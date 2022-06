Weinfelden: Ringerriege feiert das 50-jährige Jubiläum

Weinfelden Nachwuchs ist da: Die Ringerriege begeht das 50-jährige Jubiläum Am Samstag hat die Ringerriege Weinfelden ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem Wettkampf und Festlichkeiten gefeiert. Obschon den Wettkampf andere für sich entschieden, war die Stimmung im Inlinedrom bestens. Sabrina Bächi 19.06.2022, 16.32 Uhr

Die Ringerriege Weinfelden. Bild: PD

Vor 50 Jahren, also genauer vor 51 Jahren, gründeten die Ringer aus Weinfelden ihren eigenen Verein. Bis dato waren sie eine Untersektion des Turnvereins. Seither sind sie eigenständig. Ernst Tanner war damals 19 Jahre alt, als die Ringerriege Weinfelden gegründet wurde. 24 Jahre lang präsidierte er den Verein. «Von 1983 bis 2007 war das», sagt er. Nun hat er als OK-Präsident das Jubiläumsfest mit seinem Team auf die Beine gestellt. «Ich bin der einzige von den Gründungsmitgliedern, der noch lebt», sagt der 70-Jährige. Das Jubiläumsfest beinhaltet auch einen Wettbewerb. Acht Mannschaften nahmen daran teil, aus Nati A und Nati B.

Beim Wettkampf schafften es die Weinfelder Ringer auf den achten Schlussrang. Bild: PD

Den Swiss Cup gewannen die Ringer aus Einsiedeln vor Kriessern und Willisau. Die Weinfelder Ringerriege belegte den 7. Schlussrang. Richtig gut war die Truppe in den 1970er-Jahren, aber das spielt an diesem Samstag auch nicht so eine Rolle. «Die Stimmung am Fest war ausgesprochen gut», sagt Tanner. Das sei die Hauptsache. Der Wettkampf fand nicht wie normalerweise im Ringerkeller statt, sondern im Inlinedrom auf der Güttingersreuti. Dort ­wurden drei Matten aufgestellt und dennoch bot die Örtlichkeit ­genügend Platz, um am selbigen Ort auch das Fest durchzu­führen.

Seerugge Feger als Liveact am Fest

Sorgten für gute Stimmung: Die Seerugge Feger. Bild: PD

Für das Jubiläumsfest konnte das OK das Thurgauer Dörfli – die Fanzone des HC Thurgaus – für die Verpflegung nutzen. Am Abend trumpften die Seerugge Feger als Liveact auf und brachten gute Stimmung, sagt Tanner. Insgesamt waren etwa 300 bis 400 Leute dabei. «Ich finde, es hätten noch etwas mehr sein dürfen», sagt der 70-Jährige. Alles in allem ist er aber sehr zufrieden mit dem Anlass. «Ich hoffe, dass es auch in 50 Jahren die Ringerriege noch gibt», sagt er lachend.

Die Chancen dafür stehen gut. Von den insgesamt rund 70 Mitgliedern sind etwa 30 bis 40 Jugendliche, die den Sport ausüben. Obschon der Verein derzeit kein grosses Aushängeschild hat, scheint die Sportart beliebt zu sein. Ab vier Jahren können interessierte Kinder mit dem Ringen anfangen. «Dort geht es mehr um den Spass, macht mehr Purzelbäume als Wettkampf, aber so soll es sein», sagt Tanner. Im Thurgau ist die Ringerriege Weinfelden übrigens der einzige Ringerverein.