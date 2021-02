Nach der Konzernverantwortungsinitiative «Politischer Maulkorb» für gemeinnützige Organisationen: St.Galler Regierung lehnt Vorstoss der Bürgerlichen ab – und gibt der SP recht Die Diskussionen im Nachgang zur Konzernverantwortungsinitiative dauern an. In St.Gallen haben bürgerliche Kantonsräte das Engagement der Kirchen im Abstimmungskampf scharf kritisiert – und stellen die Steuerbefreiung gemeinnütziger Organisationen in Frage. Die Regierung will davon nichts wissen. Adrian Vögele 01.02.2021, 05.00 Uhr

Sie liegt bürgerlichen Politikern immer noch schwer auf dem Magen: Die Konzernverantwortungsinitiative. Zwar ist es schon zwei Monate her, seit die Vorlage in der Volksabstimmung hauchdünn gescheitert ist - doch die Vorgänge im damaligen Abstimmungskampf sind noch nicht verdaut. Im St.Galler Kantonsrat haben Walter Locher (FDP) und weitere bürgerliche Parlamentarier die politische Rolle der Kirchen scharf kritisiert und «Leitplanken» gefordert.

Ausserdem stellt die vorberatende Kommission zum Steuergesetz, in welcher Locher ebenfalls Mitglied ist, mehrere Anträge, die die gemeinnützigen Organisationen betreffen: Die Kommission verlangt, dass der Kanton die Steuerbefreiung der Organisationen regelmässig überprüft - und diese aufhebt, wenn sich die Organisationen politisch betätigen. Die Regierung solle dem Parlament dazu in der Februarsession einen Vorschlag vorlegen.

SP: «Das verstösst gegen Bundesrecht»

Die SP hat Widerstand gegen diese Absichten angekündigt. Die bürgerliche Mehrheit versuche, gemeinnützigen Organisationen via Steuerpflicht einen «politischen Maulkorb» zu verpassen, kritisierte SP-Fraktionschefin Bettina Surber gegenüber unserer Zeitung. Solche indirekten Beschneidungen der Meinungsäusserungsfreiheit hätten in einem demokratischen Rechtsstaat nichts zu suchen. Und: Die von den Bürgerlichen geforderte Änderung sei rechtswidrig. Das Steuerharmonisierungsgesetz des Bundes sehe die Steuerbefreiung für gemeinnützige juristische Personen vor.

Jetzt gibt die St.Galler Regierung der SP recht. In ihrer ausführlichen Antwort auf die Kommissionsmotion bestätigt sie, dass die Voraussetzungen der Steuerbefreiung vom Bundesrecht vorgegeben seien. «Die Kantone haben diesbezüglich keinen gesetzgeberischen Regelungsspielraum.»

Äusserungen im Abstimmungskampf sind zulässig

Die Steuerbefreiung steht laut Regierung erst dann in Frage, wenn eine gemeinnützige Organisation sich in erheblichem Umfang politisch betätigt. Wenn die Organisation also zur Hauptsache politische Mittel einsetze, um ihre Vorstellungen durchzusetzen, etwa politische Vorstösse, Unterschriftensammlungen oder Abstimmungsparolen, dann sei sie eine politische Organisation und müsse Steuern zahlen. Solange das politische Engagement aber nur untergeordneten Charakter habe, sei das mit der Steuerbefreiung vereinbar.

«Wenn sich zum Beispiel ein steuerbefreiter Tierschutzverein im Alltagsgeschäft dem Tierschutz widmet und sich anlässlich einer Volksabstimmung zu einem Tierthema öffentlich äussert, rechtfertigt dies keinen Widerruf der Steuerbefreiung.»

Falls die Kommission den steuerbefreiten juristischen Personen aber jegliche politische Tätigkeit verbieten wolle, so müsste das Bundesrecht geändert werden, heisst es weiter.

Die Steuerbefreiten werden schon jetzt überprüft

Im Kanton St.Gallen gibt es 1745 gemeinnützige Organisationen, die steuerbefreit sind. Die Regierung nennt typische Beispiele: Genossenschaft Alterssiedlung Oberuzwil, Bach-Chor St.Gallen, Spitex Neckertal, Hand für Afrika und so weiter. Dem kantonalen Steueramt sei nicht bekannt, dass sich eine dieser Organisationen in wesentlichem Umfang politisch betätige. «Hätte das Steueramt jedoch Kenntnis davon, würde es umgehend Abklärungen aufnehmen und je nach Ergebnis die Steuerbefreiung widerrufen.»

Schon jetzt überprüfe die Rechtsabteilung des Steueramts pro Jahr 100 bis 150 dieser Steuerbefreiungen. «Es besteht kein fixer Überprüfungsturnus, so dass die steuerbefreite Institution nicht weiss, wann sie das nächste Mal geprüft wird», schreibt die Regierung. «Klare Fälle werden in grösseren zeitlichen Abständen überprüft und kritischere Fälle in kürzeren Abständen.» Dabei würden detaillierte Auskünfte über die Tätigkeit der Organisation verlangt.

Es kommt laut Regierung durchaus vor, dass Steuerbefreiungen widerrufen werden. Etwa, wenn eine Organisation bloss Vermögen anhäuft anstatt effektiv tätig zu sein, oder wenn sie Erwerbszwecke verfolgt. Einen Fall von übermässigem politischem Engagement habe es bislang nicht gegeben. Das Steueramt werde künftig der politischen Betätigung steuerbefreiter Institutionen vermehrt Beachtung schenken - «namentlich bei Abstimmungen». Die Regierung lehnt es aber ab, dafür eine neue Gesetzesnorm zu schaffen.

Auch der Bundesrat sagt: Auf das Mass kommt es an

Nicht nur im Kanton St.Gallen sind die Bürgerlichen verärgert. Auch auf Bundesebene läuft die Diskussion: So hat der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser den Bundesrat bereits im September aufgefordert, die Steuerbefreiung gemeinnütziger Organisationen zu überprüfen und zu widerrufen, falls sich diese politisch betätigen. Doch auch der Bundesrat sagt, das Mass sei hierbei entscheidend: «Die materielle oder ideelle Unterstützung von Initiativen oder Referenden steht einer Steuerbefreiung grundsätzlich nicht entgegen. Allerdings darf der politischen Betätigung nicht ein derart zentrales Gewicht zukommen, dass die Organisation gesamthaft betrachtet als politische Organisation erscheint.»