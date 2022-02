Begrub Konstanz im Mittelalter seine Pesttoten in Kreuzlingen?

Nachbarschaft «Jeder vierte Konstanzer starb!» Mehrfach schlug die Pest im Mittelalter in Konstanz zu – und könnte dazu geführt haben, dass die Toten nach Kreuzlingen geschafft wurden Während der Zeit des Schwarzen Todes sollen Konstanzer auch in der Schweiz bestattet worden sein. Wie viel Wahrheit hinter diesen Erzählungen steckt, weiss der Konstanzer Historiker Jürgen Klöckler. Timm Lechler Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schwarze Tod, der die Städte in einem Zug überrollte: So interpretierte der Maler Hieronymus Bosch im Mittelalter die Pest. Bild: Archiv AZ Medien

Konstanz. Wir schreiben das Jahr 1611. Der Schwarze Tod wütet – eine Seuche, noch viel schlimmer als das Coronavirus. In ganz Europa bekommen die Menschen Fieber, Beulen am ganzen Körper und sterben kurz darauf – einer nach dem anderen. Die Pest machte auch vor der Konzilstadt nicht Halt. Ein Viertel der Konstanzer Bevölkerung hat die Pest bereits dahingerafft, und jeden Tag werden es mehr. Häuser stehen leer, elternlos gewordene Kinder ziehen bettelnd durch die Gassen und die Leichen der Pesttoten werden übereinandergestapelt auf Holzkarren abtransportiert. Die Toten, so erzählt man sich bis heute in Konstanz, wurden aufgrund von Platzmangel auch manchmal im heutigen Kreuzlingen in Gruben begraben. Doch stimmt das?

Jürgen Klöckler ist Historiker und Leiter des Stadtarchivs Konstanz. Bild: PD

Laut dem Konstanzer Stadtarchivar Jürgen Klöckler ist diese Frage nicht einfach zu beantworten. Quellenmässig nachgewiesen seien in Konstanz die Pestepidemien für die Jahre 1357 bis 1359, 1414, 1439, 1574 bis 1575, 1585, 1593 bis 1594, 1611, 1635 und 1679. Vor allem die Epidemien des 17. Jahrhunderts seien wissenschaftlich besonders gut erforscht. «Zum Ausmass der Todesfälle und den Bestattungen ergibt sich folgendes Bild: Bei der Pestepidemie des Jahres 1611 verstarben von insgesamt 5546 Einwohnern der Stadt 1406 Personen an der Pest. Das entsprach 25,8 Prozent der Bevölkerung», sagt Stadtarchivar Jürgen Klöckler. Oder bildlich:

«Jeder vierte Konstanzer starb.»

Der Pest zum Opfer gefallen seien viele Kinder und Jugendliche sowie insgesamt mehr Frauen als Männer. Unter armen Bevölkerungsschichten sei der prozentuale Anteil der Opfer grösser gewesen als unter den Reichen. «Wer mehr als 5000 Pfund Heller versteuerte und somit vermögend war, setzte sich rechtzeitig von der Stadt aufs Land ab und blieb oftmals von der Pest verschont», erklärt Klöckler.

Die Pesttoten wurden aus der Stadt geschafft

Bestand bei den Verstorbenen der Pestjahre auch nur der leiseste Verdacht, dass sie der Pest erlegen worden waren, wurden sie auf dem Schottenfriedhof in der Konzilstadt beerdigt. Jürgen Klöckler glaubt, dass dieses Vorgehen sicher seuchenpolizeiliche Gründe gehabt hätte:

«Der Schottenfriedhof lag ausserhalb der Stadtmauern.»

Dazu müsse man wissen, dass im Zuge der Reformation die räumliche Trennung der Toten von den Lebenden vollzogen wurde. Deshalb wurden alle innerstädtischen Friedhöfe um Kirchen aufgehoben, bis auf den Friedhof bei St.Jodok. Und dort, innerhalb der Stadtmauern, durften keine Pesttoten mehr beerdigt werden.

Auf dem alten Schottenfriedhof waren auch Opfer der Pest beerdigt. Auf dem Areal werden heute Wohnungen gebaut. Lange stand dort das Vincentius-Krankenhaus. Im Jahre 2018 stiess die Archäologin Carola Berszin auf Verstorbene. Bild: Ingo Feiertag

Doch wurden nun Konstanzer Pesttote aufgrund von Platzmangel in Kreuzlingen beigesetzt? «Meines Wissens bestand damals in Kreuzlingen beim Augustiner Chorherrenstift, unmittelbar vor der Stadtmauer gelegen, eine Grablege», sagt Klöckler. Man könne also nicht ausschliessen, dass Bewohnerinnen und Bewohner der Konzilstadt ihre letzte Ruhe ennet der Grenze gefunden hätten. Doch Klöckner fügt an:

«Mit Quellen belegen, dass Konstanzer Tote auf der Kreuzlinger Gemarkung beerdigt worden sind, kann ich auch nicht.»

Fakt sei, dass das Augustiner Chorherrenstift im Jahr 1650 verlegt und rund einen Kilometer südöstlich wieder errichtet worden war. «Ob daher auch Pesttote von 1611 beim Augustiner Chorherrenstift nahe der Stadtmitte und damit auf der heutigen Kreuzlinger Gemarkung beerdigt wurden, ist freilich ungewiss, aber auch nicht gänzlich unwahrscheinlich.» Da die Zeit zwischen 1357 und 1594 hinsichtlich der Pestwellen weniger gut wissenschaftlich erforscht ist, ist es durchaus möglich, dass in jenen Jahrhunderten Leichen von Pesttoten in der Schweizer Nachbarstadt beigesetzt wurden.

Der Schottenfriedhof: Er wurde an der Stelle des im Jahr 1142 gegründeten Schottenklosters St.Jakob geschaffen. Heute kennen das Gelände die meisten Konstanzer als Vincentius-Areal, auf dem gerade das Neubauprojekt Laubenhof entsteht. Der Schottenfriedhof wurde als Sonderfriedhof mit Immunitätsmauer angelegt – wodurch er von der Stadt als eigener Rechtsbezirk strikt getrennt war. Auf dem Haupt- und Sonderfriedhof wurden ab 1541 vor allem Fremde, beispielsweise Pilger, und an Seuchen verstorbene Menschen sowie Pestopfer bestattet. 1870 wurde der Friedhof aufgelöst. Laut eines neuen Gesetzes musste ein Mindestabstand zu Wohngebäuden eingehalten werden. Der Hauptfriedhof wurde auf die rechte Rheinseite verlegt. Vor dem alten Friedhof verläuft die Schottenstrasse.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen