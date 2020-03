Felix Bischofberger und Max Lemmenmeier abgewählt: Die Präsidenten von SP und CSP sind die prominentesten Wahlverlierer Mehrere bekannte Kantonsräte haben die Wahl nicht mehr geschafft, allen voran CVP-Urgestein und CSP-Chef Felix Bischofberger, SP-Präsident Max Lemmenmeier und der Sarganser Gemeindepräsident Jörg Tanner (GLP). Unter den neuen linksgrünen Gesichtern sind zwei Stadträtinnen aus Rapperswil-Jona und St.Gallen. Marcel Elsener 09.03.2020, 05.00 Uhr

Über zwei Jahrzehnte lang sass er im Kantonsrat, er war Ratspräsident und leitete die staatswirtschaftliche Kommission: Nun hat Felix Bischofberger, ein CVP-Urgestein des St.Galler Politbetriebs, seinen Sitz verloren. Dass der kantonale CSP-Präsident unter den prominenten Abgewählten figuriert, hat einleuchtende Gründe: Einerseits musste die CVP damit rechnen, den dank Zuzugs von Dominik Gemperli errungenen dritten Sitz im Wahlkreis Rorschach nicht halten zu können. Andererseits hatte Bischofberger jüngst schlechte Presse: Als Stiftungsratspräsident der aufgelösten Sozialfirma Business House geriet er in Erklärungsnot, und in Thal verlor der Postunternehmer als unterlegener und «wild» unterstützter CVP-Kandidat fürs Gemeindepräsidium das Vertrauen seiner Partei.

Weniger eigene Schuld für die Abwahl trifft den Sarganser Gemeindepräsidenten Jörg Tanner, GLP-Kantonsrat seit 2012 – die andernorts erfolgreichen Grünliberalen erreichten im Sarganserland schlicht zu wenige Stimmen. Auch im Wahlkreis Wil verpassten Bisherige die Wiederwahl: Peter Haag (SVP, Schwarzenbach) und Erich H. Baumann (FDP, Flawil) landeten immerhin auf dem ersten Ersatzplatz. Dort finden sich zwei weitere überregional bekannte Politiker: Der Uzwiler Gemeindepräsident Lucas Keel (CVP) und der Wiler Stadtparlamentarier und SP-Vize Arber Bullakaj, im Herbst als möglicher erster Kosovare im Nationalrat und nun als Nachfolger des zurückgetretenen Peter Hartmann gehandelt, schafften die Wahl nicht – oder eben: nicht ganz.

Happig traf es die SP in der Hauptstadt: Sie verliert mit Max Lemmenmeier und Etrit Hasler zwei ihrer profiliertesten Köpfe. Der 69-jährige Kantonalparteipräsident, Historiker und frühere Kantilehrer und der 43-jährige Slam-Poet, Journalist und Jurist mussten zwei SP-Stadtratsmitgliedern den Vorrang lassen: Maria Pappa und Peter Jans. Die bekanntesten neuen Gesichter der Grünen im Kantonsrat sind die Landschaftsarchitektin Tanja Tschokke, seit 2016 Stadträtin in Rapperswil-Jona, und Michael Sarbach, langjähriger Wiler Stadtparlamentarier und Betriebschef im Kulturlokal Gare de Lion. Über ihren Wahlkreis Wil hinaus einen Namen gemacht hat sich auch die neu gewählte Grünliberale Franziska Cavelti Häller: Zuletzt schrieb sie allerdings weniger als Co-Präsidentin des WWF St.Gallen Schlagzeilen als vielmehr in der Rolle der geschmähten Opponentin ihrer Wahlkreispräsidentin Erika Häusermann. Die frühere GLP-Kantonsrätin kritisierte die Parteikollegin wegen ihrer Wahlflyer. Der Schuss Häusermanns ging doppelt nach hinten los: Sie wurde soeben aus der GLP ausgeschlossen und verpasste auch die Wahl.

Hoffnung könnte manchen Abgewählten das zweifache Comeback der EVP machen: Hans Oppliger, Agronom und Bienenexperte aus Frümsen, ist zurück im Rat. Dem 63-Jährigen hatten 2016 lediglich vier Stimmen gefehlt. An seiner Parteiseite zieht auch der St.Galler Jascha Müller wieder in den Rat ein.

Von wegen prominente Verlierer: Dass grossflächige Plakate und lautstarke Auftritte noch nicht den Erfolg bringen, mussten unter anderem die FDP-Stadtförderer Robert Stadler und Remo Daguati erfahren – sie verpassten den Einzug in den wichtigsten kantonalen Politstandort. Und der wegen seiner rechtsextremen Ansichten aus der Partei ausgeschlossene St.Margrether Informatiker Marcel Toeltl erreichte auf der Rheintaler SVP-Liste nur den letzten Platz. Das dürfte es dann wohl gewesen sein.