Nach Konkurs: Gesamter Wagenpark des ehemaligen Circus Royal ist verkauft Das Konkursamt des Kantons Thurgau hat einen Käufer für das gesamte Zirkusinventar des Cirkus Royal gefunden. Wer den Wagenpark gekauft hat, ist nicht bekannt. Der Erlös fliesst in die Konkursmasse und wird verteilt. Raphael Rohner 09.10.2020, 16.58 Uhr

Der Wagenpark des ehemaligen Circus Royal. Bild: Raphael Rohner

(02.04.2020)

Sie standen auf einem Industrieplatz hinter Gleisen herum und fristeten ein Dasein mit ungewisser Zukunft. Die Wagen des ehemaligen Circus Royal. Vor fast einem Jahr wurde das Dutzend Lastwagenanhänger, Wohnwagen und Traktoren auf einem Ostschweizer Industrieareal abgestellt und man suchte nach einem Käufer für den Zirkus. Wie es jetzt auf Nachfrage beim Konkursamt des Kantons Thurgau heisst, wurde der Wagenpark der Circus Royal GmbH verkauft: «Im August haben wir einen Käufer gefunden, der den ganzen Wagenpark en-bloc gekauft hat», sagt Jürg Wacker, Stellvertretender Leiter der Abteilung Konkurse auf Nachfrage.



Das Geld aus dem Verkauf der Zirkuswagen, samt Zelt, Wohnwagen und Camions fliesst in die Konkursmasse der ehemaligen Circus Royal GmbH und wird dann unter den noch offenen Forderungen aufgeteilt: «Nach Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz werden erst die Arbeitnehmer und deren Berufsvorsorge ausbezahlt, dann die Sozialversicherungsinstitute.»

Riesiger Schuldenberg und 345 Betreibungsverfahren

Ehemaliger Zirkusdirektor Oliver Skreinig Bild: Benjamin Manser

Erst im August wurde der ehemalige Zirkusdirektor Oliver Skreinig zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Zusätzlich muss er eine Geldstrafe zahlen: 180 Tagessätze à 30 Franken. Diese Strafe ist bedingt, bei einer Probezeit von vier Jahren. Zusätzlich erhielt der ehemalige Zirkusdirektor eine Busse über 400 Franken.

Skreinig stand beim Circus Royal während 15 Jahren als Direktor in der Manege. Zusammen mit seinem Lebenspartner Peter Gasser führte er den Betrieb bis zum Tod Gassers im August 2018. Kurz zuvor ging die Circus Royal Betriebs GmbH Konkurs. Der einstige Traditionszirkus hatte schon seit Jahren mit Geldproblemen gekämpft. Die Summe aller ausstehenden Forderungen beläuft sich auf über eine Million Franken. Gegen den Zirkus liefen 345 Betreibungsverfahren.

Die Anhänger vom einst «grossen Schweizer Zirkus» ... ... sind teils in einem desolaten Zustand. Die glanzvollen ... ... Zeiten des Circus Royal scheinen vorbei. Nun steht der ganze ... ... Fahrzeugpark auf einem Industriegebiet abgestellt. Vom einstigen Glanz ... ... ist nicht mehr viel übrig. Das Bistro des Zirkus, in dem ... ... auch der legendäre Velorennfahrer Beat Breu Kaffee serviert hat ... ... ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Scheiben sind eingeschlagen. Ein Blick in die Unterkunft des ehemaligen Zirkusdirektors... ... offenbart die Situation. Zahlungsbelege und leere Kassen liegen herum. Derzeit laufen Abklärungen über mögliche ... ... Ansprüche von Drittpersonen gegenüber des Schuldners. Laut dem Konkursamt ... ... ist es noch offen, ob die Wagen verkauft werden können. In den Artistenunterkünften... ... schimmelt es gewaltig und es riecht streng. Der ehemals zweitgrösste ... ... Zirkus der Schweiz ist offiziell pleite seit dem 22. Januar 2020.

Spekulationen über Käufer von Zirkusinventar

Wer das Zirkusinventar übernommen hat und zu welchem Preis, darf Wacker aufgrund des Amtsgeheimnisses nicht bekannt geben. Erste Gerüchte, wonach Beat Breu die maroden Wagen und das Inventar gekauft haben soll, machen bei Zirkus-Fans bereits die Runde. Dazu will der Ex-Veloprofi aber derzeit keine Stellung nehmen.