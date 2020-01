Nach Gülle-Unfall: Letzte Steinkrebse im Appenzellerland gerettet – Experte spricht von «Riesenglück» Bei einer massiven Gewässerverschmutzung der Schwarz in Gonten ist am Samstag am Krebs- und Fischbestand ein Totalschaden entstanden. Nur dank der Entnahme von Steinkrebsen besteht die Hoffnung, dass der letzte Krebsbestand im Appenzellerland gerettet werden kann. Margrith Widmer 29.01.2020, 14.17 Uhr

Die geretteten Krebse aus der Schwarz in Gonten. Bild: pd

Beim Umpumpen von Gülle in einem Kuhstall flossen rund 20'000 Liter Gülle zu einem grossen Teil in die Schwarz. Auf einer Strecke von rund 500 Metern entstand laut dem Innerrhoder Jagd- und Fischereiverwalter Ueli Nef ein Totalausfall. Im letzten Augenblick gelang es, noch 36 Steinkrebse, darunter viele eiertragende Weibchen, zu bergen. Nef sagt:

«Wir sind ganz knapp an einer noch grösseren Katastrophe vorbeigeschrammt.»

Eines der eiertragenden Weibchen. Bild: PD

Nur dank mehrerer Sperren, die die Feuerwehr Gonten errichtete, habe noch grösserer Schaden verhindert werden können.

Ueli Nef, Jagd- und Fischereiverwalter Appenzell Innerrhoden.

«Und wir hatten Riesenglück», so Nef. Denn: In den vergangenen zwei Jahren wurden auf Anregung von Jeannot Müller, der in der Mehlersweid zwischen Bühler und Schlatt-Haslen eine Flusskrebs-Station betreibt, Steinkrebse zur Nachzüchtung und Wiederansiedlung entnommen. «Wir haben das getan, damit genau solche Vorfälle nicht zum Aussterben der letzten Steinkrebse führen. Es handelt sich dabei um eine ‹Versicherung› für den vorhandenen Genpool.» So könnten die letzten ihrer Art vor dem endgültigen Aussterben gerettet worden sein. Die Schwarz ist auf der betroffenen Strecke wahrscheinlich tot. Auch alle Kleinlebewesen, die Nahrung der Krebse, sind verendet.

Wie es zu der Gewässerverschmutzung kam, wird vom Amt für Umweltschutz untersucht. In Innerrhoden heisst es, der betreffende Landwirt habe sich während des Pumpvorgangs eine Kaffeepause gegönnt.

Naturnahe Aufzucht

In vielen Gewässern könnten heute wieder einheimische Stein- und Edelkrebse leben. Aber oft verunmöglichen künstliche Hindernisse und stark dezimierte Restbestände eine natürliche Wiederansiedlung. Hier bietet die naturnahe Aufzucht von Jungkrebsen aus der Schwarz Unterstützung. Die Tiere werden im Alter von wenigsten Monaten in geeigneten Gewässern eingesetzt. So kann innert dreier Jahre eine neue Population entstehen. Jeannot Müller und Ueli Nef rechnen damit, dass Jungkrebse möglicherweise im Herbst wieder freigesetzt werden können. Wie lang es dauert, bis die Schwarz wieder ökologisch gesund ist, bleibt vorläufig unbekannt.

Die geretteten Krebse aus der Schwarz in Gonten inmitten toter Fische. Bild: PD

Als er festgestellt habe, dass sich Krebse in einer Fünf-vor-Zwölf-Situation befinden, habe er die Flusskrebsstation gegründet, so Jeannot Müller:

«Ein Unfall, Gülle oder Baustellen können die Situation der sensiblen Tiere zum Kippen bringen.»

Ein Kartierungsprojekt ergab praktisch keine Standorte von Krebsen mehr - ausser in der Schwarz und genau dort, wo die grösste Krebsdichte war, fand nun diese massive Verschmutzung durch Gülle statt. Die Tiere konnten auch nicht ausweichen: In einem Seitenbach war zu wenig Wasser.

So sieht ein gesunder Steinkrebs aus. Bild: PD