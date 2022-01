Ruth Roduner war ein Vorbild wie ihr Vater Paul Grüninger

Nachruf Ruth Roduner zum Gedenken: Die mutige Tochter von Flüchtlingsretter Paul Grüninger kämpfte für Gerechtigkeit Ruth Roduner, die Tochter des ehemaligen St.Galler Polizeikommandanten und Flüchtlingsretters Paul Grüninger, ist hundertjährig verstorben. Jahrzehntelang hatte sie sich für die Rehabilitierung ihres Vaters eingesetzt und sein Wirken weitergetragen. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Ruth Roduner im Jahr 2009 in ihrem Wohnzimmer in Heerbrugg. Bild: Hannes Thalmann

Ende Oktober durfte sie in einem Pflegeheim in St.Gallenkappel am Ricken noch ihren hundertsten Geburtstag feiern; die Phrase vom langen Leben, das jemandem vergönnt ist, trifft für ihres in besonderem Fall zu. Bis ins höchste Alter setzte sie einen grossen Teil ihrer Lebenskraft dafür ein, das Wirken ihres Vaters als Flüchtlingsretter in die Gegenwart zu tragen: Ruth Roduner-Grüninger lebte, was ihr Vater vorgelebt hatte, und wurde selber zum Vorbild beherzter Zivilcourage.

Eine Kämpferin für Gerechtigkeit und menschliches Handeln, aber keine «Heldin», den Begriff wollte sie auch für den Vater nicht verwenden, Gefühlsduselei war ihr fremd. «Wenn man 3000 Leuten das Leben rettet, ist das eine gute Sache», sagte sie 2012 bei der Einweihung der «Paul-Grüninger-Brücke» zwischen Hohenems und Diepoldsau, wo 1938 Hunderte Jüdinnen und Juden in Todesangst in die Schweiz geflüchtet waren. Ihr Vater habe «einfach das Richtige tun» und helfen wollen, das sei in der Familie selbstverständlich gewesen: «Man half immer, wenn man konnte, meine Mutter auch.» Und es galt erst recht für die Tochter: «So eine Geschichte prägt einen doch.»

Statt studiert für die Familie gearbeitet

«So eine Geschichte», die des Vaters, wirft 1939 die kleine Familie und ihr einziges Kind aus der Bahn: Fristlos entlassen, ohne Pensionsanspruch, verurteilt, verfemt und mit einem staatlichen Arbeitsverbot belegt, hat Paul Grüninger lange Zeit keine Aussichten auf eine Stelle. Die 18-jährige Ruth bricht die Handelsschule in Lausanne ab und findet nach etlichen vergeblichen Bewerbungen Arbeit bei einer jüdischen Textilfirma in St.Gallen, die damit Vaters Flüchtlingshilfe verdankt. Mit den 120 Franken Monatslohn bezahlt sie die Wohnungsmiete der Familie.

Sie hätte gern studiert, «vielleicht Jus oder Medizin», wie sie uns erzählte. «Mein Leben wäre sicher anders verlaufen, aber ich habe mich nie darüber beklagt, ich hatte es schon recht.» Sie folgt der Familie nach Au, wo ihr Vater vor der Polizeikarriere Primarlehrer und wo die Mutter aufgewachsen war, heiratet den Gemeindesekretär und späteren freisinnigen Gemeindammann Hans Roduner und hat mit ihm drei Söhne.

Akteneinsicht «wie eine Schwerverbrecherin»

Der lange und letztlich lohnenswerte Kampf um den Ruf ihres Vaters beginnt 1968 im Büro des FDP-Ständerats Willi Rohner, wo Ruth Roduner als Sekretärin arbeitet. Dort darf sie Akten einsehen, «nur ein schmaler Ordner, ich bekam eine Stunde Zeit und wurde beobachtet wie eine Schwerverbrecherin». Doch Rohner schreibt daraufhin im «Rheintaler» einen Artikel mit dem Titel «Unrecht soll gutgemacht werden», der internationales Echo auslöst. Es sollte fast drei Jahrzehnte gehen, bis Paul Grüninger politisch (1993) und juristisch rehabilitiert wurde (1995) – eine «knirschende» Anerkennung seitens der lange unwilligen St.Galler Regierung und Justiz, wie es der Historiker Jacques Picard formulierte.

Die Verpflichtung für ihren Vater sei ihr nie eine Last gewesen, sondern habe sie stets mit Stolz und Freude erfüllt, sagte Ruth Roduner in späteren Jahren. Auf das Buch Stefan Kellers («Grüningers Fall») folgten Publikationen, Filme, Ehrungen in vieler Form, endlich auch an seinen Wirkungsstätten im Kanton St.Gallen, und die Tochter war als Zeitzeugin stets vorne dabei. Besonders freute sie sich über den Entscheid des SC Brühl, seinem Stadion im Krontal den Namen seines einstigen Fussballers Paul Grüninger zu geben – oft hatte sie ihren Vater an Matches begleitet (und nach Siegen einen Kaugummi erhalten).

Als Stiftungsgründerin die Arbeit fortgeführt

Auch mit über 90 waren in Ruth Roduners langjähriger Wohnung in Heerbrugg Journalistinnen und Historiker ebenso willkommen wie Jugendliche, die eine Arbeit über ihren Vater schrieben. Eingeladen in Schulklassen, staunte sie freudigst, «dass die Kinder sich so stark für diese Zeit interessieren». Sie habe die Geschichte «immer gern erzählt», sagte sie, «nicht nur wegen meines Vaters, sondern wegen der Flüchtlingspolitik der Schweiz.» Entsprechend wachsam und kritisch verfolgte sie die heutige Asylpolitik:

«Niemand geht freiwillig weg von der Heimat, wenn es einigermassen geht. Man hat einfach die Pflicht, diesen Leuten am neuen Ort zu helfen. Wie wir Flüchtlinge unterbringen und behandeln, ist oft eine Schande.»

Man müsse «aus der Vergangenheit lernen und menschlich miteinander umgehen», war Ruth Roduners Antrieb und Hoffnung. In diesem Sinn gründete sie mit der gesamten Wiedergutmachungssumme von 1,3 Millionen Franken, die der Kanton der Familie auszahlte, 1998 die Paul-Grüninger- Stiftung. Diese vergibt seither periodisch einen Preis für Menschen, die mit ähnlichem Mut und Grossherzigkeit handeln.

«Ruth Roduner erlebte den beruflichen und sozialen Absturz ihres Vaters hautnah»

Als junger Nationalrat und Rechtsanwalt schon engagiert an ihrer Seite, als es um die Rehabilitierung des Vaters ging, präsidiert SP-Ständerat Paul Rechsteiner die Stiftung, seit die Gründungspräsidentin an Altersgebrechen litt. Er würdigt die Stifterin als mutige, kluge und liebenswürdige Frau, die sich nie entmutigen liess: «Ruth Roduner erlebte den beruflichen und sozialen Absturz ihres Vaters hautnah. Ab sofort musste sie zum Unterhalt beitragen statt studieren zu können. Verbittert war sie deswegen aber nie. Denn sie war stolz auf das mutige und menschliche Handeln Paul Grüningers in einer Zeit, die durch Unmenschlichkeit und Feigheit geprägt war. Der Kampf gegen Ungerechtigkeit prägte ihr Leben, seit ich sie kenne.»

Wenn die Stiftung demnächst wieder einen Preis ausschreibt, ist dies die wirkungsvollste Ehrung für eine Frau, die jederzeit beeindruckte. Und eine fortwährende Genugtuung für ihre Familie, in der sich die Mutter, mehrfache Grossmutter und Urgrossmutter bis zuletzt «sehr gut aufgehoben» fühlte. Ein Vorbild noch für spätere Generationen, die Tochter wie der Vater.

