Nach Kritik von Grünen, Juso und Jungen Grünliberalen kontert St.Galler Gesundheitsdirektor Damann: «Ich bin kein Coronaverharmloser»

«Die Geschichtsschreibung wird zeigen, ob Corona schlimmer ist als eine Grippe.» «Man soll die Todesfälle nicht überbewerten. Sterben gehört zum Leben. Unsere Gesellschaft hat verlernt zu sterben.» Diese Aussagen von Regierungspräsident und Gesundheitsdirektor Bruno Damann in der Samstagsausgabe dieser Zeitung haben für Zündstoff in der St.Galler Politik gesorgt.

Damann verharmlose die Gefahren durch das Coronavirus, so Daniel Bosshard, Präsident der St.Galler Grünen, in einem Communiqué vom Sonntag. Seine Aussagen seien «blanker Hohn gegenüber den Angehörigen von Corona-Opfern», so die Grünen weiter. Die Grünen forderten Damann auf, sich für seine «menschenverachtenden Aussagen» öffentlich zu entschuldigen.

Die Juso verlangten gar den Rücktritt des Gesundheitschefs. Indem er das Coronavirus verharmlose, zeige Damann, dass er dieser Krise nicht gewachsen sei. Damann stelle den Profit vor die Gesundheit der Menschen.

Und die Jungen Grünliberalen kritisierten in einem offenen Brief vom Sonntagabend Damanns Aussagen. Es zeuge von schlechtem Stil, sich als Gesundheitschef zuerst der Verantwortung zu entziehen und dann den Bundesrat für das Ergreifen von neuen Massnahmen zu kritisieren. Mit seinen Äusserungen hat er als Regierungspräsident zusätzlich Öl in Feuer gegossen.



«Diese Angriffe von Grünen, Juso und Jungen Grünliberalen auf Bruno Damann sind das Letzte»

Der St.Galler SVP-Nationalrat Mike Egger verteidigt den Gesundheitschef vehement. «Diese Angriffe von Grünen, Juso und JGLP auf Bruno Damann sind das Letzte. Genau so etwas können wir in der jetzigen Situation am allerwenigsten brauchen.»

Damann verharmlose die Pandemie keineswegs, aber er versuche, einen pragmatischen Kurs zu fahren, der nebst den notwendigen Schutzmassnahmen auch die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung nicht ausser Acht lasse. «Er macht einen guten Job. Dass diese Parteien die Pandemie für politische Zwecke missbrauchen, ist Populismus in Reinkultur», sagt Egger am Montag auf Anfrage. (bro/av)