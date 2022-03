Natallia Hersche spricht im Bundeshaus über ihre Haft in Belarus

Nach Haft in Belarus «Es liegt mir am Herzen, gegen Lügen zu kämpfen»: Natallia Hersche zu Besuch im Bundeshaus Wenige Wochen nach ihrer Freilassung aus der Haft in Weissrussland wurde Natallia Hersche am Dienstag im Bundeshaus empfangen. Die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi hatte sie eingeladen. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 08.03.2022, 17.28 Uhr

Natallia Hersche (links) und Barbara Gysi am Dienstag im Bundeshaus. Bild: Peter Klaunzer/KEYSTONE

«Es geht mir jeden Tag etwas besser»: Natallia Hersche sagt es mit ruhiger Stimme, mit einem Lächeln. Noch vor wenigen Wochen befand sie sich in Weissrussland in Haft, unter sehr schwierigen Bedingungen – weil sie vor eineinhalb Jahren in Minsk an einer Demonstration gegen das Regime von Diktator Lukaschenko teilgenommen hatte. Am 18. Februar gelang ihre Freilassung, nach langen diplomatischen Bemühungen der Schweiz. Jetzt sitzt die schweizerisch-weissrussische Doppelbürgerin im Vorzimmer des Nationalratssaals, zusammen mit Barbara Gysi.

Die St.Galler SP-Nationalrätin hatte sich als Gefangenen-Patin für Hersche eingesetzt und sie nun zu einem Besuch ins Bundeshaus eingeladen, am Internationalen Frauentag. Natallia Hersche hat an diesem Vormittag schon Gespräche mit Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne) und weiteren Parlamentarierinnen geführt, ihre eigene Geschichte erzählt, Fragen beantwortet und über die Situation in Belarus und der Ukraine diskutiert – umschwärmt von Medienleuten und Fernsehkameras. Sie ist erstaunt und freut sich über die Dimension ihres Besuchs: «Natürlich war ich vorbereitet, aber so etwas hätte ich nicht erwartet.»

Natallia Hersche wird in der Wandelhalle von Nationalratspräsidentin Irène Kälin begrüsst. Mit dabei ist auch ihre Tochter Violetta (im Hintergrund, Mitte). Bild: Peter Klaunzer/KEYSTONE

Gysis Briefe hielten die Hoffnung wach

Barbara Gysi wartete am Flughafen, als Natallia Hersche vor zweieinhalb Wochen in Zürich ankam, seither haben sich die beiden mehrmals getroffen und telefoniert. Vor der Freilassung war die Kommunikation schwieriger. «Ich habe Briefe von Barbara Gysi bekommen, das war sehr schön», sagt Hersche:

«Ich merkte, dass da draussen versucht wird, meine Freilassung zu erreichen. Das hat mir Kraft gegeben.»

Einmal gelang es Hersche, auch eine Karte an Gysi zu übermitteln. Sie selber durfte die Briefe im Gefängnis allerdings nicht behalten – der Schweizer Botschafter brachte sie mit und las sie ihr vor. Darum wechselte Gysi dann von Briefen zu E-Mails. «Ich wollte, dass sie weiss, dass ich an sie denke und sie unterstütze», sagt die SP-Nationalrätin.

Anfangs half die Empörung, später die Bibel

Gleichzeitig stand Barbara Gysi regelmässig in Kontakt mit dem Schweizer Aussendepartement. Die Ausgangslage für die Diplomaten sei schwierig gewesen, «ein schmaler Grat»: Die Schweiz wollte den Diktator nicht hofieren – und Natallia Hersche lehnte es ab, ein Begnadigungsgesuch zu stellen. Selbst als sie sich unter unmenschlichen Bedingungen im sogenannten Karzer in Isolationshaft befand.

Wie hat sie das durchgestanden? Woher kam die Energie? «Anfangs war ich schlicht und einfach empört über das Urteil – zweieinhalb Jahre, für nichts!», sagt Hersche. Später habe sie viel in der Bibel gelesen. Das habe ihr sehr geholfen. Ebenso das Bewusstsein, für die Wahrheit einzustehen. «Es liegt mir am Herzen, gegen Lügen zu kämpfen.» Für Gysi ist Hersche mit ihrer Geschichte ein Vorbild dafür, «dass man seine politischen Überzeugungen nicht aufgeben und sich nicht verbeugen soll». Das sei wichtig auch für die Schweizer Diplomatie – «dass man versucht, so lange wie möglich im Gespräch zu sein, aber dass es auch Bedingungen gibt, bei denen man auch mal einen Dialog abbrechen muss».

Hersche will sich weiterhin politisch engagieren

Natallia Hersche Bild: Peter Klaunzer/KEYSTONE

Leider, so Natallia Hersche, habe sich die Situation in Weissrussland insgesamt nicht verbessert. Über tausend politische Gefangene seien immer noch in Haft. Auch Gysi sagt: «Mit dem Krieg gegen die Ukraine wird die Situation für die Gefangenen und die Bevölkerung in Weissrussland noch schwieriger, als sie ohnehin schon war.»

Hersche möchte sich auch künftig gegen die Diktatur in Belarus einsetzen. Sie werde mit Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja sprechen. «Ich würde mich gerne weiterhin engagieren.» Aktuell wohnt Natallia Hersche in Zürich bei ihrer Tochter und ist mit Organisatorischem beschäftigt, etwa mit der Wohnungssuche. Ihre Arbeitsstelle bei einer Widnauer Firma wurde ihr freigehalten. Einstweilen freut sich Natallia Hersche über ihre wiedergewonnene Freiheit – und über kleine Dinge im Alltag. «Ein gutes Frühstück zum Beispiel», sagt sie und lacht.

