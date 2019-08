Nun ist klar, wie es mit dem Hotel Walzenhausen weitergehen soll: Die Gebrüder Mattias und Nicolas Wirth, Inhaber einer Rheintaler Eventfirma, übernehmen den Betrieb per 1. Oktober. Ihr Konzept: eine Mischung aus Eventhotel und Bed-and-Breakfast.

Nach dreijähriger Schliessung: Das Hotel Walzenhausen öffnet im Oktober wieder seine Türen Nun ist klar, wie es mit dem Hotel Walzenhausen weitergehen soll: Die Gebrüder Mattias und Nicolas Wirth, Inhaber einer Rheintaler Eventfirma, übernehmen den Betrieb per 1. Oktober. Ihr Konzept: eine Mischung aus Eventhotel und Bed-and-Breakfast. Peter Eggenberger

Das Hotel Walzenhausen befindet sich an aussichtsreicher Lage. (Bild: Benjamin Manser)

Das Hotel Walzenhausen galt einst als «Flaggschiff des Appenzeller Tourismus». Nach seiner Schliessung vor drei Jahren war lange nicht klar, wie es mit dem Betrieb weitergehen soll. Nun herrscht Klarheit: Die indischstämmige Eigentümerfamilie Kumar hat den einst führenden Appenzeller Hotelbetrieb an Matthias und Nicolas Wirth verpachtet. Die beiden von Hundwil gebürtigen Brüder betreiben gemeinsam mit weiteren Familienmitgliedern die Eventfirma W-Cooperations in Kriessern. Aufgrund diverser Anfragen von Olma-Besuchern wird der Hotelbetrieb bereits am 1. Oktober aufgenommen, gab Matthias Wirth auf Anfrage bekannt. Die offizielle Eröffnungsfeier ist im November geplant.

Vorläufig nur Bed-and-Breakfast-Betrieb

«Wir freuen uns auf die neue Herausforderung, zumal wir in der Standortgemeinde Walzenhausen gut empfangen worden sind», sagt Matthias Wirth. «Wir werden die Startphase bewusst sanft angehen und das Haus vorläufig als Bed-and-Breakfast-Betrieb führen. Das Restaurant bleibt vorläufig geschlossen. Geöffnet hingegen werden Bar und Café.»

Der Pachtvertrag wurde unterzeichnet, und die derzeit erfolgenden Sanierungsarbeiten erfolgen im Auftrag der Eigentümerfamilie.

Stilvoller Saal für alle

Matthias Wirth führt weiter aus: «Selbstverständlich können die schönen Lokalitäten wie der stilvolle Saal sowie die Sitzungs- und Restauranträume gemietet werden. Wir denken an Firmen, Seminare, Tagungen, Hochzeiten und Familienfeste, wobei lokale Anbieter oder Cateringfirmen die Verpflegung sicherstellen. In Eigenregie organisieren wir regelmässig verschiedenste Events in diversen Hotels. Jetzt sind wir dankbar, künftig über eigene Räumlichkeiten zu verfügen.»

Wechselvolle Geschichte

1870 wurde aussichtsreich über dem Bodensee das Hotel Kurhaus-Bad, Walzenhausen, erbaut. Nach dem Brand von 1895 erfolgte 1903 der Wiederaufbau. Nach den Kriegs- und Krisenjahren mit vielen Eigentümer- und Pächterwechseln erwarb in den 1950er Jahren Just-Gründer Ulrich Jüstrich das Kurhaus, das ab den 1980er Jahren einen grosszügigen Ausbau erlebte. In der Ära des Direktionsehepaars Arthur und Hélène Brunner-Savoy von 1980 bis 1996 verzeichneten Hotel und Restaurant eine eigentliche Blütezeit, und der Titel „Flaggschiff des Appenzeller Tourismus“ hatte seine volle Berechtigung.

Nachdem verschiedene Faktoren wie hoher Franken, erstarkte Konkurrenz im nahen In- und Ausland, die Abkehr vom konventionellen Kurbetrieb und verändertes Gästeverhalten zu einer deutlich schlechteren Auslastung geführt hatten, entschied sich die Firma Just für den Verkauf des mittlerweile in Hotel Walzenhausen umbenannten Betriebs. Nach der 2016 erfolgten Schliessung kommt es nun zur seit langem gewünschten Wiederbelebung, von der Walzenhausen und die Region mitprofitieren wird.