Nach tödlichem Unfall in der Thur: Steine, metertiefe Löcher, Walzen – weshalb die Gefahr in Gewässern oft unterschätzt wird Nachdem am Sonntag zwei Personen in der Thur tödlich verunfallt sind, stellt sich die Frage, wie gefährlich Flüsse wirklich sind. Besonders renaturierte Gewässer bergen oft Gefahren, die von Badenden übersehen werden. Für das sichere Baden und «Bööteln» haben wir 12 Regeln aufgelistet, die einfach einzuhalten sind. Valentina Thurnherr 07.07.2020, 17.58 Uhr

Bei der Thurbrücke zwischen Brübach und Henau verunglückten am Sonntag zwei Personen oberhalb des Wasserfalls. Bild: Eddy Risch/KEY

Gerade im Sommer zieht es die Menschen ins kühle Nass. Beliebt sind nicht nur Freibäder und der eigene Pool, sondern auch Seen und Flüsse. Ein solches Freizeitvergnügen ist am Sonntag einem 30-Jährigen und einer 26-Jährigen jedoch zum Verhängnis geworden. Beide verunglückten zwischen Henau und Brübach tödlich. Seen und insbesondere Flüsse bergen immer Gefahren die nicht unterschätzt werden sollten.

«In Flüssen gibt es viele Hindernisse wie Wehre, Steine, und spitze Felskanten, die plötzlich aus dem Wasser auftauchen können, je nachdem wie stark die Strömung ist», sagt Bruno Schnyder von der Seepolizei der Kantonspolizei Thurgau. «Besonders nach Wasserfällen treten Wasserwalzen auf. Diese erkennt man am weissen Schaum auf der Oberfläche.» In diesen Walzen bilde sich Luft, was die Dichte des Wassers verändere.

«An diesen Stellen ist es unmöglich, sich über Wasser zu halten.»

Gefahren an bekannten Stellen werden unterschätzt

Vor allem an Stellen, wo man sich gut auskennt werden die potenziellen Gefahren oft unterschätzt. «In der heutigen Zeit, wo viele Flüsse renaturiert werden, kann eine Gefahrenstelle von heute auf morgen auftauchen», sagt Schnyder. Nach einem Hochwasser könne sich an einer Stelle eine Kiesbank bilden und an einer anderen werde eine abgetragen. «So kann an einer Stelle, die man vor zwei Tagen noch problemlos durchlaufen konnte, ein zwei bis drei Meter tiefes Loch entstehen.» So seien schon viele Leute an Orten verunfallt, die sie eigentlich kannten, aber anders gewohnt waren.

Besonders in renaturierten Flüssen wie hier in Eschikofen kommt es zu Unfällen nach Hochwasser. Bild: Andrea Stalder

«Gerade die Thur hat viele solcher Gefahrenherde, wo besondere Vorsicht geboten ist», so Schnyder weiter. «Im renaturierten Abschnitt unterhalb von Frauenfeld wechselt das Becken oft seine Richtung.» Wo der Fluss von schweren Steinen gesäumt und eingeschlossen ist, passieren nur selten Unfälle. «Allerdings ist Vorsicht geboten bei Wehren, die Wasser für ein Kraftwerk abzweigen – auch dort kann es schnell gefährlich werden.»

Zwei Beispiele dafür seien in Bürglen und Bischofszell. «Bei solchen Kraftwerken gibt es Rechen, die eine sehr starke Strömung erzeugen. Vor allem Kinder sind dort gefährdet», sagt Schnyder. «Auch auf Schwellen, eine Art winziger Wasserfall, sollte man achten». Wie etwa in Müllheim, wo sich das Wasser scheinbar beruhige, sich aber unterirdisch eine Wasserwalze bilde.

«Wir empfehlen, wie überall, gesunden Menschenverstand walten zu lassen.»

Bevor man baden geht und vor allem bevor man die Kinder spielen lässt, sollte man sich über alle möglichen Risiken genau informieren», sagt Schnyder. Denn Unfälle passieren nicht, sondern werden verursacht – durch Fehlverhalten, mangelnde Vorsicht, Fahrlässigkeit und auch Selbstüberschätzung. «Hier kommen viele Faktoren zusammen.»

Rettungskräfte werden laufend geschult

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen. PD

Die Kantonspolizei St.Gallen hat für Wassereinsätze ausgebildete Taucher. «Wir arbeiten aber oft mit den Kollegen der Seepolizei Thurgau zusammen», sagt Mediensprecher Hanspeter Krüsi. «So auch im Fall von Henau, da die Kollegen speziell ausgebildete Flussretter haben.» Für Einsätze im Fluss werde anderes Equipment benötigt als für Seen oder andere stehende Gewässer. «Unsere Taucher üben jeweils in verschiedenen Gewässern, um beim Ernstfall ruhig und professionell arbeiten zu können.»

Auch die Stelle bei Henau sei den Einsatzkräften bekannt gewesen. «Wir arbeiten bei solchen Unfällen aber auch immer mit den verschiedenen Kompetenzzentren innerhalb der Polizei zusammen», sagt Krüsi. An oberster Stelle stehe aber immer die Sicherheit der Rettungskräfte. Das betont auch Bruno Schnyder von der Seepolizei. «Das Schlimmste wäre, wenn an einer Unfallstelle ein weiterer Unfall passieren würde.» So sei es wichtig, die Situationen immer individuell zu beurteilen, denn eine Standardlösung gebe es bei solchen Rettungen nicht.

SLRG rechnet in diesem Jahr mit mehr Unfällen

Die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) rechnet besonders in diesem Jahr mit mehr Unfällen. «Die Leute werden wegen Corona die Ferien wohl zu Hause verbringen», sagt Mediensprecher Philipp Binaghi. «Und da Schwimmbäder ihre Besucherzahlen begrenzen müssen, rechnen wir damit, dass vermehrt offene Gewässer aufgesucht werden.» Je mehr Menschen sich dort aufhalten würden, desto grösser sei auch die Wahrscheinlichkeit von Ertrinkungsfällen. «Die SLRG hat darum das Präventionsprojekt ‹Corona-Sommer 2020› lanciert», sagt Binaghi. «Wenn Städte und Gemeinden mitarbeiten, besteht eine grosse Chance, dass wir gemeinsam lokal individuelle Lösungen erarbeiten können, um Unfällen vorzubeugen.» Der Badespass 2020 solle nicht getrübt werden.

12 Verhaltensregeln im und am Wasser

Flussregeln:

Schlauchbootfahrer müssen mit einer Rettungsweste ausgerüstet sein.

Die auf dem Boot angegebene Nutzlast darf nicht überschritten werden.

Boote sollten nicht zusammengebunden werden - sie sind dadurch nicht mehr manövrierfähig.

Unbekannte Flussabschnitte müssen vor der Fahrt zuerst erkundet werden.

In freie Gewässer (Flüsse, Weiher und Seen) sollten sich nur gute und geübte Schwimmer wagen.

Unterkühlung kann zu Muskelkrämpfen führen - je kälter das Wasser ist, desto kürzer sollte der Aufenthalt darin sein.

Baderegeln:

Kinder sollten nur in Begleitung ans Wasser gelassen werden - kleine Kinder sollten in Griffnähe beaufsichtigt werden.

Nie alkoholisiert oder unter Drogen ins Wasser und nie mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen gehen.

Der Körper braucht Anpassungszeit, deshalb sollte man nie überhitzt ins Wasser springen.

In trübe oder unbekannte Gewässer springen, sollte unterlassen werden, da sie unbekannte Gefahren bergen können.

Luftmatratzen und Schwimmhilfen bieten in tiefem Wasser keine Sicherheit.

Lange Strecken sollten nie alleine geschwommen werden - selbst der besttrainierte Körper kann Schwächen erleiden.

Quelle: Webseite der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft SLRG, www.slrg.ch