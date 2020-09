Nach Blitzeinschlag in Abtwil: 16-Jähriger ist aus Spital entlassen

Auf der Spiserwis in Abtwil schlug am 22. September ein Blitz während eines Fussballspiels in einen Scheinwerfer ein. 14 jugendliche Fussballer mussten in Spitalpflege übergeben werden. 13 konnten am nächsten Tag wieder entlassen werden. Jetzt ist auch der letzte Jugendliche wieder daheim.

28.09.2020, 11.45 Uhr