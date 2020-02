Nach bestätigten Fällen im Kanton Graubünden: Der Kanton St.Gallen beantwortet Fragen zum Corona-Virus Am Freitag informiert der Kanton St.Gallen Medienschaffende über die aktuelle Lage zum Corona-Virus. Die Bevölkerung kann via Facebook Fragen stellen. Linda Müntener 27.02.2020, 10.50 Uhr

Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann wird an der Medienorientierung Fragen beantworten. Bild: Urs Bucher

Das Corona-Virus hat die Schweiz erreicht. Nach ersten Fällen in den Kantonen Tessin und Genf bestätigt am Donnerstagmorgen auch der Kanton Graubünden zwei Fälle. Der Kanton St.Gallen reagiert – und lädt Medienschaffende am Freitag um 16 Uhr zu einer Fragestunde ein.