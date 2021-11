HSG-Professor Rolf Wüstenhagen über den Klimagipfel in Glasgow

Nachgefragt HSG-Professor Rolf Wüstenhagen zur Klimakonferenz in Glasgow: «Es ist nun der 26. Klimagipfel und gelöst wurde das Problem bislang nicht» Rolf Wüstenhagen ist Professor für erneuerbare Energien an der Universität St.Gallen. Im Interview äussert er seine Meinung zur derzeit stattfindenden Klimakonferenz in Glasgow und zieht Bilanz, wie weit die Ostschweiz im Kampf gegen den Klimawandel bisher gekommen ist. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 02.11.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Derzeit findet die UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow statt: Der britische Ministerpräsident Boris Johnson im Gespräch mit Bundesrat Guy Parmelin, daneben UN-Generalsekretär António Guterres. Bild: Alastair Grant / AP

Derzeit findet der Klimagipfel in Glasgow statt. Was sind Ihre Gedanken zu dieser Veranstaltung?

Rolf Wüstenhagen: Glasgow löst gemischte Gefühle bei mir aus. Einerseits ist jedes Gipfeltreffen wieder eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit auf das Thema Klimawandel zu lenken und sich des Ernsts der Lage bewusst zu werden. Gleichzeitig ist es mittlerweile der 26. Klimagipfel, und gelöst wurde das Problem auf diesem Wege bislang nicht.

Dann sind solche Klimagipfel nur Prestigeveranstaltungen?

Nicht unbedingt. Sie sorgen dafür, dass der Klimawandel nicht in Vergessenheit gerät. Die Anwesenden bestärken sich gegenseitig, etwas zu tun. Gleichzeitig treibt ein Klimagipfel auch die nationale Politik voran. Das CO 2 -Gesetz wurde vergangenen Juni zwar abgelehnt. Doch davon wäre wohl nur ein Scherbenhaufen übrig geblieben, hätten nicht sämtliche Teilnehmende des Klimagipfels 2015 ihre Klimaziele definieren müssen. Gleichzeitig besteht beim Klimawandel aber ein Trittbrettfahrerproblem.

Können Sie das genauer erklären?

Wir alle profitieren von weniger Emissionen, aber bislang wollte kaum jemand der Erste sein, der sich des Problems annimmt. Alle müssen kooperieren, aber jeder hat ein eigenes Tempo. Länder wie Saudi-Arabien wollen so lange wie möglich an ihren fossilen Brennstoffen festhalten. Am Klimagipfel müssen sie sich vor Ländern erklären, die von den Auswirkungen des Klimawandels direkt betroffen sind. Gleichzeitig können die Delegierten aber nur so viel versprechen, wie sie zu Hause auch umsetzen können.

Rolf Wüstenhagen ist Professor für erneuerbare Energien an der Universität St.Gallen. Bild: Daniel Ammann

Ist ein Klimagipfel, an den Vertreter aus aller Welt extra einfliegen, überhaupt noch vertretbar und im Sinne der Sache?

An der Universität St.Gallen simulieren wir die Klimaverhandlungen seit zehn Jahren mit Partneruniversitäten aus ganz Europa; seit zwei Jahren machen wir das per Zoom. Wir haben gesehen, dass es auch auf digitalem Weg funktionieren würde. Den internationalen Austausch braucht es definitiv, aber ob dafür über 10'000 Leute an einen Ort reisen müssen, ist fraglich.

Wie geht der Klimaschutz in der Ostschweiz voran?

Es gibt Licht und Schatten. In vielen Bereichen geht es voran. In Sachen Elektrobusse ist die Ostschweiz ihren Nachbarländern voraus, auch die Stadt St.Gallen. Man sieht immer mehr E-Autos und Lieferwagen, die elektrisch fahren. Andere Themen wie der Ersatz von Ölheizungen oder die Windenergie gehen langsamer voran. Und auf dem Bodensee verkehren noch immer Dieselschiffe.

Nehmen Sie auch in Ihrem Umfeld ein Umdenken wahr bezüglich Klimaschutz?

Es hat schon ein Umdenken stattgefunden. Immer mehr Menschen machen sich Gedanken darüber. Manche der Studierenden gehen mit dem Zug in den Austausch, statt zu fliegen, die Elektromobilität hat stark zugenommen und Kollegen interessieren sich für Solarenergie, um einen Teil ihres Haushaltsstroms selbst zu produzieren.

Reichen die Klimaziele, die sich der Kanton St.Gallen gesteckt hat?

Ich finde es gut, dass wir bis 2050 klimaneutral werden wollen, aber das ist furchtbar weit weg — dann bin ich 80 Jahre alt. Ich nehme das auch im Diskurs mit den Studierenden wahr. Sie würden gerne sofort Ergebnisse sehen, nicht noch dreissig Jahre warten. Die Wissenschaft zeigt klar auf, dass die kommenden zehn Jahre entscheidend sind für den Klimaschutz. Und fast 80 Prozent Zustimmung zum Klimaartikel in der St.Galler Gemeindeordnung sind ein Indiz dafür, dass auch ein ambitionierteres Ziel mehrheitsfähig sein könnte.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen