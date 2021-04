Nachfolge Die Mitte-Fraktion im Bundesparlament sucht eine neue Chefin oder einen neuen Chef: So positionieren sich die Ostschweizer vor der Wahl Ende Mai bestimmt die Mitte-Fraktion, wer das Amt von Fraktionschefin Andrea Gmür übernimmt. Gibt es Ostschweizer Interessenten? Adrian Vögele 10.04.2021, 14.27 Uhr

Benedikt Würth, St.Galler Mitte-Ständerat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Ein klein wenig ist die Ostschweiz schon heute an der Spitze der Mitte-Fraktion im Bundeshaus vertreten: Die Luzerner Ständerätin Andrea Gmür hat schliesslich St.Galler Wurzeln - sie ist die Tochter des früheren St.Galler CVP-Ständerats Jakob Schönenberger. Doch auch wenn sie Ostschweizer Dialekt spricht, so hat sie vor kurzem klargestellt, wo ihre Prioritäten liegen: Sie tritt per Ende April als Fraktionschefin zurück und möchte sich wieder stärker ihrem Amt als Ständerätin des Kantons Luzern widmen. Gmür hatte sich erst vor rund einem Jahr in einer Kampfwahl gegen Nationalrat Leo Müller durchgesetzt - auch er ist Luzerner.

Die Fraktion wird die Nachfolgerin oder den Nachfolger voraussichtlich am 21. oder 22. Mai wählen - und es stellt sich die Frage: Gibt es Ostschweizer Passagiere auf dem Kandidatenkarussell? Vor kurzem hat der «Tages-Anzeiger» nebst anderen den St.Galler Ständerat Benedikt Würth ins Spiel gebracht. Tritt er an? Am Samstag sagt Würth auf Anfrage:

«Ich stehe für das Amt nicht zur Verfügung. Das habe ich der Findungskommission bereits mitgeteilt.»

Er wolle sich auf sein Ständeratsmandat und auf seine beruflichen Aufgaben konzentrieren. Würth ist im vergangenen Frühsommer aus der St.Galler Regierung ausgeschieden – nachdem er während eines Jahres parallel dem Regierungs- und Ständerat angehört hatte und zugleich Präsident der Konferenz der Kantonsregierungen war. Bei seiner Wahl zum Ständerat hatte Würth gesagt, er freue sich darauf, nach seiner Zeit als Regierungsrat seine Aufgaben «neu zu organisieren». Heute arbeitet er unter anderem als Rechtsberater und ist Mitglied verschiedener Verwaltungsräte, etwa beim FC St.Gallen.

Häberli hat im Ständeratspräsidium zu tun

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer Mitte-Ständerätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Im zehnköpfigen Fraktionsvorstand ist die Region mit drei Mitgliedern vertreten – es sind die Ständeräte Daniel Fässler (AI) und Brigitte Häberli-Koller (TG) sowie Nationalrat Nicolo Paganini (SG). Auch Häberlis Name wurde im Zusammenhang mit dem Fraktionspräsidium schon erwähnt. Allerdings kommt diese Position für sie nicht in Frage, wie sie sagt – sie ist seit Ende November zweite Vizepräsidentin des Ständerats und hat die Aussicht, die kleine Kammer im Amtsjahr 2022/2023 zu präsidieren.

Der Weg ist weit von Appenzell nach Bern

Daniel Fässler, Innerrhoder Mitte-Ständerat. Gaetan Bally / KEYSTONE

Wie sieht es bei Daniel Fässler aus? Er sagt:

«Ich kandidiere nicht als Fraktionspräsident, obwohl ich von diversen Fraktionsmitgliedern dazu ermuntert wurde. Die Frage, ob ich mich für dieses Amt bewerben soll, stellte sich bereits nach dem Rücktritt von Filippo Lombardi.»

Fässler entschied sich damals dagegen, nach gründlichem Überlegen. «Für mich entscheidend war die zu grosse Reisedistanz zwischen Appenzell und Bern - drei Stunden pro Weg. Als Fraktionspräsident beziehungsweise -präsidentin muss man in der Lage und bereit sein, auch kurzfristig und für kurze Sitzungen nach Bern zu reisen.»

Ritter bleibt Ritter

Markus Ritter, St.Galler Mitte-Nationalrat. Anthony Anex / KEYSTONE

Ebenfalls zu den erfahrenen und einflussreichen Mitte-Politikern in Bern gehört der St.Galler Nationalrat und Bauernpräsident Markus Ritter. Allerdings: Als Vertreter der Landwirtschaftsinteressen eilte er im Parlament zuletzt von Sieg zu Sieg. Da drängt sich ein Rollenwechsel wohl eher nicht auf. Ritter bestätigt: Er werde sich nicht als Fraktionschef bewerben.

«Mit der Aufgabe als Nationalrat und Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben sowie als Präsident des Schweizer Bauernverbandes bin ich stark ausgelastet.»

Ausserdem benötige er auch Zeit für seinen Bio-Landwirtschaftsbetrieb, «der mir grosse Freude bereitet».

«Nicht erwartet, dass diese Aufgabe so rasch wieder frei wird»

Nicolo Paganini, St.Galler Mitte-Nationalrat. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Nicolo Paganini ist erst seit 2018 Mitglied des Parlaments, hat aber bereits einige Akzente gesetzt. So geht die Corona-Härtefallregelung - die heute milliardenschwer ist - auf einen Vorstoss von ihm zurück. Gerade im vergangenen Jahr setzte sich der ehemalige Olma-Direktor generell stark für die Interessen des Tourismus und des Gewerbes ein. Möchte er jetzt an die Fraktionsspitze? «Ich habe mir das kurz überlegt, bin aber zum Schluss gekommen, dass es sich zeitlich nicht mit meinen diversen Engagements in Unternehmen und Verbänden vereinbaren lässt. Ich hatte nicht erwartet, dass diese Aufgabe so rasch wieder frei wird.» Schon vor einem Jahr hatte Paganini sich gegen eine Kandidatur entschieden. Er wolle nicht Berufspolitiker werden, hatte er damals gesagt.