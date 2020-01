Nach Honorar-Affäre: Patrick Stach tritt aus dem St.Galler Universitätsrat zurück

Patrick Stach hat am Montag per sofort seinen Rücktritt als Mitglied des St.Galler Universitätsrats bekannt gegeben. Vor einer Woche war bekannt worden, dass der St. Galler Rechtsanwalt wegen überrissener Honorarforderungen in einem Erbstreit vom Bundesgericht verurteilt worden war.

20.01.2020, 10.45 Uhr