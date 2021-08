Sozial und gläubig: Fürstin Marie von Liechtenstein verstorben

Nachruf Fürstin Marie von Liechtenstein war eine First Lady mit sozialem Engagement Fürstin Marie von Liechtenstein, geborene Marie Kinsky, ist am Samstag 81-jährig im Spital Grabs einem Schlaganfall erlegen. Die deutsche Gräfin bleibt der Öffentlichkeit vor allem wegen ihres Wirkens für den Heilpädagogischen Hilfsverein und das Rote Kreuz in Erinnerung. Günther Meier 23.08.2021, 18.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fürstin Marie von Liechtenstein am Staatsfeiertag 2003 in Vaduz im Kreis ihrer Familie. Bild: KEY/Arno Balzarini

Die Fahnen auf Schloss Vaduz flattern auf Halbmast, seit Fürstin Marie am Samstag nach einem Schlaganfall verstorben ist. Auf Anordnung der Regierung, die zu Ehren der Fürstin zu einer siebentägigen Staatstrauer aufrief, wurden auch alle öffentlichen Gebäude zum Zeichen der Trauer beflaggt und die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Die Trauerfeier für die Landesfürstin findet am Samstag in Vaduz statt. Beigesetzt wird Fürstin Marie in der fürstlichen Gruft neben der Vaduzer Pfarrkirche, wo bereits ihre Schwiegereltern, Fürst Franz Josef II. und Fürstin Gina, ihre letzte Ruhe gefunden haben.

Bis zur Verlobung als Grafikerin gearbeitet

Fürstin Marie wurde am 14. April 1940 als viertes von sieben Kindern des Grafen Ferdinand Carl Kinsky von Wchinitz und Tettau und der Gräfin Henriette von Ledebur-Wicheln in Prag geboren. Die Schulen besuchte Marie Kinsky in Baden-Württemberg, wohin die Familie nach dem Zweiten Weltkrieg übersiedelt war. Die kunstinteressierte Gräfin absolvierte eine Diplomausbildung an der Akademie für Gebrauchsgraphik der Universität München und arbeitete bis zu ihrer Verlobung mit Fürst Hans-Adam II. als Grafikerin in einer Druckerei in Bayern.

Porträt der Fürstin Marie, Monarchin und Gattin von Fürst Hans Adam II. Bild:PD

Am 30. Juli 1967 führte Hans-Adam II. die deutsche Gräfin in der Pfarrkirche Vaduz zum Traualtar. Liechtenstein erlebte damals eine Traumhochzeit, die mit einem grossen Volksfest gefeiert wurde. Die strahlende Braut, die ein Hochzeitskleid aus Seide im Empirestil mit Schleppe trug, wurde von ihrem Vater in die Pfarrkirche begleitet. Der Churer Bischof Johannes Vonderach, der die Trauung vornahm, hob in seiner Ansprache hervor, dass die Liebe zwischen Mann und Frau eine lebenslange Aufgabe nach Gottes Willen sei, ein Auftrag an die sich trauenden Menschen, eine gute Familie zu gründen. Gemäss diesem bischöflichen Auftrag entsprossen der Ehe vier Kinder: Erbprinz Alois, der seit 2004 die Regierungsgeschäfte als Stellvertreter des Fürsten führt, die Prinzen Maximilian und Constantin sowie die Prinzessin Tatjana.

Präsidentin des Vereins für Heilpädagogische Hilfe und des Roten Kreuzes

In der Öffentlichkeit wurde das Wirken von Fürstin Marie vor allem durch ihr soziales Engagement wahrgenommen. Als Präsidentin des Vereins für Heilpädagogische Hilfe förderte sie den Birkahof in Mauren, der behinderten Menschen die Möglichkeit gibt, in einem geschützten Landwirtschaftsbetrieb zu arbeiten. Bei der Eröffnung des Betriebs 1988 unterstrich die Fürstin die Bedeutung der Arbeit mit und in der Natur: «Die Beschäftigung in der Landwirtschaft bietet ein vielseitiges Tätigkeitsfeld für unsere Behinderten, in welchem sie grosse Befriedigung erleben.» Sie selbst fand die Begegnung mit behinderten Menschen als Bereicherung: Es sei eine grosse Freude, die Arbeit in den beschützten Werkstätten zu verfolgen und die Begeisterung der Behinderten bei den Wettkämpfen an den Special Olympics zu erleben.

Der Verein für Heilpädagogische Hilfe ist nicht das einzige Betätigungsfeld im Sozial- und Hilfsbereich, dem Fürstin Marie ihre Kraft widmete. Schon 1985 übernahm sie die Präsidentschaft des Liechtensteinischen Roten Kreuzes, das am Ende des Zweiten Weltkriegs von ihrer Schwiegermutter, Fürstin Gina, gegründet worden war. Da hatte sich das Rote Kreuz von der Hilfsorganisation für Flüchtlinge bereits zu einer breitgefächerten Inland-Hilfe für Bedürftige und Benachteiligte entwickelt: Kinderheim, Mütter- und Väterberatung, Rettungsdienst, Samaritervereine und Blutspende-Aktionen wurden unter ihrer Präsidentschaft stetig den neuen Anforderungen angepasst.

Die Auslandhilfe des Roten Kreuzes bildete dennoch ein gewichtiges Arbeitsfeld, wie sich etwa bei der «Soforthilfe für Kosovo» zeigte, die 1999 während den bewaffneten Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien unter der Schirmherrschaft der Fürstin in Leben gerufen wurde. Nicht nur, aber besonders bei dieser Kosovo-Hilfsaktion zeigte sich: Wenn Fürstin Marie zu Spenden und Hilfeleistungen aufrief, dann wusste die Bevölkerung, dass es wieder Zeit war, Solidarität und Menschlichkeit gegenüber anderen Menschen zu zeigen.

Auf Staatsbesuchen in Israel und Japan und eine Privataudienz beim Papst

In ihrer Rolle als First Lady begleitete Fürstin Marie den Landesfürsten auf zahlreichen offiziellen Reisen, beispielsweise in die Schweiz und Österreich, aber auch nach Israel und Japan. Eine Privataudienz bei Papst Johannes Paul II. hatte die tief gläubige Fürstin schon 1980 nach Rom geführt, wobei das Ergebnis dieser Reise und die folgende Pilgerreise zahlreicher Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner zum Pastoralbesuch des Heiligen Vaters 1985 in Vaduz führte.