Neonazi starten Unterschriftenaktion wegen Puff in Märstetten

Nachbarschaftsstreit «Das Puff raubt uns den Schlaf»: Neonazi startet Petition gegen Bordell in Märstetten Ein Paar in Märstetten hat eine Unterschriftensammlung gestartet, weil über ihnen ein Puff eröffnet haben soll. Mittlerweile haben 100 Anwohner unterschrieben. Polizei und Gemeinde haben aber nichts Illegales feststellen können. Der Vermieter äussert sich ausserdem kritisch gegenüber den Petitionären. Alain Rutishauser 23.06.2021, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Bahnhofstrasse in Märstetten soll im ersten Stock vor rund einem Monat ein Bordell eröffnet worden sein.

Bild: Benjamin Manser

H.F.* hat genug. Er wohnt seit 13 Jahren in Märstetten. Doch vor einem Monat ist in der Wohnung über ihm eine neue Mieterin eingezogen, seither finden er und seine Freundin kaum noch Ruhe. «Wir hörten teils bis vier Uhr in der Nacht das Klackern der hochhackigen Schuhe.»

Autos mit verschiedenen Kennzeichen fahren vor

Immer wieder würden Autos mit verschiedenen Kennzeichen vorfahren: Thurgau, St.Gallen, Schaffhausen, Basel. Als seine Freundin C.B.* einen der Männer anspricht, was er hier verloren habe, sagt er ihr, er gehe ins Puff. F. hatte nun Klarheit, sagt er: In der Wohnung über ihm sei ein Bordell eröffnet worden. Und das mitten im Dorfzentrum, in unmittelbarer Nähe steht ein Oberstufenzentrum, in der Strasse gegenüber ist eine Kindertagesstätte untergebracht.

H.F. und seine Freundin wenden sich an die Gemeinde und die Polizei, doch das Bordell sei legal, wird ihnen beschieden. «Wir haben die Situation überprüft und keinen Gesetzesverstoss feststellen können. Das Gebäude befindet sich in einer Wohn- und Gewerbezone, in welcher mässig störendes Gewerbe zulässig ist», sagt Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch. Für Bordellbetriebe sind im Thurgau ausserdem keine Betriebsbewilligungen nötig, sofern keine Gastwirtschaft betrieben werde.

Das Paar startet eine Unterschriftensammlung, denn auch andere Anwohner beklagten sich. Die Unterschriftenaktion hat ein Ziel: Das Bordell muss weg. Bisher haben über 100 Anwohner unterschrieben.

Eines Tages sei ein Auto mit Zürcher Kennzeichen vorgefahren, sagt F. Es habe an der Scheibe ihrer Parterrewohnung geklopft. «Ein Mann wollte, dass ich raus auf die Strasse komme», erinnert sich F. Der Mann habe ihn einschüchtern und erzwingen wollen, dass F. seine Anstrengungen gegen das Puff einstelle. «Doch ich bin nicht einer, der sich leicht einschüchtern lässt.» F. ruft die Polizei, auch weil seine Freundin derart Angst gehabt hätte. Die Polizei bestätigt, in Märstetten gewesen zu sein.

«Wir hörten teils bis vier Uhr in der Nacht das Klackern der hochhackigen Schuhe», beklagt sich F.

Bild: Benjamin Manser

Vermieter lasse den Wohnblock verwahrlosen

H.F. beschwert sich ausserdem über den Vermieter. Dieser sei nie vor Ort, lasse den Wohnblock verwahrlosen. «Ich halte den Laden zusammen, der Vermieter kümmert sich gar nicht darum», sagt F.

Der Vermieter selbst will sich nicht zitieren lassen, zeichnet allerdings ein anderes Bild. Demnach habe F. schon diverse Mieter mit «seiner Art» hinausgeekelt, habe schon Drohungen ausgesprochen, verursache selber Lärm, feiere laute Partys in der Garage und hantiere mit der Kettensäge im Garten.

H.F. bestreitet alle Vorwürfe, er habe nie jemanden hinausgeekelt, jemandem gedroht oder übermässig Lärm veranstaltet.

Es steht Aussage gegen Aussage. Bei der Recherche allerdings bekommt man einiges zu lesen über F., das stutzig werden lässt.

H.F. ist Mitglied der Schweizer Hammerskins

Demnach ist F. Mitglied der Hammerskins, einer rechtsradikalen, internationalen Vereinigung, die generell für ihre gewaltbereite Haltung berüchtigt ist. F. sagt: In Märstetten wüssten viele von seiner Gesinnung, trotzdem sei er gut integriert und fühle sich wohl.

2019 ist F. am «Tag der Ehre» in Budapest mitmarschiert, dies belegt Bildmaterial, das während des Anlasses gemacht wurde. Dieses Ereignis, das jährlich im Februar stattfindet, soll der Waffen-SS gedenken, die am 13. Februar 1945 in Budapest gegen die Rote Armee kapitulierten. Der rund 60 Kilometer lange Marsch, an dem jeweils Tausende Neonazis mit Sturmgewehren und SS-Uniformen teilnehmen, wird von der «Blood & Honour»-Gruppierung organisiert, einer weiteren internationalen, rechtsextremen Organisation. Die Polizei muss den Marsch gewähren lassen, denn er ist als historische Nachstellung angemeldet und somit legal.

H.F. zuletzt an Anti-Coronademo gesichtet

Zuletzt wurde F. an einer Anti-Corona-Kundgebung vom 1. März 2021 in Weinfelden gesichtet, wo er sich mit zwei Schützlingen der «Jungen Tat», einer Abspaltung der rechtsextremen Nationalen Aktionsfront (NAF), unter das Volk mischte («Thurgauer Zeitung» berichtete). Die Veranstalter der Kundgebung hätten nichts von den drei Teilnehmern gewusst und distanzierten sich in Folge von rechtsextremen Haltungen.

Ob H.F. noch in seiner Rechtsrock-Band spielt, ist unklar. 2013 war der letzte bekannte Auftritt im Absolut Pub in Luzern, 2017 kam das letzte Album auf den Markt. Auf Facebook hat F. im Februar 2020 jedenfalls ein Bild hochgeladen, auf dem er Gitarre spielt und in ein Mikrofon singt. Im Hintergrund des Bildes – die Person wurde herausgeschnitten – macht jemand den Hitlergruss.

F. will sich zu seinem Wirken als Neonazi nicht äussern. «Ich bin seit 17 Jahren straffrei und das soll auch so bleiben», sagt er lediglich.

* Namen der Redaktion bekannt