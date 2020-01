Nach Schienbeinbruch in der 4. Liga: Gefoulter Stürmer des FC Henau blitzt vor Bundesgericht ab

Grundrisiko und seine Grenzen

Das Bundesgericht schreibt in seinen Erwägungen: «Wird eine den Schutz der Spieler vor Verletzungen bezweckende Spielregel absichtlich oder in grober Weise missachtet, so darf keine stillschweigende Einwilligung in das der sportlichen Tätigkeit innewohnende Risiko einer Körperverletzung angenommen werden. »

Heisst: Je krasser Regeln verletzt werden, die dem körperlichen Schutz der Spieler dienen, desto weniger kann von einem spieltypischen Risiko gesprochen werden, und desto eher rückt eine strafrechtliche Verantwortlichkeit ins Blickfeld. Nur ein nach den Umständen als grob beurteiltes Fehlverhalten rechtfertige es, womöglich eine strafrechtliche Sanktion auszusprechen. (ghi)