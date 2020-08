Nacktbilder von Kindern erstellt: 66-jähriger Schweizer muss sich vor dem Kantonsgericht St.Gallen verantworten Vor einem Jahr ist ein Mann wegen Kinderpornografie zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Nun befasst sich das Kantonsgericht mit dem Fall. Claudia Schmid 21.08.2020, 12.45 Uhr

Am Freitag fand die Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen statt. Ralph Ribi

Das Kreisgericht Toggenburg hatte den 66-jährigen Schweizer Mitte August letzten Jahres wegen Schändung, sexueller Nötigung, sexueller Handlungen mit Kindern und Pornografie schuldig erklärt. Es ging um rund 3000 Fotos und Filme mit Mädchen im Alter von fünf bis zwölf Jahren aus Polen, der Slowakei und der Ukraine. Sowohl die Verteidigung als auch die Anklage legten gegen das Urteil Berufung ein.

Sofortige Entlassung oder 15 Jahre Haft

Am Freitag fand nun die Berufungsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen statt. Die Anträge der beiden Parteien gingen weit auseinander. Der Beschuldigte, der die Taten nicht bestritt, verlangte über seinen Verteidiger eine mildere Strafe und die sofortige Entlassung aus dem Strafvollzug. Die Staatsanwaltschaft beantragte hingegen zusätzliche Schuldsprüche, eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren und die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme.

Im Wesentlichen wird dem Mann vorgeworfen, zwei Mädchen sexuell missbraucht und davon Aufnahmen gemacht zu haben. Zudem soll er eine Mutter aus der Ukraine angestiftet haben, pornografische Bilder ihrer minderjährigen Tochter zu machen. Was er gemacht habe, sei eine absolute Sauerei, erklärte der Beschuldigte an der Berufungsverhandlung. An seine eigenen Töchter habe er während des Missbrauchs der minderjährigen Mädchen nicht gedacht. Er bereue seine Taten und sei froh um die ambulante Therapie, die er seit seiner Verhaftung und dem vorzeitigen Strafvollzug besuche. Er verstehe nun sich selber und seine Taten besser. Allerdings wisse er, dass er weiterhin eine Affinität zu Minderjährigen haben werde und deshalb unbedingt weiterhin eine Therapie brauche.

Erstmals in Polen verhaftet

Nach einer Anzeige wurde der Beschuldigte erstmals in Polen verhaftet. In der Untersuchungshaft kontaktierte er eine der Mütter und brachte sie dazu, ihm Nacktbilder ihrer Tochter zu mailen. Die Frauen hätten sich vorwiegend in Geldnöten befunden, erklärte er. Nachdem er aus der Haft entlassen wurde, bemühte er sich laut Anklage weiterhin um Kontakte mit Müttern und ihren minderjährigen Töchtern. Im Jahr 2014 wurde er erneut festgenommen. Dieses Mal musste er sich in der Schweiz einem Untersuchungsverfahren stellen.

Die Staatsanwältin begründete ihre Anträge damit, dass die Rückfallgefahr gross sei. Der Beschuldigte verfüge über eine ausgeprägte Manipulationsfähigkeit. Sie beantragte, es sei ein Gutachten eines unabhängigen Experten einzuholen. Die Vorinstanz habe bei der Festsetzung des Strafmasses unter anderem die Schwere des Missbrauchs eines der Mädchen nicht berücksichtigt, betonte sie. Im Gesamten handle es sich um eine grosse Anzahl schwerer Delikte. Die Opfer litten bis heute unter den Taten des Beschuldigten.

Gefordertes Strafmass unverhältnismässig

Der Verteidiger bezeichnete das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmass als unverhältnismässig und masslos. Es entspreche in keiner Weise der Schuld seines Mandanten. Dieser sei gegenüber der Vorinstanz milder zu bestrafen, sofort aus dem Freiheitsentzug zu entlassen und für die Überhaft zu entschädigen. Es sei eine ambulante Massnahme und Bewährungshilfe anzuordnen.

Der Beschuldigte habe bei seinen Taten keine Gewalt angewendet, sondern durch Manipulation und dem Versprechen von Geschenken sein Ziel erreicht. Berücksichtigt werden müsse auch die Geständigkeit sowie die schwierige Kindheit und Jugend. Er sei als Kind von den Behörden der Mutter weggenommen worden. Das Urteil des Kantonsgerichts St.Gallen steht noch aus. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt schriftlich eröffnet.