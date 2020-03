Nach Swisswindows-Pleite: Jetzt geht auch Fensterbauer Ruchti Konkurs – Standort in Oberriet mit 17 Mitarbeitenden betroffen Die Thuner Ruchti Aerni AG hat Konkurs angemeldet. Betroffen sind auch 17 Mitarbeitende am Standort Oberriet. 03.03.2020, 14.52 Uhr

Nach Swisswindows meldet auch die Fensterbaufirma Ruchti Aerni AG Konkurs an. Betroffen sind 17 Angestellt in Oberriet. (Symbolbild: Hannes Thalmann)

(lim) Das im Fensterbau tätige Unternehmen Ruchti Aerni AG hat Konkurs angemeldet. Betroffen sind 220 Angestellte am Hauptsitz in Thun, in Arisdorf BL, in Oberriet SG und in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje. Das meldet der «Blick».

Als Grund für den Konkurs wird die Konkurrenz aus dem Ausland genannt: Generalunternehmer und Immobilienfirmen weichen aus Spargründen auf ausländische Zulieferer aus. Geschäftsleitungsmitglied Kristina Wessely sagt auf Anfrage des «Blicks», am Hauptsitz in Thun-Gwatt arbeiteten 65 Angestellte, in Arisdorf 41 und in Oberriet 17. In Nordmazedonien sind es etwas über 100. Am Hauptsitz werden Metallfenster, Fassaden, Geländer, Tore, Treppen, Vordächer und mehr produziert.

Auch Swisswindows geht Konkurs

Schon vergangene Woche kam es zum Knall in der Fensterbranche. Der Fensterbauer Swisswindows mit Hauptsitz in Mörschwil meldete Konkurs an. Neben der schwierigen wirtschaftlichen Situation kam es dort zu einem Produktionsausfall wegen einer Cyberattacke, heisst es seitens der Geschäftsleitung. Von der Swisswindows-Pleite sind 170 Mitarbeitende betroffen.