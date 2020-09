Interview «Nächstes Mal den beiden Boxhandschuhe anziehen»: Was ein Exil-Rorschacher aus New York über das erste TV-Duell zwischen Trump und Biden denkt Unterbrechungen, Attacken und Lügen: Das erste TV-Duell zwischen US-Präsident Trump und Herausforderer Joe Biden war für viele Beobachter ein neuer Tiefpunkt der US-Politik. Für den Wahl-New-Yorker und Journalisten Roman Elsener ist die Gefahr von weiteren vier Jahren Trump real – trotz aktueller Umfragewerte. Tim Naef 30.09.2020, 13.42 Uhr

Herr Elsener, Sie weilen zurzeit nicht in New York, sondern in Ihrer alten Heimat Rorschach. Brauchten Sie eine Auszeit von Trump und Corona?

Roman Elsener: Auszeit trifft es wohl am besten. In New York fiel mir wirklich die Decke auf den Kopf. Wegen des Coronavirus steht alles, was die Stadt ausmacht, still. Keine Konzerte, keine Theateraufführungen, kein Sozialleben. Da bietet sich Rorschach wirklich als perfekte Auszeit an.

Corona gibt es aber auch in der Schweiz.

Roman Elsener ist Journalist und wohnt seit 1996 in New York. pd

Das stimmt natürlich. Aber im Vergleich zu den USA und besonders New York präsentiert sich die Schweiz beinahe ohne Corona-Einschränkungen. Zudem gibt es in den USA noch einen weiteren Faktor, welchen es hier am Bodensee nicht gibt.

Sie sprechen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump an.

Genau. Nach nunmehr vier Jahren Trump kann ich diese Buchstabenfolge nicht mehr hören. Sogar in New York ist er allgegenwärtig.

Zur Person Der gebürtige Rorschacher Roman Elsener lebt seit 1996 in New York. Seit nunmehr 24 Jahren berichtet er aus der Millionenmetropole – unter anderem für die NZZ am Sonntag oder für die Schweizer Nachrichtenagentur SDA.

Wie meinen Sie das?

Der Big Apple ist eigentlich ein eigenes Universum. Vor Trump habe ich im täglichen Leben in New York kaum je gemerkt, wer gerade im Weissen Haus sass. Das hat sich geändert. Trump mischt sich in sämtliche Angelegenheiten ein und hat das Land wirklich gespalten – auch New York.

Das könnte aber bald vorbei sein. In knapp einem Monat stehen die Präsidentschaftswahlen an, und laut Umfragen führt sein Demokratischer Herausforderer, Joe Biden, deutlich.

Auf diese Umfragen will ich mich nicht mehr verlassen. Bereits vor vier Jahren sagten sämtliche Meinungsforschungsinstitute einen Erdrutschsieg Hillary Clintons voraus. Vier Jahre später muss ich mir nun ein TV-Duell vor den Wahlen anschauen, in welchem hauptsächlich geschrien und beleidigt und das Zuhören verunmöglicht wird.

Sie nehmen das Fazit zur ersten TV-Debatte vorweg.

Na ja, eine Debatte war das nicht. Bereits bei der ersten Frage fiel Trump seinem Herausforderer ins Wort. Und dies wurde nicht besser – im Gegenteil. Man muss sich überlegen, ob dieses Format mit Trump überhaupt noch Sinn macht. Vielleicht sollte man beiden einfach Boxhandschuhe anziehen.

Trotz alledem ist eine Wiederwahl Trumps nicht ausgeschlossen. Für die meisten Europäer unvorstellbar.

Es gibt nicht wenige Menschen in den USA für die Donald Trump in der Welt ein Amerika repräsentiert, wie sie es gerne haben: Einer, der laut auftritt, befiehlt und sich von niemandem etwas sagen lässt. Dass diese Bully-Mentalität aber nicht weit führt und Amerika mit Trump zusehends den Respekt anderer Nationen verliert, wollen viele nicht sehen.