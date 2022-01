Städter zahlen überdurchschnittlich viel Kantonssteuern

Nach SVP-Vorwurf Leben die Städte finanziell auf Kosten der Landbevölkerung? So sehen die Zahlen im Kanton St.Gallen aus Die SVP kritisiert, es werde im grossen Stil Geld von der Landbevölkerung an die Städterinnen und Städter umverteilt. Für den Kanton St.Gallen stimmt das nicht. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 21.01.2022, 05.00 Uhr

Die Stadt Rapperswil-Jona gehört zu den steuerstärksten Gemeinden des Kantons. Bild: Keystone / Branko de Lang

«Städter zocken die Landbevölkerung ab»: So lautet der Vorwurf der SVP Schweiz. Aus finanzieller Sicht finde eine massive Umverteilung vom Land in die Städte statt, heisst es in einem Positionspapier der Partei. Diese Subventionierung passiere etwa über die Steuereinnahmen und über den Finanzausgleich, wie das Beispiel des Kantons Zürich zeige.

Auch im Kanton St.Gallen bearbeitet die SVP das Stadt-Land-Thema. Sie verlangt mehr Gewicht für ländliche Gebiete in kantonalen Abstimmungen, die Motion ist im Kantonsparlament hängig (Ausgabe vom 11. Januar). Auch hier geht es nicht zuletzt um die Frage, ob zu viel Geld von den Landregionen in die Zentren fliesst.

Ist es im Kanton St.Gallen so, dass die Städterinnen und Städter pro Kopf weniger Steuern abliefern als die Bevölkerung auf dem Land? Die kurze Antwort lautet: nein. Auf Anfrage unserer Zeitung hat das kantonale Steueramt eine Hochrechnung für das Jahr 2020 erstellt. Sie zeigt unter anderem für jede Gemeinde, wie viel Kantonssteuer (Einkommens- und Vermögenssteuern) die natürlichen Personen im Durchschnitt bezahlen.

Kein Graben zwischen Grossen und Kleinen

Die Unterschiede zwischen den Gemeinden sind tatsächlich massiv, aber nicht im Sinn eines Stadt-Land-Grabens. Im kantonalen Durchschnitt beträgt der Steueranteil pro steuerpflichtige Person 4380 Franken. Sehr viele St.Galler Gemeinden, nämlich 51, liegen unter diesem Durchschnitt, 26 Gemeinden liegen darüber. Im untersten Drittel befinden sich diverse Gemeinden der stark ländlich geprägten Regionen, etwa des Toggenburgs, Sarganserlands und oberen Rheintals. In der Spitzengruppe sind die Agglomerationen gut vertreten.

Die Städte – gemäss Definition des Bundes sind das Altstätten, Buchs, Flawil, Gossau, Rapperswil-Jona, Rorschach, St.Gallen, Uzwil und Wil – verteilen sich über das ganze Spektrum, von zuoberst bis zuunterst: Rorschach belegt mit 3096 Franken den zweitletzten Platz (vor Neckertal mit 2774 Franken). Rapperswil-Jona ist mit 6956 Franken die zweitstärkste Gemeinde, nur in Mörschwil liegt der Pro-Kopf-Anteil noch höher (8543 Franken).

Überdurchschnittlich ist der Wert auch in Wil (4721 Franken). Ziemlich genau in der Mitte befindet sich Gossau (4386 Franken), im hinteren Mittelfeld folgen dann Altstätten (4210 Franken) und die Stadt St.Gallen (4205 Franken) noch vor Buchs, Uzwil und Flawil.

Pro Kopf zahlen die Städte etwas mehr

Der Vergleich zwischen den Steuerzahlern von Stadt und Land fällt im Kanton St.Gallen zu Gunsten der Städte aus: Die steuerpflichtigen Privatpersonen der neun Städte zahlen im Schnitt 4556 Franken Kantonssteuer. Für die anderen Gemeinden insgesamt ist dieser Wert etwas tiefer: 4260 Franken. Anders ausgedrückt: 40,7 Prozent der steuerpflichtigen St.Gallerinnen und St.Galler befinden sich in den Städten, sie leisten aber einen Anteil von 42,4 Prozent an der Kantonssteuer.

Womit gleichzeitig klar ist: Die ländlichen Gemeinden leisten zusammengenommen eine höhere Gesamtsumme als die Städte – 764 Millionen Franken gegenüber 561 Millionen Franken. Betrachtet man nicht die natürlichen Personen, sondern die Kantonssteuerbeiträge der Firmen (Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen), so ist es wiederum umgekehrt: Aus den Städten kommen 57 Prozent der Summe – 159 von 279 Millionen Franken.

Finanzausgleich: Landgemeinden profitieren

Auch die Feststellung der SVP Schweiz, die Städte würden in erheblichem Mass Finanzausgleich vom Land beziehen, bestätigt sich im Kanton St.Gallen nicht. Einen direkten Finanzausgleich zwischen den Gemeinden gibt es nicht – eine entsprechende Forderung der SP hat das Kantonsparlament vor eineinhalb Jahren abgelehnt. Der Ausgleich läuft somit weiterhin indirekt – über die Kantonskasse: Jährlich verteilt der Kanton rund 230 Millionen Franken an die Gemeinden.

Den grössten Teil davon macht der sogenannte Ressourcenausgleich aus: Das sind Beiträge, die der Kanton an Gemeinden mit vergleichsweise geringer Steuerkraft auszahlt. Diese Gemeinden werden so weit gestützt, dass sie 96 Prozent des Kantonsdurchschnitts erreichen. Wie eine Analyse des Kantons von 2020 zeigt, beziehen etwa zwei Drittel der St.Galler Gemeinden solche Ausgleichsbeiträge, hauptsächlich in ländlichen Regionen. Von den Städten befinden sich nur Flawil, Rorschach und Uzwil unter den Bezügern, die anderen Städte liegen mit ihrer Ressourcenkraft über 96 Prozent. Der Umfang des Ressourcenausgleichs beträgt 120 Millionen Franken – die Summe ist in den vergangenen fünf Jahren stetig gestiegen.

Weitere 40 Millionen Franken fliessen in 44 Gemeinden, die aufgrund ihrer geografischen Lage besondere Kosten haben. Die einzige Stadt unter ihnen ist Altstätten.

Der Löwenanteil des Finanzausgleichs fliesst somit in die Landregionen. Was nicht heisst, dass die grösseren Städte leer ausgehen: So erhält die Stadt St.Gallen insgesamt rund 34 Millionen Franken – unter anderem für Sonderlasten im Sozialbereich.

