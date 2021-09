Wattwil fordert Leistungsaufträge für Berit Klinik

Nachfolgelösung Gemeinde Wattwil rennt mit der Forderung nach Leistungsaufträgen für die Berit Klinik beim Kanton offene Türen ein Ein Notfallzentrum, ein bedarfsgerechtes Spezialpflegeangebot und die Kurzzeit-Alkohol-Entzugsstation: So sieht für den Wattwiler Gemeinderat die Nachfolgelösung für das Regionalspital Wattwil aus. Er fordert Leistungsaufträge für die Berit Klinik – und ist damit am genau gleichen Punkt wie Gesundheitschef Bruno Damann. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Bei der künftigen Notfallversorgung in Wattwil ist der Kanton in der Pflicht. Bild: Benjamin Manser

Es ist ein ungewöhnliches Manöver – und es kostet Steuergelder. Unter Druck, was eine Nachfolgelösung für das Regionalspital betrifft, hat die Gemeinde Wattwil am Mittwoch in einem selbst verfassten bezahlten Artikel auf Tagblatt.ch ihre Sicht der bisherigen Bemühungen aufgezeigt; der Artikel wurde gleichzeitig auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Für den Gemeinderat ist demnach klar: Er will ein Notfallzentrum und ein bedarfsgerechtes Spezialpflegeangebot in Wattwil. Zudem soll die Kurzzeit-Alkohol-Entzugsstation (PSA) am Standort Wattwil verbleiben. «Diese Verhandlungen sowie die Übertragung der Liegenschaft sind unter Hochdruck angelaufen.»

Alois Gunzenreiner, Gemeindepräsident Wattwil. Bild: Michel Canonica

Alois Gunzenreiner ist kein Mann der leisen Töne. Der Wattwiler Gemeindepräsident kämpfte mit ungeschminkten Worten und an vorderster Front gegen die Pläne des Verwaltungsrats der Spitalverbunde und der St.Galler Regierung, seit sich abzeichnete, dass das Regionalspital keine Zukunft mehr hat. Das endgültige Aus markierte die Volksabstimmung vom 13. Juni klar, als die St.Galler Stimmbevölkerung die neue Spitalstrategie im Grundsatz gestützt hat.

Warum greifen nun Gunzenreiner und mit ihm der Gemeinderat zu dieser ungewöhnlichen Online-Veröffentlichung im Regionalmedium? Was versprechen sie sich davon? Geht es darum, das öffentliche Interesse rund um die Nachfolgelösung beim Regionalspital hochzuhalten? Oder darum, Druck gegenüber dem Kanton zu erzeugen? Fragen über Fragen. Antworten gibt es keine: Gunzenreiner war am Donnerstag nicht zu erreichen.

Von Beginn weg gegen Pläne des Kantons gesperrt

Tatsache ist: Der Gemeinderat hatte sich von Beginn weg gegen die Pläne des privaten Pflegeunternehmens Solviva gesperrt, in Wattwil ein Zentrum für spezialisierte Pflege einzurichten. Am 20. Juli kam es zum Knall – die Solviva AG stieg aus dem Projekt für eine Umnutzung der Spitalliegenschaft in Wattwil aus.

Quasi nur Minuten später zeigte sich die Berit-Klinik-Gruppe an der Umnutzung der Spitalliegenschaft interessiert. An einer gemeinsamen Sitzung mit Gemeinde, Berit Klinik und weiteren Akteuren stieg am 20. August auch der Kanton aus dem Projekt aus, «nachdem sich unsere Vorstellungen mit der Spezialpflege-Lösung nicht umsetzen liessen», wie Gesundheitschef Bruno Damann sagt.

«Seither ist die Gemeinde im Lead. Wo sie genau steht, wissen wir jeweils nicht im Detail», sagt Damann. In die Verhandlungen zwischen Gemeinde, Berit Klinik und möglichen weiteren Akteuren sind wir nicht mehr involviert.» Die Regierung sei froh, wenn es eine gute Lösung in Wattwil gebe. «Diese werden wir auch unterstützen – wenn die Qualität stimmt.» Dafür brauche es Leistungsvereinbarungen: «Diese werden wir neutral beurteilen.» Für die Eingabe gebe es da durchaus «einen gewissen Zeitdruck».

Am 18. August zog der Verwaltungsrat der Spitalverbunde die Reissleine, nachdem sich die Personalsituation verschärft hatte: Das Toggenburger Spital wird demnach bereits Ende März 2022 geschlossen und nicht erst wie vorgesehen im Herbst 2023 – damit steht das Toggenburg in wenigen Monaten ohne Spital da. Im September erhöhte die Regierung den Druck auf die Gemeinde in der Antwort auf einen Vorstoss, als sie andeutete, der Verwaltungsrat der Spitalverbunde prüfe für die in Wattwil angebotene Alkoholentwöhnung eine Verlegung nach Uznach, «um den Mitarbeitenden eine nahtlose Weiterbeschäftigung anbieten zu können».

Bruno Damann, Gesundheitschef Kanton St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Rennt die Gemeinde Wattwil mit der Forderung nach Leistungsaufträgen für die Berit Klinik demnach offene Türen ein? Damann antwortet sibyllinisch: «Wir haben immer gesagt, dass wir die Türen nicht zuschlagen.» Was plant die Berit Klinik nun in Wattwil? Welche medizinischen Leistungen will sie im Toggenburg anbieten? Will sie eine ambulante Tagesklinik einführen? Das war im Juli noch ein gut gehütetes Geheimnis. Und das war es auch noch nach dem Treffen vom 20. August.

Und wie steht es bei der Notfallversorgung, wo der Kanton in der Pflicht ist? «Die Berit Klinik will eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton bezüglich Notfalldienst abschliessen und hat sich nach den Bedingungen erkundigt, die sie dafür erfüllen muss», sagt Damann. «Für den Betrieb einer ambulanten Tagesklinik braucht es keine Bewilligung.» Anders der Betrieb der Kurzzeit-Alkohol-Entzugsstation. «Wenn Berit diese betreiben will, braucht es eine Leistungsvereinbarung, damit die Leistungen über die Krankenkasse abgerechnet werden können.» Noch sei dafür aber kein Gesuch eingegangen. Das Departement des Innern wäre zuständig, wenn es um eine Leistungsvereinbarung in der Spezialpflege ginge.