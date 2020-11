Nach Canyoning-Unfall in Vättis: Suche nach viertem Vermissten abgebrochen Mitte August ist es in Vättis zu einem Canyoning-Unfall gekommen. Nach einem heftigen Gewitter wurden vier Männer als vermisst gemeldet. Drei Männer konnten in der Nacht tot aufgefunden werden. Nach dem vierten Mann suchte die Kantonspolizei fast zwei Monate. Seit Mitte Oktober ist die Suche eingestellt. 10.11.2020, 07.28 Uhr

Die Suche nach dem Vermissten des Canyoning-Unglücks in Parlitobel. Bild: Raphael Rohner (13. August 2020, Vättis)

(red.) In zwei Tagen ist es genau drei Monate her, seit vier spanische Touristen in der Parlitobelschlucht in Vättis zu einer Canyoning-Tour aufbrachen und von einem heftigen Gewitter überrascht wurden. Drei Vermisste konnten wenig später tot geborgen werden, vom vierten Mann fehlt noch immer jedes Spur. Bis Mitte Oktober hat die Kantonspolizei St.Gallen nach dem Spanier gesucht, inzwischen wurde die Suche jedoch abgebrochen, weil es in der Region Vättis bereits Winter geworden ist.