Flüchtlingshelfer und Gefängnispfarrer Peter Meienberg ist tot

Nachruf Missionar, Flüchtlingshelfer und Gefängnispfarrer in Ostafrika: Der St.Galler Benediktiner Peter Meienberg ist 92-jährig verstorben Fast 60 Jahre wirkte Pater Peter Meienberg als Seelsorger und Entwicklungshelfer in ostafrikanischen Ländern wie Tansania und Kenia. Nach einem Unfall musste der ältere Bruder von Niklaus Meienberg 2019 in seine Abtei St.Otmarsberg in Uznach zurückkehren, wo er Anfang Dezember verstarb. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 14.12.2021, 19.10 Uhr

Pater Peter Meienberg 2012 mit seinem Buch «Afrika – unter die Haut. 50 Jahre gelebte Solidarität» vor der St.Galler Kathedrale. Bild: Ralph Ribi

In seine Heimat konnte Peter Meienberg, oder Pater Hildebrand, wie er als Benediktinerbruder hiess, zu seinem Lebensabend nicht mehr zurückkehren. Der St.Galler lebte, ja brannte für Afrika, wo er fast 60 Jahre seines Lebens verbrachte; Kenia war ihm Heimat geworden, in der Schweiz weilte er noch für «working holidays», um Spenden für sein Hilfswerk zu sammeln. Gewiss hätte er, hochbetagt, in diesem Advent nichts lieber getan als noch einmal mit einem seiner Chöre afrikanische Weihnachtslieder zu singen. Doch war er aufgrund eines Unfalls und zunehmender Altersbeschwerden an den Rollstuhl gefesselt und blieb an sein Kloster St.Otmarsberg in Uznach gebunden.

«Es war sehr hart, als ich ihm sagen musste, dass aus gesundheitlichen Gründen und auch auf dem Hintergrund der Pandemie selbst eine Rückkehr für wenige Tage nicht möglich ist», bedauert Abt Emmanuel Rutz. In der Abtei ist Peter Meienberg kurz nach seinem 92. Geburtstag verstorben, auf dem dortigen Friedhof ist er nun beigesetzt worden.

Mission Gottes als Dienst an Bedürftigen verstanden

Peter Meienbergs schon zu Lebzeiten wirksames Vermächtnis ist die Faraja-Stiftung in Kenia und ihr Gönnerverein in der Schweiz, die sein Hilfswerk über die Zeit tragen. Das Swahili-Wort «Faraja» bedeutet Trost oder Ermutigung und bringt Meienbergs jahrzehntelanges Engagement für die Vertriebenen, Land- und Mittellosen, Waisen und Gefangenen in den Slums von Nairobi auf den Punkt. Die Mission Gottes verstand er als Dienst am bedürftigen Menschen, das Wort Jesu «Was ihr für einen der Geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan» war ihm tägliche Lebensaufgabe: «Der Sinn des Lebens ist, für andere Menschen da zu sein, die mich hier und jetzt brauchen.»

Das Hilfswerk hatte Meienberg als 70-Jähriger 1999 zur Flüchtlingshilfe gegründet, erschüttert von seiner Arbeit in Goma im Ostkongo, wohin Hunderttausende vor dem Völkermord in Ruanda geflogen waren. Der Ort des Schreckens wurde für den Idealisten zum Wendepunkt, sich noch konsequenter für die Ärmsten einzusetzen. Dass die westliche Welt den riesigen Kontinent meist ausblende, wollte er nicht begreifen. «Vielleicht behandelt man Afrika einfach aus dem Vorurteil, dass es ja doch nie besser werde», meinte er. «Die negativen Eindrücke überwiegen. Das Böse ist an der Oberfläche, was gut ist, bleibt verborgen.» Afrika ging ihm «unter die Haut», wie eines seiner lesenswerten Bücher heisst.

Im Ringen um eine gerechte Welt Bruder Niklaus verbunden

Den tatkräftigen Willen, dass es «doch noch besser» werde, hatte Peter mit seinem Bruder gemeinsam, dem streitbaren Journalisten Niklaus Meienberg. Obwohl er mit Kritik an der Macht (auch der kirchlichen) nicht zurückhielt und unter den Missionaren teilweise als «Sozi» verspottet wurde, war dem Pater hasserfüllte Polemik fremd. Entsprechend heftig waren die Debatten, die er mit Niklaus austrug, doch blieben sie «immer darin verbunden, dass wir im Ringen um eine gerechte Welt letztlich auf der gleichen Seite standen», wie Peter Meienberg einmal bei einer Lesung in St.Gallen sagte.

1929 als zweites von sechs Kindern in eine streng katholische Familie in St.Fiden geboren, der Vater schöngeistiger Bankprokurist, die Mutter energische Erzieherin, war Peter Meienberg schon als Bub von Büchern über Afrika fasziniert und fühlte sich als Klosterschüler in der Flade und später in Einsiedeln zum Priester und Missionar berufen. 1951 trat er dem Benediktinerkloster in Fribourg bei, studierte dort Philosophie und Theologie. Nach weiteren Studien (Soziologie, Psychologie) in den USA und Kanada zog es ihn 1961 nach Afrika. Als Buschmissionar und Lehrer in Tansania schrieb er auch sein erstes Buch – ein Staatskunde-Lehrmittel für die Schulen im jungen Staat. Noch populärer war sein späteres Buch für afrikanische Kirchengesänge, das kürzlich wieder neu aufgelegt wurde.

Wer Pater Meienbergs Leben und Wirken «hautnah» erleben will, dem seien seine Aufzeichnungen in Buchform oder der Schweizer Dokumentarfilm «The Prison And The Priest» empfohlen, der ihn als Seelsorger im Frauengefängnis Langata in Nairobi zeigt. Sein Zeugnis gelebter Nächstenliebe unter schwierigsten Umständen sucht seinesgleichen, und wohl kaum ein Ostschweizer hat in Afrika so ausgestrahlt und vieles bewirkt wie er. Am glücklichsten war er wohl beim Singen in seiner afrikanischen Gemeinschaft; ein eindrucksvolles Beispiel findet sich im SRF-Archiv – 2010 bei einem Besuch auf der Faraja-Latia-Farm in Isinya. In einer kleinen Weihnachtsgeschichte hat Peter Meienberg selber erzählt, wie er mit seinem Jugendchor am 24. Dezember in einem Luxushotel auftritt, obwohl in jenen Tagen die Familien vieler Kinder vom Militär brutal vertrieben worden waren. Einer der illustren Gäste beglückwünschte den Chor, dass die Kinder unter solchen Umständen überhaupt singen können. Worauf ein Mädchen ganz spontan antwortete: «Aber wir haben dafür Jesus in der Krippe von Bethlehem.» Oder eben Peter Meienberg.

