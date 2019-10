Nach Selbstunfall in Steinach: 37-jähriger Lenker fährt auf drei Reifen nach Hause

Ein 37-jähriger Mann ist in der Nacht auf Dienstag gegen 1.45 Uhr mit seinem Auto auf der Autobahn A1 in fahrunfähigem Zustand verunfallt. Das Fahrzeug kollidierte mit einer Absperrbacke und verlor dabei einen Reifen. Unbehelligt fuhr der Mann mit nur noch drei Reifen am Auto nach Hause.