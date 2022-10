Wega Weinfelden: Ausgelassene Stimmung in der neuen Halle 7

Wega Die Wega Halle 7 ist zurück mit Musik, Tanz und vielen Drinks Nach der Corona-Zwangspause heisst es in Weinfelden dieses Jahr wieder – Endlich Wega. Neben der Apfelkönigin und dem Jahrmarkt ist gerade für das Partyvolk die Halle 7 ein Highlight. Die Halle hat sich allerdings verändert und überrascht beim Eintritt. Robin Bernhardsgrütter Jetzt kommentieren 02.10.2022, 18.10 Uhr

Diese jungen Männer tanzen ausgelassen in der Halle 7. Bild: Ralph Ribi

Schon der Weg vom Bahnhof Weinfelden vorbei am Jahrmarkt lässt Vorfreude aufkommen. Ein Geruchsgemisch aus Marroni, Bratwurst und Magenbrot steigt in die Nase. Es ist wieder Wega und für einen Thurgauer ist der Ausgang an diesem Wochenende gesetzt. Für junge Leute ist die Halle 7 nach wie vor der «place to be». Vorbei an der Menge, die an der Pestalozzistrasse steht, vorbei an den Essständen, Schiessbuden und Ausstellern bis zur Partyhalle. Die Musik ist schon von weitem zu hören und auch die Warteschlange trägt dazu bei, dass die Halle 7 unübersehbar ist.

Der Eintritt mit dem Wega-Button für fünf Franken geht dann allerdings viel schneller als gedacht. Anders als in anderen Jahren können Besucher auch nicht mehr einfach über einen Zaun klettern, um in die Halle zu gelangen. Der erste Eindruck in der Halle überrascht. Sie ist kleiner als auch schon und das ist im ersten Moment ein wenig enttäuschend. Die Enttäuschung legt sich aber schneller, als sie überhaupt gekommen ist. Es herrscht eine friedliche Stimmung und das Trio Wirbelwind trägt massgeblich dazu bei.

Das Trio Wirbelwind sorgt für Stimmung in der Halle. Bild: Ralph Ribi

Grölen und tanzen in nassen Schuhen

Der Zugang an die Bar geht ebenfalls einfacher als in anderen Jahren und so ist auch das letzte bisschen Enttäuschung mit dem ersten Bier weggeschwemmt. Das kühle Gold wirkt auch der Hitze in der Halle entgegen. Als Garderobe wird ganz einfach eine Absperrung in Anspruch genommen und Jacken verteilen sich in der ganzen Halle. «Das ist Wahnsinn», singt das Trio Wirbelwind und mit den voranschreitenden Stunden passt dieser Satz auch gut zur Party. Auch wenn nach keinen zwei Minuten die Schuhe nass sind, weil jemand sein Bier nicht mehr ganz im Griff hatte, und auch wenn die Platzverhältnisse sind wie an einem grossen Rockkonzert, so ist das Fest ein einziger Genuss.

Die Stimmung wird mit jedem Getränk ausgelassener. In der Halle 7 werden auch keine Preise verlangt, wie beispielsweise an der Zürcher Langstrasse. Es ist ein Fest für die Menschen und diese Feste sollen nach den düsteren zwei Jahren auch gefeiert werden. Die Coronapause ist vergessen und ist auch nie Thema bei einem Gespräch. Viele Worte werden ­sowieso nicht gewechselt, die Musik verunmöglicht grosse Gespräche. Aber um Freunde aus alten Zeiten zu treffen und nach dem Wohlbefinden zu Fragen oder um ein Bier zu bestellen, reicht es allemal. Ein Partygänger sagt:

«Es ist einfach wieder herrlich und geil ist wieder Wega.»

Etwas anderes würden wohl auch die anderen Besucher nicht sagen. Verschwitzt, betrunken und glücklich, etwa so könnte man den Zustand der meisten in diesem Zelt zusammenfassen.

Schnelle Wege dank guter Organisation

Die Organisation in der Halle ist grossartig und so wartet ein Besucher nie mehr als fünf Minuten auf sein Getränk. WC-Anlagen sind genügend vorhanden, auch wenn man sich zuerst den Weg durch die Raucherecke und den Zigarettengestank erkämpfen muss. Doch auch dieses Problem löst sich mit den voranschreitenden Stunden und der leerenden Halle von allein.

Trotz lauter Musik unterhaten sich die Besucher der Halle 7 - und schiessen Selfies. Bild: Ralph Ribi

Kurz nach Mitternacht ist dann aber Schluss mit Party in der Halle 7. «Ciao Amore» singt die Band und die Meute johlt mit. Vor dem Zelt werden noch einmal letzte wichtige Gespräche geführt und der Treffpunkt für den nächsten Tag abgemacht. Ein Partygänger vor der Halle sagt:

«Morgen geben wir noch einmal richtig Gas, also eigentlich wie heute.»

Nach Hause gehen längst nicht alle. Das Firehouse lockt viele junge Leute noch bis in die frühen Morgenstunden an. Und der kleine Kater am nächsten Tag erinnert jeden daran: Die Wega und die Halle 7 sind zurück.

