Nach Entscheid des Verwaltungsgerichts: Kanton St.Gallen will Streit um Pausenaufsichten im Kindergarten nicht weiterziehen In zweiter Instanz hat das Verwaltungsgericht St.Gallen die Verbandsklage des Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbands St.Gallen (KLV) gestützt. Damit ist nun rechtlich bestätigt, dass die Kindergartenlehrpersonen vom Kanton St.Gallen zu Unrecht für Pausenaufsichten nicht entschädigt wurden. Das Bildungsdepartement des Kantons will das Urteil nicht weiter ziehen. 02.06.2020, 12.27 Uhr

Der St.Galler Kantonsrat hat vor einigen Jahren die gesetzlichen Vorschriften für einen neuen Berufsauftrag der Lehrpersonen aller Stufen erlassen. Christian Beutler / KEYSTONE

(tn) Das Urteil sagt: Verglichen mit Oberstufenlehrpersonen leisten Kindergartenlehrpersonen mehr Pausenaufsicht, ohne dass dazu eine differenzierte kantonale Regelung besteht. Der Kanton war nach dem erstinstanzlichen Entscheid der Verwaltungsrekurskommission an das Verwaltungsgericht gelangt, um eine Neubeurteilung vorzunehmen. Auch die zweite Instanz kam nun zum selben Schluss.

Kanton St.Gallen verzichtet auf Weiterzug

Wie es in einer Medienmitteilung des Kantons am Dienstag heisst, verzichte man auch noch das Bundesgericht als letzte Instanz anzurufen. Das Bildungsdepartement werde zusammen mit den Sozialpartnern (Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten, Verband St.Galler Volksschulträger, Kantonaler Lehrerinnen- und Lehrerverband) die Lage beurteilen und in der Folge das weitere Vorgehen bestimmen.

«Dieses wird unter rechtlichen wie politischen Gesichtspunkten abzuwägen sein», so der Kanton. Ob dabei eine Gesetzesvorlage an den Kantonsrat erforderlich werde oder ob die Lösung im Vollzug des Berufsauftrags gefunden werden kann, sei Gegenstand der gemeinsamen Abklärungen.

Thema im Kantonsrat

Der Kantonsrat hat vor einigen Jahren die gesetzlichen Vorschriften für einen neuen Berufsauftrag der Lehrpersonen aller Stufen erlassen. «In der Volksschule war dabei der Berufsauftrag der Kindergartenlehrpersonen Gegenstand wiederholter intensiver Diskussionen», schreibt der Kanton weiter. Dabei habe der Kantonsrat zweimal explizit darauf verzichtet, die Kindergartenlehrpersonen auf Gesetzesebene besserzustellen, und den Antrag der Regierung abgelehnt, eine Abgeltung für die Pausenaufsicht vorzusehen.

Entscheid trifft Gemeinden

In der Folge hätten die Kindergartenlehrpersonen mit einer Verbandsklage den Rechtsweg gegen die Konditionen ihres Berufsauftrags beschritten. Nachdem die Verwaltungsrekurskommission in erster Instanz ihre Klage gutgeheissen hatte, zog das Bildungsdepartement die Sache an das Verwaltungsgericht weiter.

Es hätte diesen ungewöhnlichen Schritt im Interesse der Gemeinden, quasi in «Geschäftsführung ohne Auftrag» für diese getan. Dies aus zwei Gründen, so der Kanton: «Einerseits hatten sich die Kindergartenlehrpersonen im politischen Prozess nicht durchgesetzt gehabt. Anderseits tragen die Gemeinden die finanzielle Konsequenz der Gerichtsurteile: Sie finanzieren die Löhne der Lehrpersonen, diese sind Gemeindeangestellte.»