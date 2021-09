Ein Leben für die Menschen: Zum Gedenken an Walter Munz

Albert Schweitzer und Walter Munz untersuchen eine Patientin. Bild: PD

Nachruf Ein Leben für die Menschen: Zum Gedenken an den Mediziner und Pionier Walter Munz Anfang Oktober 2020 informierte Walter Munz seine Freunde, dass er mit seiner Gattin Jo von St.Gallen nach Südschweden ausgewandert sei, wo seine Tochter Irene seit vielen Jahren ein Hilfswerk leitet. Am 31. August 2021 ist Walter Munz im Alter von 88 Jahren verstorben. Kurt Biefer, ein Freund seit der Jugendzeit, erinnert sich. Kurt Biefer 17.09.2021, 11.40 Uhr

Walter Munz wurde 1933 in Arbon geboren, wo er die Primar- und Sekundarschule besuchte. Nach den Schulen in Arbon und der Kantonsschule machte er ein Medizinstudium in Zürich, Lausanne, Hamburg und Rom. Als Chirurg war Munz in den Spitälern in Rorschach, Neapel und Aarau tätig. Nach seiner Tätigkeit in Lambarene war er Chef der Chirurgie im Kantonsspital Wil.

Als junger, für die Menschen besorgter und für sie sich voll einsetzender und fortschrittlicher Mediziner begeisterte sich Munz für den Urwalddoktor und Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer. 1961 bewarb sich Munz deshalb mit 28 Jahren am Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene und lernte den weltbekannten Doktor Schweitzer persönlich kennen.

Walter Munz begeisterte sich für die Arbeit von Albert Schweitzer. Bild: PD

Rückkehr nach Lambarene

1964 kehrte Munz in die Schweiz zurück. Kaum zurückgekehrt erhielt er einen Brief. Albert Schweitzer teilte Munz mit, ihn als seinen ersten Nachfolger als medizinischer Leiter des Urwaldspitals zu bestimmen. Walter Munz hatte eine Anstellung in der Schweiz. Er prüfte gründlich das Angebot aus Lambarene. Nach zähen Verhandlungen sagte er zu.

Walter Munz arbeitete dann von 1965 bis 1969 als medizinischer Leiter des Urwaldspitals hart und zielstrebig unter erschwerten Bedingungen und bei grosser Hitze für die Menschen Gabuns. In vielen Ländern Afrikas waren damals infolge der Rückzüge der Kolonialstaaten unruhige Zeiten angebrochen. Machtübernahmen durch Militärputsche und Stammeskriege verursachten grosse Unsicherheiten, Elend und Armut unter der Bevölkerung.

Ein Leben für Lambarene

1966 trat die Holländerin Jo Boddingius, die vorher in einem südafrikanischen Spital arbeitete, als Hebamme im Urwaldspital ein. Walter und Jo lernten sich während der Arbeit kennen. 1968 heirateten sie in Lambarene. Sie bekamen drei Töchter.

Für 1980/81 wünschte der neue internationale Stiftungsrat Albert Schweitzer, dass Walter Munz nochmals nach Lambarene kommen sollte, um die medizinische Leitung des Urwaldspitals vorübergehend zu übernehmen, wozu er dann bereit war. Aber auch viele Jahre nachher besuchte er mit seiner Gattin Jo fast jährlich ihren früheren Wirkungsort. Beide gaben zudem Vorträge und verfassten Schriften und interessante Bücher über Lambarene und Afrika.

Mai 2013: Jo und Walter Munz in ihrem St.Galler Zuhause.

Bild: Benjamin Manser

Ein Leben eines Idealisten

An den Schülertreffen in Arbon in den vergangenen 20 Jahren nahm Walter Munz regelmässig mit Freude teil. Er war in jeder Beziehung ein hervorragender Mensch. Er half jedem Menschen und zu jeder Zeit. Dank seinem Glauben hatte er die grosse Kraft, den starken Willen, die Hartnäckigkeit und die Ausdauer, immer positiv für die Menschen zu wirken. Auch wenn das Umfeld mitunter sehr schwierig war.

Walter und Jo Munz waren Idealisten. Das grosse Wirken für die Gesundheit der Menschen ist beispielhaft und bleibt unbezahlbar. Viele Menschen in Afrika, in der Schweiz, aber auch seine noch lebenden Arboner Jugendfreunde trauern um den grossen Verlust eines sehr geschätzten, lieben und hoch angesehenen Menschen.