Nachspiel zur KVI Kirche soll im Kanton St.Gallen politisch neutral sein – das fordern drei bürgerliche Politiker, Links-Grün will sich gegen «Maulkörbe» wehren Die Konzernverantwortungsinitiative wurde zwar abgelehnt, zieht aber weitere Debatten nach sich. Im Kanton St.Gallen jene um die Rolle der Kirche und gemeinnütziger Organisationen in der Politik. Adrian Lemmenmeier-Batinić 13.01.2021, 05.00 Uhr

«Für unsere Nächsten und Gottes Schöpfung: Ja zur Konzernverantwortungsinitiative»: Auch in der Ostschweiz haben sich Kirchgemeinden klar zu einem linken Anliegen positioniert. Bürgerliche Politiker wollen nun regeln, inwiefern sich die Kirche bei Abstimmungen äussern darf. Bild: Ralph Ribi

Es war ein hauchdünner Entscheid: 51 Prozent der Stimmberechtigten sagten Ende November Ja zur Konzernverantwortungsinitiative, kurz KVI. Doch das Volksbegehren scheiterte am Ständemehr. Der Abstimmungskampf war heftig, in der letzten Phase giftig. Die Gegner warfen den Befürwortern unter anderem koloniale Arroganz vor. Von der anderen Seite hiess es, Bundesrätin Karin Keller-Sutter verbreite Lügen.

Die Initiative ist längst vom Tisch. Doch der Abstimmungskampf hallt nach. Zumindest im Kanton St.Gallen, wie zwei Motionen aus dem bürgerlichen Lager zeigen. Die eine, unterbreitet von der vorberatenden Kommission zum 18. Nachtrag des Steuergesetzes, will gemeinnützigen Organisationen die Steuerbefreiung entziehen, wenn diese politisch tätig sind. Die SP sieht darin den Versuch, Non-Profit-Organisationen, die sich für die Konzernverantwortungsinitiative einsetzten, mittels Steuerrecht zum Schweigen zu bringen.

Die zweite Motion, unterzeichnet von Walter Locher (FDP), Michael Götte (SVP) und Christoph Bärlocher (CVP), knüpft explizit an der KVI an. Sie will regeln, inwiefern sich die öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften bei Abstimmungskämpfen einbringen dürfen –und deren politische Neutralität im Gesetz verankern. Dies, nachdem sich auch im Kanton St.Gallen einige Kirchgemeinden für die Konzernverantwortungsinitiative starkmachten. Dem Komitee «Kirche für Konzernverantwortung», dem schweizweit rund 650 Kirchgemeinden angehörten, folgten auch acht evangelische Kirchgemeinden und zwei katholische Seelsorgeeinheiten aus dem Kanton St.Gallen. Ebenso der kantonale evangelische Kirchenrat.

Kirchenratspräsident überrascht

Martin Schmidt, Präsident des Evangelischen Kirchenrats Bild: PD

«Anscheinend haben wir einen wunden Punkt getroffen», sagt Martin Schmidt, Präsident des kantonalen evangelischen Kirchenrats zum Angriff auf die Meinungsäusserung der Kirchen. Der Kirchenrat habe sich in den letzten zehn Jahren wenn auch selten, so doch wiederholt vor Abstimmungen positioniert – etwa zum Vaterschaftsurlaub, dem Ladenschlussgesetz oder der No-Billag-Initiative –, ohne dass dies eine Diskussion über die Rolle der Kirche in der Politik ausgelöst habe.

«Grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man die Diskussion über die Rolle der Religionsgemeinschaften in der Gesellschaft führt», sagt Schmidt. Dass man nun aber gerade von liberaler Seite – Erstunterzeichner ist FDP-Mann Walter Locher – die öffentliche Meinungsäusserung der Kirchen einschränken wolle, habe ihn schon überrascht.

«Einen Maulkorb für die Kirche finde ich problematisch.»

Noch deutlicher wird etwa Arne Engeli, ehemaliger Präsident der Synode der evangelisch-reformierten Kirche St.Gallen: «Der Staat wird die Kirche nicht daran hindern können, ihren Auftrag wahrzunehmen. Wir sind hier nicht in China», schreibt er in einem Leserbrief.

Stimmfreiheit versus Religionsfreiheit

Die Motionäre argumentieren, die vier öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften hätten einen Sonderstatus – neben der evangelisch-reformierten Kirche und dem Katholischen Konfessionsteil gehören auch die christkatholische Kirchgemeinde und die jüdische Gemeinde dazu. So können sie sich etwa über staatlich gewährte Steuerhoheit leichter finanzieren. Dieser Sonderstatus müsse auch Verhaltenspflichten beinhalten, so die Motionäre. Staatliche Behörden seien verpflichtet, im Vorfeld von Abstimmungen korrekt und zurückhaltend zu informieren. Für kirchliche Behörden aber gelten keine solchen Regeln, was – wie die «einseitigen Kampagnen zu Gunsten der KVI» zeigen würden – die Abstimmungsfreiheit verletze.

Für Raphael Kühne, Administrationspräsident des Katholischen Konfessionsteils, ist der Vorstoss falsch begründet.

«Keine einzige katholische Kirchgemeinde hat sich im Kanton St.Gallen für die Konzernverantwortungsinitiative engagiert.»

Raphael Kühne, Präsident des Katholischen Administrationsrats.

Bild: Michel Canonica

Die öffentlich-rechtliche Körperschaft der katholischen Kirche äussere sich gemäss internem Verhaltenskodex nur dann politisch, wenn sie direkt betroffen sei. Diesbezüglich sei das Anliegen der Motion bereits erfüllt. Inwiefern sich aber einzelne Priester und Seelsorgeeinheiten des Bistums politisch engagierten, liege in ihrem eigenen Ermessen und nicht in jenem des Katholischen Konfessionsteils. Grundsätzlich bestehe in dieser Frage ein Spannungsverhältnis zwischen Stimmfreiheit und Religionsfreiheit. «Wobei ich klar der Ansicht bin, dass die Religionsfreiheit stärker zu gewichten ist.»

Mit diesem Spannungsfeld muss sich auch die St.Galler Regierung beschäftigen. Ihre Antwort zur Motion steht noch aus. Fest steht, dass sich die vom Abstimmungskampf um die KVI bekannten Diskussionen bald im St.Galler Kantonsrat fortsetzen werden. So künden etwa die Grünen in einer Mitteilung an, man werde sich gegen die beiden Motionen wehren, die einen Maulkorb für die Kirche und gemeinnützigen Organisationen zum Ziel hätten – und sich mit Vehemenz für freie Meinungsäusserung einsetzen.