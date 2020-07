Nach Coronafällen bei schriftlichen Prüfungen: HSG-Mitarbeiter erheben Vorwürfe Nachdem während der Semesterprüfungen an der HSG sieben Aufsichtspersonen an Corona erkrankt sind, kommt Kritik aus den Reihen der Mitarbeiter. Die Universität habe bei der Rekrutierung der Prüfungsaufsichten starken Druck aufgesetzt. Die HSG erklärt sich. Adrian Vögele 31.07.2020, 05.00 Uhr

Die HSG verteidigt ihr organisatorisches Vorgehen für die Präsenzprüfungen. Urs Bucher

Der Entscheid war eindeutig: Im Studentenparlament der Universität St.Gallen sprachen sich im Frühling 87 Prozent der Mitglieder dafür aus, dass die zentralen Prüfungen vor Ort auf dem Campus durchgeführt werden – trotz Pandemie. Es sei der HSG hoch anzurechnen, dass sie in diesem Sinne gehandelt habe, sagt Mertcem Zengin, Präsident der Studentenschaft. Das umfangreiche Schutzkonzept bei den Präsenzprüfungen habe sehr gut funktioniert.

Das Ganze ging allerdings nicht ohne Blessuren über die Bühne. Sieben Aufsichtspersonen erkrankten an Corona. Nachdem eine Person der Prüfungsaufsicht Ende Juni positiv auf Covid-19 getestet wurde, habe das Contact-Tracing sofort eingesetzt, wie der Kanton auf Anfrage schreibt. Es seien weitere sechs Personen der Prüfungsaufsicht infiziert worden, ausserdem zwei Personen ausserhalb der Universität. Man habe die Ansteckungskette umgehend unterbrechen können. Insgesamt 25 Personen mussten sich in Quarantäne begeben.

Kritik an Organisation der Prüfungsaufsicht

Beim Personal der Universität geben die Ereignisse zu reden. Ein Mitarbeiter kritisiert gegenüber unserer Zeitung, dass Personen aus Risikogruppen für die Aufsicht eingesetzt worden seien. Die HSG-Kommunikationsstelle schreibt dazu, wegen des Schutzkonzepts für die Prüfungen habe die Universität zusätzliche Räume in Betrieb nehmen und zusätzliches Personal rekrutieren müssen.

«Dabei wurden auch Personen aus Risikogruppen für den Dienst verpflichtet.»

Personen aus Risikogruppen seien jedoch einzig für risikoarme Arbeiten eingeteilt und mit Masken sowie Desinfektionsmittel ausgerüstet worden. Bereits in ihrer ersten Stellungnahme zu den Infektionsfällen schrieb die HSG zudem: «Alle Prüfungsaufsichten waren selbstverständlich nur auf ausdrückliche persönliche Einwilligung im Einsatz.»

Über diesen letzteren Satz ärgert sich ein weiterer HSG-Mitarbeiter. Er findet, mit Freiwilligkeit sei es bei der Rekrutierung der Prüfungsaufsichten nicht weit her gewesen. Mit einem Mail vom 7.Mai, das unserer Zeitung vorliegt, suchte die HSG dringend Leute für diese Aufgabe. Sie schrieb darin auch, dass Assistierende, die im Monatslohn angestellt seien, grundsätzlich verpflichtet seien, als Prüfungsaufsicht mitzuwirken. Diesem Mail waren eine Umfrage zu Risikogruppen samt Informationsdokument sowie ein Anmeldeformular für die Prüfungsaufsicht beigefügt. Auf dem Formular steht unter anderem:

«Ferner weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass im Fall mangelhafter Pflichterfüllung ein Lohnabzug vorgenommen werden kann.»

Das Vorgehen der Universität sei verwunderlich, sagt der Mitarbeiter: Wenn die Prüfungsaufsicht Teil des Vertrags sei, «warum sollen die Assistierenden dann kurzfristig (innert einer Woche) zusätzlich ihr freiwilliges Einverständnis geben, noch dazu unter impliziter Androhung von Gehaltskürzung?»

Separate Entschädigung

In den Dokumenten, steht allerdings auch, dass die Prüfungsaufsicht separat vergütet wird, mit 36 Franken und 12 Rappen pro Stunde. Dies betont auch die HSG auf Anfrage. «Darauf bezieht sich auch der Hinweis auf dem Anmeldeformular, dass bei Nichterfüllung der zugesagten Verfügbarkeit der (zusätzlich gewährte) Lohn entsprechend gekürzt werden würde.» Mit anderen Worten: Wer sich für die Prüfungsaufsicht meldet, die Aufgabe dann aber doch nicht wahrnimmt, muss mit Kürzung der zusätzlichen Entschädigung rechnen.

«Etwas eindringlicherer Solidaritätsappell»

Die HSG schreibt weiter, bei der erwähnten grundsätzlichen Verpflichtung für im Monatslohn angestellte Assistierende handle es sich um eine «Notfallbestimmung» für den Fall, dass nicht ausreichend Prüfungsaufsichten gewonnen werden könnten. «In den vergangenen Jahren ist hiervon niemals Gebrauch gemacht worden.» Dass es an der HSG keine Pflicht zur Prüfungsaufsicht gegeben habe, zeige sich schon daran, «dass insgesamt rund 160 Prüfungsaufsichten im Einsatz gewesen sind, wobei hierin noch ein erheblicher Anteil HSG-externer Personen enthalten ist». Die Anzahl der HSG-Assistierenden mit Monatslohn sei um ein Mehrfaches höher. «Dass im Einzelfall möglicherweise der in diesem Jahr etwas eindringlichere Solidaritätsappell missverstanden worden sein könnte, ist nicht auszuschliessen», schreibt die Kommunikationsstelle weiter. «Eine Rückfrage bei den entsprechenden Personalbeauftragten, in der zentralen Verwaltung oder bei anderen Assistierenden hätte dies aber umgehend aufgeklärt.»