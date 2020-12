nach Corona-Aussagen «Wie realitätsfremd kann ein Chefarzt sein?» Scharfe Kritik am Leiter der Chirurgischen Intensivstation des Kantonsspitals St.Gallen Der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) ist empört über Aussagen eines Chefarztes, der am St.Galler Kantonsspital arbeitet. Der Mann hatte am Mittwoch auf TVO gesagt, die Coronasituation am Kantonsspital sei derzeit glücklicherweise nicht so dramatisch. 17.12.2020, 12.45 Uhr

(pd/dwa) «Wir haben zwar viele Patienten, aber wir können die Situation im Moment gut bewältigen»: Das sagte Miodrag Filipovic, Leiter der Chirurgischen Intensivstation am St.Galler Kantonsspital, am Mittwoch in einer Diskussionssendung auf dem Sender TVO. Diese und weitere Aussagen Filipovics – so beispielsweise der Satz, im Kantonsspital sei die Sache derzeit glücklicherweise nicht so dramatisch – stossen nun auf scharfe Kritik. Deren Absenderin: Der Verband des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) Ostschweiz.