Nach Gerichtsentscheid: Die Hersteller der Heimat-Hanfzigaretten in Steinach dürften den Konkurs abgewendet haben

Koch & Gsell, die Hersteller der Heimat-Hanfzigaretten, kämpfen gegen den Konkurs. Um das Unternehmen zu retten, wurde ein Nachlassvertrag vorgelegt. Darüber hat das Kreisgericht Rorschach nun entschieden.

Linda Müntener 18.09.2020, 14.45 Uhr

Zigaretten mit CBD-haltigem Hanf – für Koch & Gsell war dieses Geschäft bisher nicht profitabel.

Bild: Ralph Ribi

Die Hersteller der Heimat-Hanfzigaretten sind in den roten Zahlen, das Steinacher Start-up Koch & Gsell kämpft gegen den Konkurs. Das Kreisgericht Rorschach verhängte im September vergangenen Jahres eine Nachlassstundung. Seither liefen Verhandlungen mit Gläubigern, denn Sparbemühungen und Verkäufe versprechen eine bessere Zukunft. Gründer Roger Koch wollte den Konkurs abwenden.



80 Prozent der Gläubiger haben zugestimmt

Am Freitagmorgen hat nun die entscheidende Gerichtsverhandlung über den Nachlassvertrag stattgefunden. Der schriftliche Entscheid des Richters stehe zwar noch aus, dieser soll am Montag folgen. 80 Prozent der Gläubiger hätten dem Vertrag aber zugestimmt, heisst es an der Medienkonferenz.



Damit kommt es wohl zum Schuldenschnitt. Gemäss Schuldbetreibungs- und Konkursrecht sind die Voraussetzungen für das Zustandekommen des Vertrags erfüllt. Es sollen laut früheren Angaben rund 75 Prozent der offenen Schulden beglichen werden. Bis es soweit ist, sollen weder Gewinn noch Dividende fliessen.



Corona verzögerte die Verhandlungen

Das Unternehmen Koch & Gsell machte 2017 erstmals Schlagzeilen: Es produzierte die ersten Zigaretten mit CBD-haltigem Hanf und belieferte damit auch Grossverteiler. Doch profitabel war das nicht. Seit letztem September ist Koch & Gsell in Nachlassstundung. Damit erhielt das Unternehmen Zeit bis im März, um Geldgeber zu finden und sich mit den Gläubigern zu einigen – und stand kurz davor, mit Investoren einen Deal abzuschliessen, um den Konkurs abzuwenden. Doch Corona verzögerte die Verhandlungen.



Folgt mehr...