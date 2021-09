Buddha Lounge in Rorschach wird zum Hotspot junger Albaner

Nachtleben Xhaka war hier: Die Buddha Lounge in Rorschach gilt als Hotspot albanischer Prominenz In der Rorschacher Buddha Lounge frönen Autoposer, Shishaliebhaber und viele Albanerinnen und Albaner dem süssen Rauch. Manche kommen aus Zürich, Stuttgart und München. Auch Promis zählen zu den Gästen, wie Fussballer Xhaka. Stadtpräsident Röbi Raths versteht, dass das Sehen und Gesehenwerden am See seinen Reiz hat. Allerdings stören ihn die Autoposer. Melissa Müller 09.09.2021, 19.00 Uhr

Hang zum Gold-Chic: Die Siddharta Buddha Lounge beim Rorschacher Seerestaurant. Bild: Tobias Garcia

Buddhas sind die neuen Gartenzwerge: Man kann sie in jedem Dekoladen kaufen. In der Siddharta Buddha Bar beim Seerestaurant in Rorschach treibt man den Boom auf die Spitze. Eine Reihe goldener buddhistischer Gottheiten lächelt beim Empfang entgegen. Daneben stehen Töpfe mit Efeu aus Plastik. Die Bar liegt traumhaft am Wasser neben dem Hafen.



Davor stehen Liegestühle mit dem goldenen Logo der Lounge. Selbst die Absperr­pfosten mit den Kordeln schimmern golden. Ebenso die Aschenbecher auf Säulen aus falschem Marmor. Das Goldkitsch­ambiente könnte Donald Trump gefallen: Gold ist seine Lieblingsfarbe. Der Ex-US-Präsident war zwar noch nie in der Buddha Lounge, dafür allerhand andere Prominenz wie Fussballspieler Granit Xhaka.



Jedes Wochenende würden 4000 Gäste die Buddha Bar aufsuchen, mehrheitlich Albanerinnen und Albaner, heisst es auf Albinfo, einer Website mit News für Albaner in der Schweiz. Auch Bekanntheiten aus Fussball und Rapmusik gehören dazu, wie das Onlinemagazin schreibt:

«Die Stars der albanischen Rapmusik wie Noizy, Azet und Mozzik sind oft gesehene Gäste an dem Ort, der sich zum Mekka der albanischen Jugend und Prominenz gemausert hat.»

Granit Xhaka soll schon die Buddha Lounge beehrt haben. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Der Chef des Lokals, Zeki Ok, sagt, die Albanerinnen und Albaner seien seine besten Kunden. «Sie sind ordentlich, diszipliniert und schaffen eine unglaublich festliche Atmosphäre», schwärmt der Inhaber. Dafür wolle er sich bei ihnen bedanken. Zeki Ok ist kurdischer Abstammung, sein Sohn Seyithan führt die Buddha Lounge als Junior Manager.

Zeki Ok pachtet das Seerestaurant seit über zehn Jahren. Inklusive Innen- und Aussenplätze, Bankett-Keller und Buddha Lounge umfasst der Komplex 1700 Plätze. Das Restaurant ist coronabedingt geschlossen. Bild: Martin Rechsteiner (21. März 2019)

«Das Restaurant ist ständig voll mit balkanischen Jugendlichen, die jede Woche Dutzende Kilometer weit fahren, um hier ihre freie Zeit zu verbringen», heisst es weiter. Ohne Reservation einen freien Tisch zu finden, sei am Wochenende fast unmöglich. Der grosse Parkplatz des Lokals sei besetzt mit Luxuswagen, die vielfach auch die Autokennzeichen von Zürich, Basel, Luzern, aber auch von München und Stuttgart tragen würden.

Der Rorschacher Stadtpräsident Röbi Raths war vor fünf Jahren zuletzt in der Buddha Lounge beim Seerestaurant und sagt:

«Das ist nicht meine Welt.»

Er verstehe sich aber gut mit Inhaber Zeki Ok und habe stets konstruktive Gespräche mit ihm.

Der Rorschacher Stadtpräsident Röbi Raths.

Nik Roth

Röbi Raths versteht, dass das Shisharauchen und das Sehen und Gesehenwerden an dieser prominenten Lage am See seinen Reiz hat. Allerdings stören ihn die Autoposer. Mit Besorgnis beobachtet Raths die vielen Poser-Autos auf dem Parkplatz der Buddha Lounge, Marke Mercedes und BMW. «Mit ihren lärmenden Motoren und klappernden Auspuffen erschweren sie uns das Stadtleben.»

Zeigen, was man hat: Das gilt auch auf dem Parkplatz der Lounge. Bild: Tobias Garcia

Klar, dass man sich diesen pulsierenden Hotspot einmal aus der Nähe ansehen will, obschon Zeki Ok eine Anfrage der Zeitung ohne Begründung ablehnt. Bei einem Besuch an einem lauen Donnerstagabend ist die Terrasse fast leer. Auf gestreiften Sesseln kann man wie ein Pascha versinken und im Schatten der Platanen Shisha rauchen – der Inbegriff orientalischer Beschaulichkeit. Aromen wie Mango, Doppelapfel oder Cactus stehen zur Verfügung. Im Hintergrund plätschern goldene Brunnen in Buddhaform. Bei der Bar hängt ein weiss-goldener Schwimmring mit dem Signet einer Champagnermarke.

Am Nebentisch teilen sich zwei junge Frauen eine Wasserpfeife mit dem Geschmack «Love 66». Es blubbert in der Flasche; sie ziehen am Schlauch und machen Selfies im süss parfümierten Nebel. Beide tragen weisse Jeans, einen goldenen Gurt und ein enges schwarzes Oberteil. Aus Chur seien sie gekommen mit dem Zug. Denn: «Eine so tolle Shishabar mit Seeblick gibt es in Chur nicht.»

Shisha, Inbegriff von orientalischer Entspannung, ist bei jungen Leuten angesagt.

Bild: Severin Bigler

Schöne Frauen, teure Autos und Champagner

Auf der Website des Clubs heisst es: «Die Siddhartha Buddha Lounge nimmt Sie mit auf eine magische Reise und bietet Abende mit reinem Vergnügen, sobald Sie die Schwelle des Lokals überschritten haben.» Es ist eine Welt voller teurer Karossen, Marken-Logos, Machos und Frauen, die gestylt sind, als wären sie auf dem Weg zur Oscarverleihung. Auf Fotos und Videos auf Instagram sieht man, wie schöne Menschen vor der Lounge Schlange stehen und sich auf goldenen Sofas räkeln, wie Kellnerinnen Champagnerkübel und Feuerwerk durch den schummrigen Club balancieren und Gäste zu «Despacito» einen balkanischen Kreistanz aufführen.

Eine Stunde später ist immer noch nicht viel los im Lokal. Boote schaukeln im Sonnenuntergang vor sich hin. Ein Mitarbeiter der «Shisha-Crew» legt frische Kohle nach. Drei Männer mit Sonnenbrillen rauchen und diskutieren; man setzt sich dazu und erfährt, dass sie im «internationalen Immobilienbusiness» tätig sind. Name der Firma? «MIB – Men in Black», sagt einer und grinst. «Wir sind Freunde vom Chef», ergänzt ein anderer, gedrungene Statur, schwarze, nach hinten gegelte Haare, bullige Oberarme voller Tattoos. «Wir haben diesen Ort hier mit aufgebaut. Das ganze Image», erklärt er. Was meint er damit? «20 Prozent der Leute hier haben Geld. Die restlichen 80 Prozent, die du hier siehst, sind nur Poser», sagt er.

«Sie tragen Fake-Designerkleider und zeigen ihre Uhren her und tun nur so als ob.»

Nach den Promis gefragt, die in der Bar ein und aus gehen, sagt er: «Ich kenne viele Promis. Meine Freundin ist ein internationales Promi-Model.» Der Buddha beim Eingang stehe für die guten Vibes, für die inneren Werte. Als man sich als Journalistin zu erkennen gibt, werden die drei Männer skeptisch. Und verduften wie blauer Shisharauch.