Nach Finanzskandal an der HSG: Sonderprüfungen zu Honorarzahlungen abgeschlossen – Universitätsrat hält weitere Massnahmen für nicht notwendig

Nach den Sonderprüfungen zum Finanzskandal an der HSG waren in einem Fall noch vertiefte Abklärungen notwendig, ob Honorarzahlungen regelkonform waren. Am Mittwoch teilte die HSG nun mit, dass sie keine weiteren Schritte einleiten wird. Allenfalls hätte eine visierende Person ihre Kontrollpflicht aber strenger ausüben sollen.