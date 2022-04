Stalking: Ostschweizer Psychiater ordnet Todesdelikt Hamburg ein

Nachgefragt «Stalking-Fälle enden in Europa äusserst selten tödlich»: Ostschweizer Psychiater ordnet das Tötungsdelikt in Hamburg ein Männer sind in 80 Prozent der Stalking-Fälle Täter. Doch nicht alle haben die gleiche Herangehensweise oder das gleiche Endziel. Im Interview erklärt der forensische Psychiater Thomas Knecht, wie man Stalker-Typen unterscheidet, warum einige immer wieder zu physischer Gewalt greifen und was man ihnen entgegensetzen kann. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 07.04.2022, 18.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Knecht, forensischer Psychiater Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

«Das ist ein sehr aussergewöhnlicher Fall», sagt Thomas Knecht. Der forensische Psychiater meint damit das Tötungsdelikt in Hamburg, bei dem zwei junge Menschen aus der Ostschweiz ums Leben gekommen sind. Ein junger Thurgauer soll eine 22-jährige Frau während mehrerer Monate gestalkt und am Dienstagmorgen in Hamburg-Ottensen getötet haben. Aussergewöhnlich sei dieser Fall vor allem aufgrund seines tragischen Endes: «Stalking-Fälle enden in Europa äusserst selten tödlich.»

Wie kommt es zu einer derartigen Eskalation?

Thomas Knecht: Dafür gibt es vielerlei Gründe. Zuallererst muss man aber wissen, wie sich das Stalkingverhalten entwickelt, welche Stadien der Stalker oder die Stalkerin durchläuft.

Können Sie das ausführen?

Natürlich. Gehen wir der Einfachheit halber von einem Mann aus, der stalkt. In 80 Prozent der Fälle sind es ohnehin Männer, die in dieses Muster fallen. Es gibt drei Stadien. Im ersten Stadium, «Hoffnung», ist sich der Mann sicher, dass er bei einer Frau landen kann. Wenn er unbeholfen ist, was in aller Regel der Fall ist, wird er ihre abweisenden Signale fehldeuten. Im zweiten Stadium, «Kummer», glaubt er, die Frau mit übersteigerter Beharrlichkeit doch noch irgendwie für sich gewinnen zu können. Er schöpft Energie aus dem letzten bisschen Resthoffnung. Ist er voller Frustration, geht er ins dritte Stadium über. Dieses nennt sich «Ressentiment». Anstelle von Hoffnung, Übereifer und Beharrlichkeit treten Wut, Hass und der Drang, sich zu rächen.

Und Letzteres zeigt sich zwangsläufig im Ausüben physischer Gewalt?

Nicht immer. Laut Statistik werden 20 Prozent aller Stalker physisch gewalttätig.

Gibt es bestimmte Faktoren, welche die Gewaltbereitschaft begünstigen?

Diverse: Arbeitslosigkeit, Persönlichkeitsstörungen, sexuelle Gewaltfantasien, Vorstrafen, Suizidalität, eine vorgängige Intimpartnerschaft mit dem Opfer, überspannte Besitzansprüche, Zugang zu Waffen. Letzteres ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb Stalking-Fälle in Amerika deutlich öfter tödlich enden.

Wie muss man sich den Typus Stalker vorstellen?

Es gibt nicht den Typus. Stalker werden unterteilt in mehrere Kategorien. Aber zunächst einmal ganz allgemein: Wie bereits gesagt handelt es sich in den allermeisten Fällen um Männer. Durchschnittsalter: 38. In der Regel haben sie Defizite bei der Erfahrung mit dem anderen Geschlecht. Man weiss etwa, dass 52 Prozent noch nie in einer Partnerschaft waren. Sie kennen ihren eigenen Marktwert nicht, können die Signale ihres Gegenübers nicht richtig deuten.

Zwei junge Menschen sind bei einer Schiesserei in Hamburg gestorben. Der mutmassliche Täter soll sein 22-jähriges Opfer während Monaten gestalkt und vor ihrer Wohnung getötet haben. Danach soll er sich das Leben genommen haben. Bild: Imago Images

(5. April 2022)

Und worin unterscheiden sich die Stalkenden untereinander?

In ihrer soziodemografischen Stellung, ihrer Herangehensweise, ihren Absichten. Nehmen wir als Beispiel den Typ des Stalkers, der Intimität begehrt: Er hat noch keine Beziehung zu seiner Angebeteten etabliert und versucht, eine zu erzwingen. Oft ist er der wahnhaften Überzeugung, dass ihn das Opfer bereits liebt oder ihn zumindest lieben lernen wird. Im Vergleich zum räuberischen Typus ist er im Durchschnitt weniger gefährlich. «Predatory types», wie sie im Fachjargon genannt werden, sind meist ausschliesslich sexuell an ihren Opfern, die ihnen im Regelfall fremd sind, interessiert. Stalking ist hier also nur die vorbereitende Stufe zu einer Vergewaltigung oder einem ähnlichen Verbrechen.

Welche Heilungschancen gibt es für Stalker?

«Heilung» ist hier etwas viel gesagt. Man ist schon froh, wenn man sie von ihrem Verhalten abbringen kann. Wenn ein echter Liebeswahn besteht, sind antipsychotische Medikamente hilfreich. Falls nicht, genügen unter Umständen polizeiliche Massnahmen wie Kontaktverbote oder ähnliches, allenfalls ergänzt durch Verhaltenstherapie.

Wozu raten Sie Opfern von Stalking?

Vor allen Dingen: Grenzen setzen! Nur einmal klar «Nein» sagen, danach auf nichts mehr reagieren. Macht der Stalker trotzdem weiter, sollte man die Polizei einschalten.

Thomas Knecht ist forensischer Psychiater und wird oft bei Gerichtsprozessen als Gutachter konsultiert. Er ist Leitender Arzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Herisau.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen