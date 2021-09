Musiker Marius Bear spielt am Samstag am Summerdays

Nachgefragt Vor seinem Auftritt am Summerdays in Arbon sagt Musiker Marius Bear: «Ich bin ein emotionaler Mann und schäme mich nicht dafür» Der Appenzeller Singer-Songwriter Marius Bear (28) steht am Samstag auf der Summerdays-Bühne. Wegen Corona gab es für ihn zuvor lange keine Auftritte in der Ostschweiz mehr. Urs-Peter Zwingli 04.09.2021, 05.00 Uhr

Wann haben Sie zuletzt in der Ostschweiz ein Konzert gespielt?

Marius Bear: Das war noch bevor die Coronakrise losging. Ich freue mich nach dieser langen Zwangspause darum riesig auf das Konzert in Arbon. Viele Kollegen und meine Familie werden im Publikum sein. Und es ist speziell, endlich wieder vor Tausenden Menschen spielen zu können. Ich habe bei meinen Auftritten 2019 am Open Air St.Gallen und am Gurtenfestival quasi Blut geleckt, doch seither gab es für mich leider keine solchen Konzerte mehr. Vor einer grossen Menge zu spielen ist etwas anderes, als auf einer Clubbühne zu stehen. Das Adrenalin ist hoch, die Stimmung besonders.

Sind Sie auch privat ein Festivalgänger?

Bevor ich anfing, Musik zu machen, habe ich einige Male am Open Air St.Gallen und am Open Air Lumnezia als Helfer gearbeitet. Ich habe Getränke an die Bars ausgeliefert. Die Festivalatmosphäre hat mir immer sehr gut gefallen. Die Arbeit war witzig und ich habe viele neue Leute kennen gelernt.

Sie sind diese Woche in der virtuellen Konzertserie Baloise Session @Home aufgetreten. Wie erleben Sie als Musiker Livestreams?

Livestreams sind aus meiner Sicht ein Format, das mit Corona entstanden ist und ohne Corona wieder weitgehend verschwinden wird. Natürlich haben digitale Konzerte ihren Platz, wir Musiker konnten so auch in der Krise Menschen erreichen. Aber aus meiner Sicht ersetzen die Streams nicht das gemeinsame Konzerterlebnis.

Wie haben Sie das Jahr 2020, in dem Sie als Musiker kaum auftreten konnten, genutzt?

Ich habe im Herbst eine Weiterbildung als Technischer Kaufmann in St.Gallen begonnen. Für mich als Musiker lief damals nicht viel. Ich wollte diese Krise darum möglichst gut nutzen. Die Weiterbildung baut einerseits auf meinen bisherigen Erfahrungen auf, da ich gelernter Baumaschinenmechaniker bin. Und weil ich 2019 als Musiker eine GmbH gegründet habe, brauche ich andererseits ein Grundverständnis für administrative Themen in einer Firma.

Werden Sie nun Unternehmer?

Nein, die Musik hat nach wie vor Priorität. Auch in der Zeit, als ich nicht auftreten konnte. Ich habe dann einfach neue Songs geschrieben, obwohl das nicht einfach war. Ich verarbeite in meinem Songwriting oft Dinge, die ich erlebe. Und während der Lockdowns habe ich, wie wohl die meisten, nicht gerade viel erlebt. Dennoch habe ich in den vergangenen Monaten intensiv an meinem zweiten Album gearbeitet. Dieses wird im Februar erscheinen und trägt den Titel «Boys Do Cry».

Was bedeutet dieser Titel?

Er drückt aus, dass Männer ihre Gefühle und Träume zeigen sollen – ohne zu befürchten, sie würden dabei einen Teil ihrer Männlichkeit verlieren. Ich bin selber ein sehr emotionaler Mann und schäme mich nicht im Geringsten dafür. Ich habe mich bei der Arbeit am Album auch musikalisch weiterentwickelt. Ich habe in den letzten Monaten eng mit dem kanadischen Sänger und Songwriter Martin Gallop in Berlin zusammengearbeitet.

Wie war diese Zusammenarbeit?

Ich habe schon mit einigen Musikern Songs geschrieben, aber in diesem Fall passt es besonders gut. Gallop ist zudem gut vernetzt in der Berliner Musikszene. Zuletzt haben wir einen Song gemeinsam im DDR-Funkhaus geschrieben, der im September als meine neue Single erscheinen soll. Das Funkhaus ist ein massiver Bau mit kommunistischer Architektur, in dem heute Musik produziert wird. Solche Erlebnisse unterstützen meine Kreativität und machen für mich Berlin aus.