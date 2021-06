Hat der Kanton St.Gallen zu viele stationäre Pflegeplätze?

Nach der Pandemie Corona hat das Vertrauen erschüttert und die «bestehenden negativen Bilder von Menschen in Altersheimen noch verstärkt» – jetzt bleiben viele Pflegebetten leer Mit dem Abklingen der Pandemie kommt das böse Erwachen: Die Alters- und Pflegeheime rechnen aufgrund der leeren Pflegebetten mit roten Zahlen bis Ende Jahr. Schuld daran sind die zu tief ausgelasteten Institutionen und die Mehrkosten während der Pandemie. Christoph Zweili 26.06.2021, 05.00 Uhr

Den Heimbewohnerinnen und -bewohnern im Geserhus in Rebstein sitzen die vergangenen Monate in den Knochen. Bild: Tobias Garcia

Lydia Gruber, Bewohnerin des Geserhus in Rebstein Bild: Tobias Garcia

Lydia Gruber ist über 90 Jahre alt – und hat Corona überlebt. Stark an Covid-19 erkrankt hing sie im Spital Altstätten an der Sauerstoffflasche – tagelang: «Essen und Trinken? Alles schmeckte wie Abwaschwasser!» Der Geschmacksinn sei bis heute noch nicht vollständig zurückgekehrt. Mittlerweile gehe alles zwar wieder den gewohnten Gang und es gebe wieder mehr Freiheit, «doch die Angst vor Rückfällen bleibt», erzählt sie mitten im Ensemble des Altersheims Geserhus mit der prächtigen, denkmalgeschützten Villa Tanner im Mittelpunkt.

Laurent Déverin, Heimleiter im Geserhus in Rebstein. Bild: Tobias Garcia

50 Zimmer, 48 Pflegebetten, an sonniger Lage über einem malerischen Rebberg in Rebstein mit unverstelltem Blick ins Rheintal: Mit dieser Idylle war es in der zweiten Pandemiewelle abrupt vorbei. Das Heim wurde zum Corona-Hotspot in der Gemeinde. «In der ersten Welle gab es gar keine Ansteckungen bei uns», sagt Laurent Déverin, seit zehn Jahren Heimleiter im Geserhus. Im Oktober und November dann zwei erste Ansteckungen beim Personal, Mitte Dezember steckte sich der erste Heimbewohner an. Ab dann ging es Schlag auf Schlag, über die Festtage stiegen die Fallzahlen exponentiell an, «über Weihnachten und Neujahr war uns nicht ums Feiern».

Pflegefachfrau Corina Frei setzte sich so lange für die Schwächsten ein, bis sie selber erkrankte. Bild: Tobias Garcia

Sechs Monate später steht fest, es traf die Schwächsten. «An einem einzigen Tag gab es drei Tote», erinnert sich Pflegefachfrau Corina Frei, die mitten im Krisenmodus ihre Ferien abbrach, um am Arbeitsplatz einzuspringen. Es sind drastische Bilder, die sie auf dem Rundgang vor Augen führt:

«Wir kamen mit dem Einsargen kaum nach, zum Abschiednehmen und Trauern war keine Zeit mehr.»

Auch das Separieren der weniger Betroffenen war kaum mehr möglich. Zwei Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner waren krank. Die Hälfte des Personals fiel aus. «Wir sind während der 10-Stunden-Schichten in voller Schutzkleidung von Zimmer zu Zimmer gegangen.»

Die traurige Schlussbilanz waren 15 Tote. Im Kanton St.Gallen sind bedingt durch die Coronapandemie bisher 715 Todesfälle zu beklagen – über 480 Verstorbene waren 80 Jahre und älter.

Die denkmalgeschützte Villa Tanner mitten im Geserhus-Ensemble. Bild: Tobias Garcia

Die Normalität ist heute eine andere. «Doch es sind diese Bilder, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben», wie Déverin sagt: Alters- und Pflegeheime, die mit Absperrbändern vom Rest der Welt isoliert wurden. Menschen, die wie Fliegen sterben. Die Tochter, die ihren Vater nicht besuchen kann.

«Das hat sich herumgesprochen und die bereits bestehenden negativen Bilder von Menschen in Alters- und Pflegeheimen, die in ihren Zimmern vor sich hindämmern, noch verstärkt.»

Das Bild stimme nicht: «Wir sind eine offene soziale Gemeinschaft.»

Das Abriegeln der Alters- und Pflegeheime in der ersten Welle hinterlässt Spuren. Mehr als den Heimen lieb ist: Das Vertrauen in das Leben in Heimen ist erschüttert. Ältere Menschen überlegen sich heute doppelt, ob sie in ein Heim eintreten. Das spüren die Betreiber – auch das Geserhus. Die Warteliste, die es seit Jahren gab, ist weggebrochen. «Das erste Quartal im laufenden Jahr war in finanzieller Hinsicht eine Katastrophe.» Das Geserhus habe in den vergangenen Jahren stets Gewinn geschrieben.

Jahr für Jahr liegt die Auslastung im Geserhus bei 100 Prozent. Jetzt sagt Déverin:

«Nach den Todesfällen waren es Anfang Jahr plötzlich nur noch 65 Prozent.»

Das reisst rasch ein Loch in die Kasse, denn: Jedes unbesetzte Pflegebett verursacht jährliche Mindereinnahmen von 90’000 Franken. Dazu kommen Mehrkosten für zusätzliche Personal- und Materialkosten in Zeiten der Pandemie.

Daniel Thoma, Leiter der Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel. Bild: PD

Nur um Nuancen anders sieht es Daniel Thoma, Leiter der Alters- und Pflegeheime Ebnat-Kappel, mit einer Sollbelegung von 104 Pflegebetten. «Nach einigen Todesfällen liegt die Belegung derzeit bei 91 Betten. Das entspricht einer Auslastung von 87,5 Prozent – üblicherweise liegt sie bei 95 bis 98 Prozent.» Es gebe zwar auch Heimeintritte, in den letzten Jahren habe aber vor allem die Zahl der Kurzzeitaufenthalte zugenommen: «Jedes nicht belegte Bett ist ein Einnahmeverlust. Es ist eine Illusion, das alles abfedern zu können.» Im laufenden Jahr werde man voraussichtlich mit einem Minus in der Rechnung abschliessen.

Anna Good, Leiterin Bürgerspital St.Gallen. Bild: PD

Insgesamt 22 Todesfälle gab es im Alterswohnsitz Bürgerspital St.Gallen, wie die Leiterin Anna Good sagt: Am meisten in den zwei geschützten Abteilungen für Menschen mit Demenz. Auch in dieser Institution mit total 131 Betten gibt es derzeit freie Plätze.

«Wir haben derzeit eine Auslastung von 85 Prozent, vor Corona lag sie bei 98 bis 100 Prozent. Wir hatten stets eine Warteliste.»

Die gebe es jetzt zwar auch, «aber erst für den Herbst». Die vielen Todesfälle in den Heimen schreckten ab: «Man spürt, es sind Ängste da.» Die Rechnung werde negativ ausfallen, trotz des Ausbaus von Kurzzeit-Aufenthalten während der Pandemie: «Das haben wir vor allem gemacht, um den Personalstamm zu halten.» Mit der Ortsbürgergemeinde als Trägerin des Bürgerspitals habe sie aber einen starken Partner im Rücken. «Wir hoffen, dass sich die älteren Menschen wieder trauen, ins Heim zu kommen.»

Auslastung wird zum Politikum

Laura Bucher, St.Galler Regierungsrätin. Bild: Tobias Garcia

In der Ostschweiz war vor allem der Kanton St.Gallen in der zweiten Welle von einer Übersterblichkeit betroffen: «Ältere Menschen zögern nun, ins Heim zu gehen, weil sie Angst haben. Sie wollen möglichst lange selbstständig bleiben», sagt die St.Galler Innenministerin Laura Bucher. Aktuell zeige sich – «mit regionalen Unterschieden» – ein deutlicher Rückgang bei der Auslastung.

Konkrete Zahlen zur Betroffenheit der einzelnen Institutionen bezüglich Infektionen und Todesfällen über den gesamten Kanton gibt es keine, obwohl die Erhebung läuft:

«Die Regierung will diese Analyse im Rahmen des vom Kantonsrat verabschiedeten Postulatsberichts vorlegen und daraus Schlüsse für eine künftige Pandemie ziehen.»

Auch die CVP/EVP-Fraktion will über eine im Juni im Kantonsrat eingereichte Interpellation wissen, wie die aktuelle Auslastung in den Heimen steht und ob es, «bedingt durch die Pandemie», zu viele stationäre Pflegeplätze im Kanton gibt und welche Kostenfolgen das für die Träger hat. Genau da drückt Laurent Déverin, nicht nur Heimleiter im Geserhus, sondern auch Präsident des Arbeitgeberverbands Curaviva St.Gallen, der Schuh: Curaviva ist das Sprachrohr für die meisten der 115 Pflegeheime im Kanton St.Gallen. Im Unterschied zu anderen Kantonen ist in St.Gallen nicht der Kanton für diese Pflegeinstitutionen zuständig, sondern die 77 Gemeinden.

Laut Déverin sind «die meisten Pflegeheime im Kanton St.Gallen finanziell gut aufgestellt, aber einer Handvoll Heimen steht das Wasser bis zum Hals.» Laut Recherchen des «St.Galler Tagblatts» gehört auch die Gossauer Pflegeheimbetreiberin Sana Fürstenland AG dazu. Diese hat aufgrund der aktuellen Situation um A-fonds-perdu-Beiträge der Aktionärsgemeinden in Höhe von einer Million Franken ersucht.

Sehr viele Heime haben eine Defizitgarantie. Die Botschaft, die Curaviva St.Gallen von den St.Galler Gemeinden erhalten hat – «es gibt keine Pauschallösung». Aber es gibt ein Versprechen seitens der Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidenten und Gemeindepräsidentinnen – «wir lassen keine Heime hängen».