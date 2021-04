Nachruf «Es war schwierig, Gut von Böse zu unterscheiden»: Wie der Amriswiler Partisan im Zweiten Weltkrieg gegen die Faschisten kämpfte Alberto Venturelli (1926–2021) schloss sich im Zweiten Weltkrieg dem Widerstandskampf gegen Faschisten und Nazis an. Dafür erhielt der kürzlich verstorbene Wahlthurgauer den Verdienstorden der Italienischen Republik. Die Vereinigung der Auslanditaliener will seine Geschichte lebendig halten. Michael Genova 03.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Krieg? Krieg ist das Dümmste, das man sich ausdenken kann», sagt der ehemalige Widerstandskämpfer Alberto Venturelli (1926–2021) im Interview mit dem St.Galler Comitato der Auslanditaliener. Screenshot: Youtube

Im März 1944 schlägt Alberto Venturelli die «Gazzetta di Modena» auf und liest: «300 Rebellen in Monchio erschossen». Doch Venturelli misstraut der Meldung, er ist in einem der Nachbardörfer aufgewachsen, kennt die Umgebung. Nun will er mit eigenen Augen diese angeblich «Gesetzlosen» sehen. Vor Ort trifft er auf die frischen Spuren eines Massakers. «Vier Bauern wollten noch flüchten. Sie haben sie einfach erschossen – wie Hasen abgeknallt», erzählt er in einem Youtube-Video, welches das St.Galler Comitato der Auslanditaliener vor vier Jahren zu seinen Ehren gedreht hat. Im vergangenen Januar ist Venturelli in Amriswil 94-jährig gestorben.

Das Massaker ist ein früher Wendepunkt im Leben des 18-Jährigen. Als Racheaktion für einen Partisanenüberfall löscht die Fallschirm-Aufklärungsabteilung Hermann Göring in Monchio, Susano und Costrignano bei Modena ganze Bauernfamilien aus. 139 Männer, Frauen und Kinder zwischen 4 und 70 Jahren. Als Reaktion auf die Gräueltaten schliesst sich Venturelli dem bewaffneten Widerstand an. Er sagt im Video:

«Ich bin zu den Partisanen, weil man einfach auf diese Weise reagieren musste.»

Im Bann der faschistischen Propaganda

Partisan Alberto Venturelli (Deckname «Morgan») in amerikanischer Uniform. Bild: PD

Venturellis Weg in den bewaffneten Widerstand ist keineswegs vorgezeichnet. Wie sollte ein junger Mann in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs inmitten von Propaganda seinen Weg finden? Venturelli sagt:

«Wir waren derart beeinflusst von der faschistischen Politik, dass es schwierig war, Gut von Böse zu unterscheiden.»

Nach der Gründung der Republik von Salò 1943, der Marionettenrepublik von Mussolini, versuchen die Faschisten, mit Zwang und Drohungen junge Soldaten für ihre Armee zu rekrutieren. Venturelli widersteht.

Die Videoaufzeichnungen des St.Galler Comitato sind ein Glücksfall. Vorstandsmitglied Gianluca Palmisano lernt Venturelli im Jahr 2016 kennen und ist von seiner Geschichte so beeindruckt, dass er sie in einem langen Interview für die Nachwelt festhält. Und nun wolle er erneut auf dieses historische Dokument aufmerksam machen, sagt er.

Kampf gegen das Vergessen

In klaren Worten und einprägsamen Episoden erzählt Venturelli von seinem Kampf gegen die Faschisten und die Nazis. So als wäre es gestern gewesen. An seiner Seite die Trikolore Italiens, hinter ihm eine Replik des berühmten Gemäldes «Il Quarto Stato», das der erstarkenden Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert ein Denkmal setzt. Venturelli bedauert, dass die Geschichte des Partisanenkampfes zuletzt in den Schulen kaum mehr unterrichtet wurde. Man müsse doch gegen das Vergessen kämpfen. Denn: «Die Gefahr ist nie gebannt.»

Interview mit Alberto Venturelli, St.Galler Comitato der Auslanditaliener, März 2017.

Dass sich Alberto Venturelli erinnerte, ist auch das Verdienst seiner Enkeltochter. Lange Jahre habe ihr Grossvater kaum über seine Partisanenzeit gesprochen, sagt Larissa Venturelli. Bis sie als Gymnasiastin beginnt, ihn mit Fragen zu löchern. Die vielen Fragen münden schliesslich in einer Maturarbeit über ihren Grossvater. Dafür unternehmen die beiden – begleitet von Venturellis Söhnen – 2010 eine Reise zu früheren Stätten seines Widerstandskampfs, in die Berge des emilianischen Apennins, wo die Partisanen einst den Widerstand gegen die Faschisten organisierten. «Mein Grossvater ist richtig aufgeblüht», erinnert sich Larissa Venturelli.

«Auch du hast eine Mutter, die auf dich wartet»

Ihre Reise bringt sie auch in ein Dörfchen namens Melo in der Provinz Pistoia. Im Jahr 1944 befindet sich der Ort mitten auf der Gotenstellung, der Frontlinie zwischen deutschen und amerikanischen Truppen. Hier ist Alberto Venturelli (Deckname «Morgan») mit seiner Partisaneneinheit in einem abgelegenen Haus stationiert, als plötzlich faschistische Soldaten vor der Türe stehen. Die Partisanen werfen Handgranaten aus dem Fenster, worauf ein heftiges Gefecht entbrennt. Einer der Soldaten schiesst auf Venturelli. Wie durch ein Wunder durchtrennt die Kugel nur den Tragriemen seines Maschinengewehrs und prallt in die Mauer hinter ihm.

Als Venturelli den Angreifer stellt und entwaffnet, rechnet dieser mit dem Schlimmsten. Venturelli sagt nur:

«Schau, ich könnte dich nun umbringen, doch ich tu’s nicht. Auch du hast eine Mutter, die zu Hause auf dich wartet.»

Alberto Venturelli (rot umkreist) mit seiner Partisaneneinheit, der Formation Bologna, auf einer Brücke bei San Marcello Pistoiese. Bild: PD

Die grosse Ernüchterung nach dem Krieg

Nach dem Krieg folgt für Alberto Venturelli die grosse Ernüchterung. «Es war ein Desaster: überall Hunger, Elend und Zerstörung.» Die Besatzer hatten sie zwar besiegt, doch Venturelli hadert. Trotz seines entbehrungsreichen Kampfes kann der junge Mann im Nachkriegsitalien keine Arbeit finden. 1947 wandert Venturelli nach Frankreich aus, wo er in der Metallindustrie arbeitet. Auf Drängen seiner zwei älteren Schwestern kommt er 1952 nach Erlen in die Schweiz, damit wenigstens ein Teil der Familie wieder vereint ist.

In Amriswil lernt Alberto Venturelli schliesslich seine Ehefrau Yolanda kennen, wird Vater zweier Söhne und findet eine zweite Heimat. Zunächst arbeitet er bei Gärtner Müller in Amriswil, nach Erhalt der Aufenthaltsbewilligung wechselt er in die Industrie zu Rieter nach Effretikon. In seiner Freizeit trifft Venturelli seine Landsleute zum Boccia-Spielen in Kradolf und züchtet in seinem Schrebergarten Tomaten, die weitherum bekannt sind. Bei Italo Massimos Park-Kiosk in Amriswil kauft er regelmässig die italienische Tageszeitung «La Repubblica», die jeweils erst am Folgetag eintrudelt.

Ritterschlag für Venturelli

«Krieg? Krieg ist das Dümmste, das man sich ausdenken kann», sagt Alberto Venturelli im Video. Er ringt um Worte und setzt neu an: «Krieg ist etwas Kriminelles.» Aus seinen Sätzen klingt noch immer die Empörung des jungen Mannes, der gegen die Diktatur in den Widerstandskampf zog. Venturelli wurde in eine arme Bauernfamilie hineingeboren. Schon früh habe ihr Grossvater das Unrecht und den Zwang im faschistischen System gespürt, sagt Enkelin Larissa Venturelli. Etwa bei den Balilla, der faschistischen Jugendorganisation, die er mit 12 Jahren verlassen musste, weil seine Familie die Uniform nicht bezahlen konnte.

Ritterschlag für den Partisanen: Alberto Venturelli erhält 2005 von Konsul Gianpaolo Ceprini den Verdienstorden der Italienischen Republik. Bild: PD

Im Mai 2005 ernennt Carlo Azeglio Ciampi, der damalige Staatspräsident Italiens, Alberto Venturelli zum Cavaliere della Repubblica, zum Ritter der Republik. Neben seinen Namen heisst es auf der Pressemitteilung kurios: «Pensionär, St.Gallen, Schweiz.» Ein Partisan im Ruhestand. Davon unbeeindruckt besucht Alberto Venturelli weiterhin jedes Jahr am 25. April in St.Gallen die Feierlichkeiten des Comitato zum Tag der Befreiung Italiens. Man erkannte ihn jeweils an der wehenden Fahne der ANPI, der nationalen Vereinigung der Partisanen Italiens.

Wochen vor seinem Tod besuchte Larissa Venturelli ihren Grossvater im Alters- und Pflegezentrum Amriswil. In der Besucherbox packte sie ihre Ukulele aus und stimmte sein Lieblingslied an, die Partisanenhymne «Bella Ciao». Der ehemalige Widerstandskämpfer sang mit leuchtenden Augen mit.