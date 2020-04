Nachwuchs bei den Erdmännchen im Gossauer Walter-Zoo: Vier Jungtiere sind wohlauf

Während die Welt in der Coronakrise Kopf steht, geht der Alltag bei den Tieren im Gossauer Walter-Zoo weiter. Good News: Die Erdmännchen haben Zuwachs bekommen.

07.04.2020, 09.17 Uhr

Die Jungtiere sind wohlauf. Bild: PD

(pd/lim) Neben den täglichen Corona-News gibt es Positives aus dem Gossauer Walter-Zoo zu berichten: «Unsere Erdmännchen sorgten für Nachwuchs und zwar gleich vierfach!», heisst es in der Mitteilung des Zoos. Die Jungtiere seien wohlauf. «Sie tollen in der Innen- und Aussenanlage herum und erkunden ihre Umwelt.»

Nur das ranghöchste Weibchen einer Erdmännchengruppe sorgt für Nachwuchs. Die restlichen Mitglieder der Gruppe beteiligen sich an der Aufzucht der Tiere, heisst es in der Mitteilung weiter. Die ersten zwei Wochen bleiben die Jungtiere in ihrer Höhle, bevor so diese dann verlassen.