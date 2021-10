St.Galler Nachtclubs wappnen sich auf kostenpflichtige Tests

Nachtleben Getränkegutscheine für Ungeimpfte: St.Galler Clubs und Testcenter wappnen sich für kostenpflichtige Tests Seit Montag sind Coronatests nicht mehr gratis. Die Preise in den Testcentern vor den Clubs seien zu hoch, findet Nacht Gallen. Die Nachtclubszene muss sich daher wieder selbst helfen – einzelne werden erfinderisch. Pascal Keel Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Wegen der zusätzlichen Testkosten könnten Ungeimpfte den Clubs in Zukunft fernbleiben. Bild: Raphael Rohner

Wegen der Zertifikatspflicht sind sie im Sommer förmlich aus dem Boden gestampft worden – die Testcenter vor den Nachtclubs. So richtete etwa das Trischli im Sommer in Kooperation mit dem St.Galler Apothekerverband und der Apotheke in Gossau ein eigenes, öffentlich zugängliches Testzentrum ein. Ungeimpfte Partygänger konnten sich gleich vor Ort das erforderliche Covid-Zertifikat abholen. Der Ansturm war enorm. Zeitweise wurde im Testcenter bis zu 1000 Personen am Abend ein Wattestäbchen in die Nase geschoben.

Seit Montag übernimmt der Bund die Kosten der Covid-Tests nicht mehr. Wer weder gegen das Virus geimpft noch von einer Erkrankung genesen ist und am öffentlichen Leben teilnehmen will, muss blechen. Für Nachtclubs bedeutet dies, dass ein beträchtlicher Anteil der Kundschaft ausbleiben könnte. Stehen den Clubs weitere harte Zeiten bevor?

Gutscheine für Ungeimpfte

Für Clubs seien die Auswirkungen der kostenpflichtigen Tests derzeit schwierig abzuschätzen, sagt Marc Frischknecht. Er ist Vorstandsmitglied von Nacht Gallen und Geschäftsführer der Oya-Bar. Vorerst warte man die Entwicklung der Gästezahlen nach Abschluss der Olma ab. «Erst in den kommenden Wochen erhalten wir ein repräsentatives Bild der Lage.» Im Moment befinde man sich noch im Blindflug.

Er betont, dass es im Interesse des St.Galler Nachtlebens liege, dass Tests im Testcenter hinter dem Trischli so günstig wie möglich angeboten werden. Der Betreiber des Testcenters, die Apotheke Dr. Stoffel, bestätigt derweil, dass sich die Kosten pro Test auf 35 Franken belaufen werden. Zum Vergleich: Gemäss dem Präsidenten des Thurgauer Apothekenverbands, Stefan Ullmann, kosten Schnelltests in der Ostschweiz generell zwischen 47 und 54 Franken, wie FM1Today am Montag berichtete. Trotzdem findet Frischknecht:

«35 Franken pro Test wird für viele Leute immer noch zu teuer sein.»

Wie im Sommer will sich die St.Galler Nachtszene daher wieder selbst helfen. Um den Gästen entgegenzukommen, prüft Nacht Gallen derzeit, ob ein eigenhändiges Testangebot zu günstigeren Preisen aufgegleist werden kann. Dies sei allerdings als Notlösung gedacht, betont Frischknecht.

Im Kugl macht Not derweil erfinderisch – der Nachtclub lockt mit Geschenkgutscheinen für Ungeimpfte. Wer sich für ein Covid-Zertifikat testen lassen muss, erhält im Clublokal einen 15-Franken-Getränkegutschein. Damit möchte man den ungeimpften Gästen entgegenkommen, schreibt das Lokal auf der Website. Der Gutschein ist nicht für Spirituosen einlösbar.

Das Trischli wollte nach mehrfacher Anfrage keine Stellung nehmen – weder zum Clubbetrieb noch zum Testcenter im Hinterhof.

BBC rechnet nicht mit grossen Einbussen

Das BBC in Gossau sieht den kostenpflichtigen Tests derweil gelassener entgegen. Der Club erwarte bis Ende November keine grossen Umsatzeinbussen, sagt Medienverantwortliche Rita Bolt. Und weiter:

«Wenn es Einbussen geben sollte, gehen wir von einem Rückgang von maximal zehn Prozent aus.»

Grund dafür sei die Annahme, dass viele junge Erwachsene jetzt die Erst-Impfung machen. Bis Ende November können sie sich somit weiter gratis testen lassen. Bolt sagt:

«Die Jungen wollen in den Ausgang und feiern.»

Wie es nach dem 30. November weitergehe, sei noch unklar. Das BBC entscheidet dann, wenn weitere Regelungen vom Bund definiert sind.

Testcenter bleiben offen

Weil der Ansturm auf das Testcenter im Sommer zeitweise zu gross für den Platz hinter dem Trischli war, wurde es kurzerhand einige Meter weiter ins Waaghaus verlegt. Mittlerweile steht es wieder an alter Stelle. Die Apotheke in Gossau führt den Betrieb seit einigen Wochen nicht mehr.

Stattdessen wird das Testcenter von der Apotheke Dr. Stoffel geleitet in Kooperation mit Joel Meier, Veranstalter der Street Parade Zürich. Das Testangebot sei eines von vielen in der gesamten Ostschweiz, die von der Rapperswiler Apotheke Dr. Stoffel geführt werden, bestätigt Phillipe Stoffel, Geschäftsführer der Apotheke. Eine genaue Zahl möchte er allerdings nicht nennen. Die Tests werden in sämtlichen Testcentern der Apotheke Dr. Stoffel für 35 Franken angeboten.

Das Covid-Testcenter hat den Betreiber gewechselt und steht wieder hinter dem Trischli. Bild: Pascal Keel

Dass die Nachfrage zurückgehen wird, nun, da man für Tests zahlen muss, liege auf der Hand, sagt Stoffel. Einzelne Testangebote müsse die Apotheke wohl schliessen. Das Testcenter am Marktplatz in St.Gallen wird aber vorerst weitergeführt:

«Wir werden die erste Woche abwarten, um danach weitere Entscheidungen zu treffen.»

Das Gleiche gilt auch für das im Sommer entstandene Testcenter vor dem BBC in Gossau, das ebenfalls von der Apotheke Dr. Stoffel geführt wird. Da sich Einmal-Geimpfte bis Ende November weiterhin gratis testen lassen können, soll auch das Testcenter in Gossau zumindest bis Ende November bestehen bleiben. Die Medienverantwortliche des BBC, Rita Bolt, betont aber, dass das Testcenter ausschliesslich von der Apotheke Dr. Stoffel und Joel Meier betrieben werde. Das BBC stehe weder in organisatorischem noch finanziellen Verhältnis zum Testangebot.

