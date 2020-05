Nach Thurgauer Wahldebakel: Nur 129 Kantonsräte sollen Platz nehmen Auch das Grossratsbüro will den umstrittenen Parlamentssitz bis zum Ende der Strafuntersuchung auf Eis legen. Damit dürfte mit Blick auf die Wahlgenehmigung am 20. Mai ein Vorentscheid gefallen sein. Christian Kamm 09.05.2020, 05.10 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Grosser Rat Thurgau: Ein Stuhl wird wohl bis auf weiteres leer bleiben. Bild: Nana Do Carmo

Die Spatzen haben es richtig von den Dächern gepfiffen. Schon länger zeichnete sich ab, dass der Grosse Rat an seiner ersten Sitzung der neuen Amtszeit am 20. Mai wohl nur die Wahl von 129 der 130 Kantonsrätinnen und Kantonsräten genehmigen wird. Der Sitz von Severine Hänni (SVP), die unter umstrittenen Umständen im Bezirk Frauenfeld gewählt worden ist, soll vorderhand leer bleiben. Diese vorläufige Lösung eines Dilemmas schlägt das Büro des Grossen Rates in seiner Botschaft zur Wahlgenehmigung dem Parlament nun offiziell vor.

Anzeige gegen Unbekannt

Hintergrund: Eine auf Rekurs der GLP hin veranlasste Nachzählung der Wahlzettel im Bezirk Frauenfeld hat ergeben, dass 100 unveränderte GLP-Wahllisten fälschlicherweise bei der SVP gelandet sind. Mehr noch: Es wurde auch festgestellt, dass für die GLP gemäss Laufzettel insgesamt 228 unveränderte Wahlzettel eingereicht worden sind − und somit immer noch 99 fehlen. Daraufhin hat die Staatskanzlei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das Untersuchungsergebnis liegt noch nicht vor. Geben die Laufzettel die Auszählung richtig wieder, dann müsste die SVP im Bezirk Frauenfeld einen Sitz an die GLP abtreten.

Zuerst Ergebnis der Untersuchung abwarten

Gewählt, aber politisch vorläufig auf der Ersatzbank: Severine Hänni (SVP). Bild: Andrea Stalder

Laut Geschäftsordnung könne ein Ratsmitglied, dessen Wahl bestritten sei, nicht an den Ratsverhandlungen teilnehmen, hält das Büro des Grossen Rates in seiner Argumentation fest. Im Klartext: Der Stuhl von Severine Hänni wird unbesetzt bleiben. Ebenso wird der Wahlrekurs der GLP sistiert. Und zwar so lange, bis die Ergebnisse der Strafuntersuchung vorliegen. Die Wahl der anderen 129 Kantonsräte soll am 20. Mai hingegen abgesegnet werden. Denn für diese Sitze sei der Wahlgang rechtmässig durchgeführt worden. Die gewählten Personen erfüllten die Wählbarkeitsvoraussetzungen. Das Ratsbüro folgert:

«Die Wahl der nicht bestrittenen 129 Sitze ist deshalb zu genehmigen.»

Andernfalls droht eine Totalblockade

Die Alternativen sind auch wenig verlockend. So würde eine Nichtgenehmigung der Wahl vom 15. März die Parlamentsarbeit komplett blockieren. Das wäre auch schon der Fall, wenn lediglich die 32 Sitze des Bezirks Frauenfeld vorübergehend auf Eis gelegt würden. Zum Funktionieren des Grossen Rates müssen jeweils 95 Mitglieder anwesend sein. Weil sich erfahrungsgemäss immer mehrere Kantonsräte abmelden, wäre die Beschlussfähigkeit auch in diesem Szenario kaum gegeben. Eine weitere Option, die Wahlwiederholung, betrachtet das Ratsbüro zum jetzigen Zeitpunkt als unverhältnismässig, «insbesondere da die Ergebnisse der Strafuntersuchung noch nicht vorliegen».

Die Kontrahenten haben bereits eingelenkt

Der jetzt auf dem Tisch liegende Vorschlag hat beste Erfolgsaussichten. Schon allein deshalb, weil er auch der Intention der Hauptbetroffenen dieses Wahldebakels entspricht. Die SVP hatte Ende April einen identischen Vorschlag lanciert. Und die GLP signalisierte, dass für sie ein solches gestaffeltes Vorgehen denkbar ist. Fraktionschef Ueli Fisch sagte gegenüber der Thurgauer Zeitung kürzlich:

«Bis die Resultate der Staatsanwaltschaft vorliegen, sind wir bereit, mit allfälligen juristischen Schritten zuzuwarten.»

Klar ist für das Büro auch, wie es beim Verteilschlüssel für die Kommissionen laufen soll. Nämlich courant normal. Falls der 130. Sitz an die GLP gehe, müsste die parteipolitische Zusammensetzung zweier Kommissionen geändert werden.