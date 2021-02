Musik Grammy-Nominationen, Nummer-eins-Hits, Platinstatus: Wie der Toggenburger Musikproduzenten OZ in den Hip-Hop-Olymp steigt OZ – ein Name, der in der Hip-Hop-Branche ein Begriff ist. Der Toggenburger Musikproduzent hat bereits Hits für Drake, Travis Scott oder DJ Khaled geschrieben. Und ist so erfolgreich, dass er mit einem weissen Rolls-Royce durch die Schweiz kurvt. Uns hat er seine Erfolgsgeschichte erzählt. David Grob 04.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ozan Yildirim, Künstlername OZ, produziert die bekanntesten Künstler des zeitgenössischen Hip-Hops: Drake, Travis Scott, DJ Khaled, Rick Ross, Meek Mill, G-Eazy, Future. Bild: pd

Selbst wenn Sie Hip-Hop nicht mögen, haben Sie wohl bereits einige Lieder gehört, an denen Ozan Yildirim mitgewirkt hat – vermutlich das letzte Mal, als Sie Radio gehört haben. Dennoch werden Sie seinen Namen hier vermutlich zum ersten Mal lesen. Ozan Yildirim, 29, Toggenburger, nun im Kanton Zürich wohnhaft, bekannt unter seinem Künstlernamen OZ, ist Musikproduzent. Und derzeit wohl einer der erfolgreichsten – weltweit.

Die Künstler, für die OZ Beats schmiedet, lesen sich wie ein mögliches Line-up des Open Air Frauenfeld: Drake, Travis Scott, DJ Khaled, Rick Ross, Meek Mill, G-Eazy, Future. Es ist die Crème de la Crème des zeitgenössischen amerikanischen Hip-Hops.

Was OZ bereits erreicht hat:

Mehrere Grammy-Nominationen: Unter anderem 2019 für «Sicko Mode» von Travis Scott, 2020 für «Gold Roses» von Rick Ross.

Mehrere Platz-eins-Platzierungen in den US-Charts. Davon einige mit Platin- oder Diamantstatus; die Songs wurden in den USA mehr als eine Million beziehungsweise mehr als zehn Millionen Mal gekauft.

Nummer eins der Hip-Hop-Produzenten und Nummer drei aller Produzenten in den Jahres-End-Charts der US-Billboard-Charts.



Der Grammy ist für die Musikindustrie das, was die Oscars für die Filmszene sind, und Yildirim hat gleich mehrere Nominierungen für diesen Preis erhalten. Man stelle sich die mediale Aufmerksamkeit vor, die der Schweizer Schauspieler Joel Basman erhalten würde, wäre er für einen Oscar nominiert. Bei Yildirim bleibt es bei Kurzmeldungen in «Blick» oder «20 Minuten». Einzig Spartenprogramme und Szenemagazine schenken ihm eine grössere Plattform: «Black Music Special» auf SRF 3 brachte ein Interview, hiphop.de ein Gespräch, SRF3-Moderator Julian Thorner produzierte einen Podcast über ihn.

Vom Detailfachverkäufer zum Grammy-Produzenten

Die Geschichte von OZ liest sich wie die Schweizer Version einer Geschichte, die der Hip-Hop in seiner Unglaublichkeit zelebrieren würde: From the bottom to the top. Ozan Yildirim wächst in Wattwil auf, Umzug ins Tösstal, eine Lehre als Detailfachverkäufer, Jobben als Callcenter-Agent, nie ein Instrument gespielt.

OZ, sauber getrimmter Bart, Kurzhaarfrisur, rasierte Schläfen, weisse Kopfhörer im Ohr, sitzt in seinem Studio im Kanton Zürich, es ist blau erleuchtet, und spricht in seinen Laptop-Bildschirm, der sich bisweilen als weisses Rechteck in seiner randlosen Brille spiegelt. Unser Gespräch findet virtuell über Skype statt. Wie schafft man es vom Toggenburg in die US-Billboard-Charts, Herr Yildirim?

Er erzählt. Davon, wie er noch als Schüler das Musikprogramm Fruity Loops entdeckte und erste Beats kreierte, Clips auf Youtube und Soundcloud lud. Davon, wie der österreichische Rapper Nazar 2011 – Yildirim war 19 und noch in der Lehre – seine Tracks im Internet entdeckte und er für Nazar zwei Alben produzieren konnte. Und schliesslich, wie er den Durchbruch in den Staaten schaffte:

«Mein Ziel war schon immer Amerika. Timbaland und Dr. Dre waren meine Vorbilder. Mein Stil war von Beginn an amerikanisch.»

Ich geb dir 250 Dollar für Meek Mills E-Mail-Adresse!

2013 kam er auf Twitter mit einem amerikanischen Produzenten in Kontakt, der für den Rapper Meek Mill produzierte. Sie schrieben einander, OZ bot ihm 250 Dollar für Meek Mills E-Mail-Adresse und erhielt sie. «Es hätte auch eine falsche sein können.» Er schickte ihm einige Demotapes. Sechs Wochen später meldete sich Meek Mills Management. «Da wusste ich, ich habe seine Aufmerksamkeit.» Als Mund-zu-Mund-Propaganda, bezeichnet Yildirim das, was danach folgte: Meek Mill bezeichnete OZ als einen seiner Lieblingsproduzenten, spielte seine Beats bei Sessions, Yildirim wurde in die USA eingeladen, sein Name OZ in der Szene herumgereicht. Er war dort angekommen, wo er schon immer hinwollte: Amerika. 2014 produzierte er einen ersten Song für Travis Scott, 2015 für DJ Khaled und G-Eazy, 2016 für Drake – um nur die wichtigsten zu nennen:

«Mittlerweile kenne ich alle Superstars privat und kommuniziere direkt mit ihnen.»

OZ reist nun rund viermal pro Jahr in die USA oder nach Kanada. Weihnachten vor einem Jahr hat er mit Drake verbracht. «Es geht dabei weniger um die Musik oder ums Arbeiten, sondern darum, zu viben, sich zu sehen und abzuhängen.» Abhängen mit Drake? «Ja, wir gehen zusammen essen, hören uns Beats an, spielen Playstation. Sobald ich zurück bin, bin ich doppelt motiviert. Wenn ich wieder zu Hause bin, schliesse ich mich tagelang ein und produziere Beats. Die besten Songs sind oft nach solchen Reisen entstanden.»

Sechzehntel? Einfach machen!

OZ hat nie ein Instrument gespielt, nie eine klassische Musikausbildung genossen. Stattdessen hat er in seiner Jugend viele Stunden in sein Hobby investiert. Youtube war sein Lehrer, Ausprobieren sein Studium. Nichts illustriert diesen Umstand besser als eine Sequenz aus einem Video-Interview mit dem deutschen Szenemagazin hiphop.de von 2017. Ein Reporter besucht den aufstrebenden OZ in seinem Studio in Wald ZH. Sie sitzen vor dem Laptop und schichten Drums, Bässe und Melodien übereinander, bis am Ende ein Hip-Hop-Track entsteht. Der Beat wummert, die Snare knallt, die Köpfe nicken leicht im Takt, OZ zieht gelegentlich an einer Shisha.

Der Reporter deutet auf den Bildschirm: «Kann ich hier eine weitere Ebene einbauen? Sechzehntel zum Beispiel?» OZ: «Sechzehntel?» Der Reporter zeigt auf den Bildschirm: «Also das ist ja immer ein ganzer Schlag. Hier, das ist eine Viertelnote.» – «Damit kenne ich mich nicht gut aus. Ich weiss nur, dass du mit dieser Funktion den Beat schneller machen kannst», sagt OZ. «Hast du gar keine Musikausbildung?» – «Nein. Ich red auch nie mit anderen Produzenten über Sechzehntel oder so – wir machen einfach!»

Einfach machen. «Ich arbeite nur aus dem Feeling heraus», meint OZ, auf die Sequenz angesprochen. «Harmonieren diese Akkorde theoretisch miteinander? In der Theorie wäre es eigentlich falsch, was ich hier mache. Darauf achte ich nicht. Mit Theorien beschränkt man sich nur selbst. Wenn es geil klingt, mache ich es.» Wie so oft während des Gesprächs lehnt sich OZ zurück, schaut nicht direkt in den Bildschirm, sondern lässt den Blick durch den Raum schweifen, mal sind die Hände am Kinn, mal reden sie mit.

Die Grenzen ausweiten

«Ich habe sehr viel Zeit in meine Musik investiert, immer an meinen Skills gearbeitet und versucht, Dinge zu machen, die andere nicht machen», antwortet OZ auf die Frage, was seine wichtigste Eigenschaft zum Erfolg war. Es gehe darum, die Balance zu finden zwischen experimentellem Sound und herkömmlichem.

«Viele Künstler getrauen sich auch nicht, einen Beat zu benutzen, der zu speziell ist. Aber ich versuche immer die Grenzen auszuweiten.»

OZ nennt Travis Scotts «Sicko Mode», Rang 17 der Schweizer Hitparade, Nummer eins der US-Billboard-Charts, in den Staaten über zehn Millionen Mal gestreamt oder verkauft, Diamantstatus. Der Song besteht aus drei Teilen, drei verschiedenen Beats, OZ hat den mittleren, mit düster wummerndem Bass, beigesteuert. «Der Bass ist so speziell, dass ihn nicht jeder Künstler verwenden würde.»

Ein beinahe bürgerliches Leben – mit einem weissen Rolls-Royce

Welche Ziele hat einer, der sein Ziel, erfolgreicher Produzent für Hip-Hop-Grössen zu werden, bereits erreicht hat? Für noch grössere Hip-Hop-Grössen zu produzieren. Für Kendrick Lamar, für The Weeknd. Vielleicht auch für Jay-Z oder 50 Cent – «Leider machen die kaum noch Musik», sagt OZ. Wahrscheinlich möchte er irgendwann ein eigenes Album unter seinem Namen herausbringen. Vielleicht rappt er dann auch. Und klar, einen Grammy würde er schon nehmen, sollte es dann mal klappen.

Derweil bleibt OZ in der Schweiz. In die USA ziehen will er nicht. «Ich bin hier geboren, ich habe hier meine Freunde, hier ist meine Heimat.» Er lebt sein fast schon bürgerliches Leben mit Frau und Kind. Und einem weissen Rolls-Royce, mit dem er durch den Kanton Zürich kurvt.