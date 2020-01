Video Nach seinem Auftritt am WEF: Trump fährt über St.Gallen an den Flughafen US-Präsident Donald Trump hat nach seiner spontanen Medienkonferenz am WEF seine Heimreise angetreten. Diesmal fliegt er aber nicht nach Zürich, sondern wird mit dem Auto gefahren. Der Konvoi nimmt dafür den Weg über St.Gallen. Aktualisiert 22.01.2020, 15.40 Uhr

Vor zwei Jahren flog Trump noch an den Flughafen Zürich, diesmal fährt er mit einem Auto-Konvoi wegen dichten Nebels mit dem Auto. Michael Probst, AP

(lex) Fährt er oder fliegt er an den Flughafen? Am Mittwochmorgen war noch unklar, ob US-Präsident Donald Trump mit dem Flugzeug oder doch eher mit dem Auto nach Zürich fliegen respektiv fahren würde. Wegen des dichten Nebels entschied man sich offenbar für das Auto, wie «Blick» aus Polizei- und Armeekreisen erfahren haben will.