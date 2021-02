Nach der Spitalschliessung Rorschach steht noch Jahre ohne Gesundheits- und Notfallzentrum da ‒ Wie es nach der Spitalschliessung weitergeht Das Ambulatorium Rorschach hat am Montag seine Türen geöffnet ‒ für vier bis fünf Jahre. Dann sollte das Gesundheits- und Notfallzentrum in der Stadt realisiert sein. Bloss wo? Wie weit sind die Abklärungen? Und was geschieht dann am alten Spitalstandort? Regula Weik 02.02.2021, 05.00 Uhr

Längst vergangene Zeiten ‒ als die Rorschacherinnen und Rorschacher für ihr Spital noch auf die Strasse gingen. Bild: Ursula Häne

Rorschach ist das erste St.Galler Spital, das geschlossen wurde. Flawil, Altstätten und Wattwil sollen folgen. So hat es das Kantonsparlament Anfang Dezember beschlossen. Die vier Gemeinden, die ihr Spital verlieren, erhalten ein Gesundheits- und Notfallzentrum. So der Plan.

Diese Zentren sollen von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten betrieben werden, sie kennen die jeweilige Region am besten. Die Spitalverbunde springen dann ein, wenn es Lücken gibt ‒ oder sich keine Private finden, welche die Zentren führen. Einzelne Ideen sind weit gediehen. In Rorschach ist schon länger klar: Das Gesundheits- und Notfallzentrum wird nicht am bisherigen Spitalstandort realisiert. Es soll im Zentrum zu stehen kommen.

Robert Raths, Rorschacher Stadtpräsident und St.Galler Kantonsrat in der Novembersession. Bild: Benjamin Manser

Die Planung des Gesundheits- und Notfallzentrums auf privater und öffentlicher Basis sei «in vollem Gange», erklärt der Rorschacher Stadtpräsident Robert Raths auf Anfrage. Die Stadt hat den Lead dafür. Und ja, es solle an zentraler Lage realisiert werden und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein. Diverse Abklärungen und Gespräche über mögliche Standorte hätten bereits stattgefunden. Konkreter wird Raths nicht.

Der Rorschacher Stadtrat hat allerdings schon früh signalisiert: Er will einen Neubau in der Nähe des Stadtbahnhofs. Die Stadt besitzt dort verschiedene Grundstücke. Zudem ist auf dem ehemaligen Feldmühle-Areal eine neue Überbauung geplant. Da und dort wird spekuliert, das Gesundheits- und Notfallzentrum könnte dort einziehen.

Stehen die Ärzte hinter dem Gesundheitszentrum?

Auf die Frage, ob bereits konkrete Gespräche mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten stattgefunden hätten, antwortet der Stadtpräsident: «Coronabedingt leider nein.» Der Meinungsaustausch sei aber nötig und werde nun ab der zweiten Monatshälfte geplant - in digitaler Form. Wie gross schätzt Raths das Interesse der niedergelassenen Ärzte am Gesundheits- und Notfallzentrum ein?

«Das möchten wir mit dem Meinungsaustausch in Erfahrung bringen.»

Seit Beginn der Spitalschliessungsdebatte ist klar: In der Rorschacher Ärzteschaft rumort es. Es sei «fahrlässig, das Spital zu schliessen», hielten die einen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte fest. Es gehe nicht um den Standort, es gehe um die Qualität der Versorgung, hielten andere Ärztestimmen dagegen. Diese Gräben dürften nicht so schnell zugeschüttet sein. Mehrere Hausärzte haben sich wiederholt kritisch zum geplanten Zentrum geäussert, auch in Leserbriefen.

Umgekehrt war vergangenen Sommer gemunkelt worden, einige niedergelassene Ärzte sollen sich für den Betrieb des Zentrums interessieren. Dazu äussern will sich niemand.

Traumwohnlage mit Seeblick

Am Montag nun hat das Ambulatorium Rorschach seinen Betrieb aufgenommen. Das bisherige ambulante Angebot bleibt vorläufig bestehen. Neben der Hämodialyse und dem onkologischen Ambulatorium finden unter anderem Sprechstunden für chirurgische, orthopädische, kardiologische, gastroenterologische oder urologische Probleme statt. Die Angebote des «Ambi Rorschach» – so wird es auf den Hinweisschildern und Flyern bezeichnet – sind räumlich konzentriert, der Eingang ist auf der Seeseite; der bisherige Spitaleingang ist zugesperrt.

Das Kantonsspital St.Gallen spricht von einer Übergangsphase von vier bis fünf Jahren; es führt am ehemaligen Spitalstandort Rorschach seit Montag das Ambulatorium. Auch Stadtpräsident Raths sagt:

«Wir hoffen, dass das Gesundheits- und Notfallzentrum innert der nächsten fünf Jahre realisiert werden kann.»

Auf die Frage, was danach am Spitalstandort geschehen werde, antwortet Raths:

«Wie die künftige Nutzung aussieht, ist im Moment noch völlig offen.»

Wer durch das ehemalige Spitalgebäude spaziert und den Blick ins Freie schweifen lässt, dem bietet sich ein wunderbarer Blick auf den See und die grüne Umgebung mit den prächtigen Bäumen. Ein Traumgrundstück – für gehobene Wohnansprüche. Heutiger Besitzer des Grundstücks ist der Kanton, einst war es die Stadt Rorschach. Ein Rückkaufsrecht, das einmal bestanden hatte, ist vor gut zehn Jahren erloschen.