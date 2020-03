Nach fatalem Rennen: Kreisgericht Wil spricht 27-jährige Raserin von fahrlässiger Tötung ihrer Freundin frei Beste Freundin, Renn-Rivalin, Raserin: Eine 27-Jährige musste sich am Donnerstag wegen fahrlässiger Tötung vor dem Kreisgericht Wil verantworten. Noemi Heule 19.03.2020, 16.58 Uhr

Die beiden Frauen lieferten sich ein tödliches Rennen. pd

Die Stimmung ist beklemmend an diesem Morgen vor Gericht. Und das, obwohl die rund 30 Besucher wegen der Corona-Ansteckungsgefahr einen Sicherheitsabstand von zwei Metern zueinander wahren müssen. Es herrscht Totenstille vor den geschlossenen Türen des Lindensaals in Flawil, wo die Verhandlung ausnahmsweise stattfindet, um die Abstände einhalten zu können.

Verhandelt wird der Tod einer jungen Frau. Angeklagt ist ihre ehemals beste Freundin und Rivalin in einem Raserinnen-Rennen, wie ihr die Staatsanwaltschaft vorwirft. Vor drei Jahren lieferten sich die beiden angeblich eine Verfolgungsjagd. Zwischen Schwarzenbach und Oberuzwil kam die Verunglückte mit einer Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern von der Strasse ab und prallte in eine Steinmauer. Dicht hinter ihr folgte die Angeklagte mit 115 km/h in einer 70er-Zone. Als der Unfallwagen von der Mauer zurück auf die Strasse geschleudert wurde, prallten die beiden Frauen in ihren Mercedes ineinander. Das Opfer war zu diesem Zeitpunkt bereits tödlich verletzt.

Dennoch muss sich die 27-jährige Coiffeuse nun wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Für den Staatsanwalt ist klar: Die Angeklagte habe den Tod ihrer Freundin in Kauf genommen. «Man kann alleine kein Rennen fahren.» Sie habe das Opfer dazu angestiftet ebenfalls aufs Gaspedal zu drücken.

Zahlreiche Verwandte anwesend

Zur Verhandlung sind viele Verwandte der Verunglückten erschienen. Die Schwester, Cousins, Onkel und Tanten. Keiner von ihnen sagt ein Wort, sie alle schweigen vor, während und nach der Verhandlung. Die Schwester weint still. Nur, als der Verteidiger die «extrem verrückte» Fahrweise des Opfers anprangert, ist ein Räuspern zu hören.

Die Angeklagte will sich nicht über ihre tote Freundin äussern, aus Pietätsgründen, sagt sie. Wie viele der Verwandten trägt sie schwarz. Schwarze Jeans, Shirt und Daunenjacke. Nur die Turnschuhe, weiss mit Leopardenmuster stechen heraus. Sie denke jeden Tag an den Unfall zurück, sagt sie und wischt sich eine Träne von den getuschten Wimpern.

Alkohol, THC und Kokain im Körper

Der Schicksalsabend hatte in der Aqua-Lounge in Wil begonnen mit «fünf Stangen und ein paar Schnäpsen», wie der Staatsanwalt sagt. Mit 1,1 Promille Alkohol im Blut setzte sich die Angeklagte kurz vor Mitternacht ans Steuer. Bei der Verunglückten wurde ein Wert von 1,7 Promille nachgewiesen. Zudem fand sich THC im Blut und ein Abbauprodukt von Kokain im Urin.

Der Verteidiger sieht die Schuld für den Unfall denn auch allein bei der Unfallverursacherin. Mit Blick auf seine Klientin sagt er: «Sie hat sich nicht zu einem Rennen verführen lassen.» Er fordert für die Mutter einer achtmonatigen Tochter eine bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten sowie eine Geldstrafe. Der Staatsanwalt verlangt dagegen 4,5 Jahre Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung sowie diverser Verkehrsdelikte.

Die drei Richter sprechen die Angeklagte vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei. Wegen mehrfacher grober Verkehrsregelverletzung setzen sie das Strafmass bei 24 Monaten bedingt an. Zudem muss sie eine Geldstrafe sowie die Hälfte der Verfahrenskosten von 65'000 Franken bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.