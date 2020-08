Nachdem er eine «Tagblatt»-Journalistin verunglimpft hat: Kanton St.Gallen prüft Schritte gegen Wattwiler Amtsarzt Nach einem Artikel über seine streitbaren Äusserungen in Sachen Corona teilt der Wattwiler Amtsarzt Rainer Schregel aus und greift eine Journalistin persönlich an. Dabei macht er selbst vor Nazi-Vergleichen nicht halt. Der Kanton St.Gallen toleriert das nicht – und kündigt «mögliche Schritte» an. Aktualisiert 13.08.2020, 16.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

(red.) Der Wattwiler Amtsarzt Rainer Schregel macht im Internet gegen Coronamassnahmen mobil. Das St.Galler Tagblatt hat seine Äusserungen in einem Artikel vom 12. August kritisch beleuchtet und hinterfragt. Das Fazit: Die Argumentation ist lückenhaft, die Schlussfolgerungen sind überspitzt und die Worte martialisch.

Die Reaktion folgte prompt. Rainer Schregel holt am Tag der Publikation zum erneuten Rundumschlag aus und beleidigt die Journalistin in einem Posting auf seiner Facebook-Seite. Er geht so weit, dass er die Journalistin in eine Ecke mit Nationalsozialisten stellt. «Joseph Goebbels hätte Sie als ‹Mein kleines Mädchen bezeichnet›», schreibt Schregel.

Bild: Screenshot/Facebook

Rainer Schregels Facebook-Seite ist öffentlich, sein Posting ist am Mittwoch stundenlang für jedermann und jederfrau sichtbar. In der Kommentarspalte erhält er Applaus von seinen Befürworterinnen und Befürwortern. Mittlerweile hat er den Beitrag offenbar gelöscht oder die Einstellungen geändert– am Mittwochabend ist er jedenfalls nicht mehr zu sehen.

Kanton: «Politisch inkorrekte Aussagen werden nicht toleriert»

Am Donnerstag nimmt nun auch der Kanton St.Gallen in kurzer Form Stellung:

«Der Kanton als Arbeitgeber erwartet von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz grundsätzlich Sensibilität bei Äusserungen in der Öffentlichkeit. Politisch inkorrekte Aussagen werden nicht toleriert.»

Das teilt das Gesundheitsdepartement auf Anfrage schriftlich mit. Und: «Mögliche Schritte werden aktuell geprüft.» Weitere Informationen stellt der Kanton nach Abschluss der Abklärungen in Aussicht.

Denn Rainer Schregel ist nicht nur Hausarzt, er ist auch einer von 24 Amtsärzten im Kanton St.Gallen – und damit oft erste Ansprechperson für kantonale und kommunale Behörden. Bei aussergewöhnlichen Todesfällen und fürsorgerischen Unterbringungen muss er ausrücken. Durch diese Sonderaufgaben steht Schregel zu einem Teil in der Öffentlichkeit.

Schregel steht teils in der Öffentlichkeit

Rainer Schregel leitet in Wattwil ein siebenköpfiges Ärztehaus der Kette Medbase. Sein Arbeitgeber teilt auf Anfrage schriftlich mit: «Selbstverständlich distanziert sich Medbase entschieden und in aller Form vom Inhalt dieses Posts wie auch den übrigen Äusserungen von Herrn Dr. Schregel in diesem Zusammenhang.» Weiter versichert Medbase, dass die «gesamte Angelegenheit mit grösster Ernsthaftigkeit behandelt» werde und man mit Rainer Schregel im Gespräch sei. Weitere Informationen stellt das Unternehmen für kommende Woche in Aussicht.