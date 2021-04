Nachgefragt Jonas Schmid vom WWF Schweiz: «Wir brauchen dringend Fortschritte zu Gunsten einer umweltverträglichen Landwirtschaft» Der Bund stützt die Landwirtschaft mit Subventionen von rund 4 Milliarden Franken pro Jahr. Für viele Menschen geht das Preis-/Leistungsverhältnis immer weniger auf. Was bedeutet das im Hinblick auf die zwei Agrarinitiativen, die am 13. Juni zur Abstimmung gelangen? Jonas Schmid vom WWF Schweiz hat Antworten. Hans Suter 17.04.2021, 05.00 Uhr

Jonas Schmid, Kommunikationsberater Biodiversität, WWF Schweiz. Bild: PD

Tierschützer kritisieren die Bedingungen der Tierhaltung, Umweltschützer werfen dem Agrobusiness vor, die Böden und das Trinkwasser zu vergiften, die Landwirte selbst beklagen ein zu tiefes Einkommen. Mit den zwei Agrarinitiativen, die am 13. Juni zur Abstimmung gelangen, erreicht die Diskussion einen neuen Höhepunkt. Einer, der den Kampf für eine nachhaltige Landwirtschaft schon von Berufs wegen nicht aufgibt, ist Jonas Schmid vom WWF Schweiz.

Wie umweltverträglich ist die Schweizer Landwirtschaft?

Jonas Schmid: Es gibt zwar sehr wohl Betriebe, die nach ökologischen Grundsätzen produzieren; in der Summe sind wir aber leider weit von einer nachhaltigen Landwirtschaft entfernt. So hält die Schweiz pro Fläche zu viele Nutztiere und importiert dafür Futtermittel im grossen Stil. Die Gülle dieser Tiere wird in Form von Stickstoff über die Luft verfrachtet und verschmutzt Seen, Wälder und Moore. Die Biodiversität der Schweiz nimmt laufend ab. Rund 60 Prozent der Insektenarten in der Schweiz sind bedroht. Wo es keine Insekten mehr gibt, fehlen auch die Vögel: 40 Prozent aller Brutvögel gelten als bedroht. Erst im Jahr 2019 ist das Rebhuhn in der Schweiz ausgestorben. Wir belasten Wasser, Luft und Böden mit einem ganzen Cocktail an Pestiziden mit unvorhersehbaren Folgen für die Natur und unsere Gesundheit. Um eine Lebensmittel-Kalorie zu produzieren, setzen wir heute zweieinhalb (meist fossile) Kalorien ein, etwa in Form von Diesel für den Traktor, Kunstdünger oder für Bauten und Maschinen.

Wie sähe eine umweltverträgliche Landwirtschaft aus?

Eine umweltverträgliche Landwirtschaft wäre standortangepasst und effizient. So wie sie in der Bundesverfassung eigentlich vorgesehen ist. Mit weniger Pestiziden, Düngern und importierten Futtermitteln kommen wir einer standortgerechten Landwirtschaft in der Schweiz schon um einiges näher. Wir senken so grossflächig die Belastung der Seen und Bäche, der Wälder und Böden. Verbunden mit einer Erhöhung der Vielfalt im Kleinen – mit Mischkulturen, Hecken, Büschen, Waldgärten und Kleinstrukturen –, stärken wir die Biodiversität und schaffen eine attraktive Landschaft.

Wie weit würden diese Ziele mit der Pestizid- und/oder der Trinkwasserinitiative erreicht?

Eine Initiative setzt ja bloss einen Wegweiser in der Verfassung. Den Weg zum Ziel legen dann Gesetz und Verordnungen fest. Wenn die Umsetzung schlau angegangen wird, können die Initiativen sehr viel zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft beitragen. Wichtig ist hier zu betonen, dass beide Initiativen eine lange Übergangsfrist von acht beziehungsweise zehn Jahren vorschlagen. Diese Zeit wird es brauchen, um den Wandel voranzutreiben. Er wird zudem begleitet von Forschung und Unterstützungsprogrammen. Zweimal Ja zu den beiden Initiativen bedeutet, diesen letztlich unumgänglichen Wandel hin zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft jetzt anzugehen.

In welchen Kernpunkten unterscheiden sich die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative?

Die Initiativen verfolgen unterschiedliche Ansätze; die Pestizidinitiative spricht ein Verbot aus, die Trinkwasserinitiative geht über finanzielle Anreize. Sie ergänzen sich gegenseitig, da beide Initiativen jeweils Aspekte aufnehmen, welche in der anderen Initiative ausgeklammert werden.

Viele Biobauern bangen um ihr künftiges Einkommen. Sie befürchten, dass die Annahme der Trinkwasserinitiative zu einer massiv höheren Bioproduktion und dadurch zu einem Preiszerfall führen würde.

Der Biolandbau in der Schweiz würde sicher einen sehr starken Schub erfahren, nachdem er bisher nur in Kleinstschritten vorangekommen ist. Er würde aus der Nische kommen und wäre für die Allgemeinheit erschwinglich. Wir alle sollten ein grosses Interesse daran haben, Wasser, Böden und unsere Gesundheit zu schützen.

Brauchen wir also einen Sustainable Deal mit den Bauern, bei dem soziale, wirtschaftliche und Umweltaspekte gleichrangig betrachtet werden?

Ein solcher Deal, beziehungsweise neuer Gesellschaftsvertrag für die Landwirtschaft zwischen Produzenten, Handel, Politik sowie Umwelt- und Tierrechtsgruppen wäre in der Tat wünschenswert. Wir brauchen dringend substanzielle Fortschritte zu Gunsten einer umweltverträglichen Landwirtschaft.