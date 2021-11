Dominik Diezi will Thurgauer Regierungsrat werden

Nachfolge von Haag Ersatzwahl in Thurgauer Regierung: Der Arboner Stadtpräsident Dominik Diezi tritt an Nach «vielen Gesprächen und reiflicher Überlegung» hat sich Dominik Diezi entschieden, sich an der kommenden Delegiertenversammlung der Mitte Thurgau vom 4. Dezember um die Nomination als offizieller Kandidat der Partei für die Nachfolge von Regierungsrätin Carmen Haag zu bewerben. 01.11.2021, 08.36 Uhr

Dominik Diezi will Regierungsrat werden. Bild: Andrea Stalder

Bereits seit einigen Jahren sei er im Grossen Rat und der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission an vorderster Front für den Thurgau politisch tätig sein. «Diese Tätigkeiten empfinde ich als spannend und sehr bereichernd. Zusammen mit vielen engagierten Menschen ist es mir so möglich, zur Weiterentwicklung unseres Kantons beizutragen und dabei auch die Perspektive des Oberthurgaus einzubringen», hält Dominik Diezi in einem Mediencommuniqué fest. Er sei hochmotiviert, sein Engagement im Regierungsrat fortzusetzen.

Ersatzwahl in Arbon nötig

Der Entscheid sei ihm nicht ganz leicht gefallen, weil eine allfällige Wahl einen Abschied von seiner aktuellen Tätigkeit als Arboner Stadtpräsident bedeuten würde. Diese Aufgabe erfülle ihn mit Freude und er würde an auch an dieser Stelle gerne weiterwirken. Ein kantonales Regierungsamt lasse sich aber zeitlich nicht planen. «Die Möglichkeit zur Kandidatur besteht jetzt. So bleibt zu hoffen, dass auch die Arbonerinnen und Arboner diese Kandidatur primär als Chance sehen», hält Diezi in seinem Schreiben abschliessend fest. (pd/red)